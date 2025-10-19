Jonathan Andic, con trai người sáng lập thương hiệu thời trang Mango, hiện đang bị nghi ngờ liên quan đến cái chết của cha mình. Trong khi gia đình khẳng định sự vô tội của Jonathan, các cuộc điều tra đang dần hé lộ những manh mối bất thường sau sự cố thương tâm.

Sự ra đi của Isak Andic và sự thay đổi trong cuộc điều tra

Isak Andic, người sáng lập chuỗi cửa hàng thời trang Mango, đã qua đời vào tháng 12 năm ngoái khi ông 71 tuổi, sau khi rơi xuống một vực sâu 100 mét trong lúc đi bộ đường dài tại Montserrat, gần Barcelona, cùng với con trai mình là Jonathan. Cái chết của ông đã khiến nhiều nhà chính trị, nhà báo và giới thời trang bày tỏ lòng tiếc thương.

Dù cảnh sát Catalonia, Mossos d'Esquadra, ban đầu đã coi đây là một tai nạn, các sĩ quan và nguồn tin tư pháp cho biết với El País và La Vanguardia rằng vụ việc hiện đang được xem xét như một vụ ám sát có thể xảy ra.

Cha con tỷ phú Mango

Trong một báo cáo được công bố vào tối 16/10, El País đã nói rằng các nguồn tin mô tả lời khai của Jonathan là "không nhất quán", và người bạn đời của cha anh, golfer Estefanía Knuth, đã cho các nhà điều tra biết rằng "mối quan hệ giữa cha và con trai không tốt".

Báo chí nói rằng cảnh sát không tìm thấy bằng chứng trực tiếp hay quyết định nào để giải thích những gì đã xảy ra, nhưng họ đã "phát hiện ra một loạt manh mối khi kết hợp lại với nhau, đã dẫn họ rời bỏ ý tưởng về một tai nạn đơn thuần và hướng tới khả năng của một vụ giết người".

La Vanguardia báo cáo rằng thẩm phán giám sát vụ án đã thay đổi tình trạng chính thức của Jonathan từ nhân chứng thành nghi phạm tiềm năng vào tháng trước.

Gia đình Andic đã phát biểu với truyền thông rằng: "Gia đình Andic không và sẽ không bình luận về cái chết của Isak Andic trong suốt những tháng qua. Tuy nhiên, họ mong muốn bày tỏ sự tôn trọng đối với cuộc điều tra đang diễn ra và sẽ tiếp tục hợp tác với các cơ quan chức năng, như họ đã làm cho đến nay. Họ cũng tin tưởng rằng quá trình này sẽ được kết thúc càng sớm càng tốt và sự vô tội của Jonathan Andic sẽ được chứng minh."

Một phát ngôn viên của Mossos d'Esquadra cho biết lực lượng không thể bình luận vì vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra tư pháp. Một phát ngôn viên của dịch vụ tòa án Catalonia cho biết rằng quy trình tố tụng là bí mật.

Cuộc đời và sự nghiệp của Isak Andic

Isak Andic, sinh ra trong một gia đình Do Thái Sephardic tại Istanbul vào năm 1953, đã di cư đến Catalonia cùng với gia đình vào cuối những năm 1960 và bắt đầu bán áo phông cho các bạn học ở trường trung học.

Ông tiến triển từ việc kinh doanh bán buôn và bán quần áo ở các chợ trời trước khi mở cửa hàng Mango đầu tiên vào năm 1984.

Isak Andic

"Ông ấy thấy rằng chúng ta cần màu sắc, phong cách," giám đốc bán lẻ toàn cầu của Mango, César de Vicente, đã nói với Agence France-Presse vào tháng 3 năm ngoái.

Andic không lâu sau đó đã mở thêm hàng chục cửa hàng khác khắp châu Âu và "nhận ra rằng việc có cùng một tên, cùng một thương hiệu ở tất cả các cửa hàng, sẽ làm cho khái niệm này trở nên mạnh mẽ hơn nhiều".