"Con trai giống mẹ, con gái giống cha": Bạn sẽ bất ngờ khi biết được sự thật từ góc độ di truyền

Xét về mặt di truyền, có một số gen nằm trên nhiễm sắc thể (NST) giới tính. Trên NST X chứa nhiều mã gen hơn NST Y. Như chúng ta đã biết XY là giới tính nam, trong đó NST X là từ người mẹ và NST Y là từ người bố. Thế nhưng, trên NST Y lại chứa ít gen hơn, do đó con trai thường có xu hướng hưởng những gen trội từ người mẹ.

Bên cạnh đó, XX là giới tính nữ, trong đó 1 NST X là từ người mẹ và 1 NST X từ người bố. NST X từ người mẹ thường bị NST X của người bố lấn át, đó là lý do tại sao con gái lại giống bố.

Quy luật di truyền rất phức tạp và các phương pháp di truyền cũng rất đa dạng. Khi một đứa trẻ ra đời, nó sẽ thừa hưởng những gì từ bố và mẹ? Nếu người bố cao hay người mẹ mắt to…, liệu con cái có thừa hưởng được những tinh hoa từ bố mẹ không, chúng ta hãy cùng tìm hiểu.

1. Mức độ IQ

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, mối liên quan giữa IQ của người mẹ chặt chẽ hơn IQ của người bố đối với IQ con cái.

Dù là con trai hay con gái, chỉ số IQ của một đứa trẻ phụ thuộc phần lớn vào nhiễm sắc thể X. Trong khi đó, nhiễm sắc thể của mẹ là XX, của bố là XY. Vì vậy, nếu IQ của người mẹ cao, đứa trẻ sinh ra sẽ thừa hưởng sự thông minh của người mẹ.

Nếu IQ của người mẹ cao, đứa trẻ sinh ra sẽ thừa hưởng sự thông minh của người mẹ.

Tuy nhiên, việc di truyền này chỉ chiếm 50 – 60% ảnh hướng tới chỉ số IQ. Một đứa trẻ có thông minh hay không, còn phụ thuộc vào quá trình chúng học tập và trau dồi kiến thức sau này.

Khi người mẹ mang thai, ngoài việc tăng cường kiến thức, điều này không chỉ nâng cao trình độ của người mẹ mà còn ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển trí tuệ của em bé.

2. Làn da

Theo quy luật tự nhiên, màu da của con cái là sự trung hòa màu da của cả bố và mẹ. Ví dụ, cha mẹ có da sẫm màu, con cái sẽ không bao giờ có làn da trắng được. Nếu cha là người da trắng, mẹ là người da đen, hầu hết những đứa trẻ sinh ra sẽ có màu da ngăm, không trắng cũng không quá đen.

Cũng có một số trường hợp ngoại lệ thiên về một phía, chẳng hạn như mẹ bầu da đen nhưng khi mang thai ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin C. Vitamin C sẽ can thiệp vào quá trình sản xuất sắc tố melanin trên da, nó có thể làm giảm sự kết tủa của melanin và đứa trẻ sinh ra sẽ có màu da sáng, trắng hơn so với bố mẹ.

3. Sống mũi

Bất kỳ ai cũng đều ao ước được sở hữu một sống mũi cao, thẳng, nó là điểm nhấn của toàn bộ khuôn mặt. Xét về mặt di truyền, sống mũi là gen trội nên con cái có thể thừa hưởng từ bố hoặc mẹ.

Tuy nhiên trên thực tế, một đứa trẻ sinh ra có sống mũi cao hay thấp còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố di truyền, chẳng hạn như mũi tẹt, mũi hếch…

4. Chiều cao

Chiều cao của một đứa trẻ không hoàn toàn do bố mẹ quyết định, nó còn phụ thuộc nhiều vào chế độ ăn uống. 30% trẻ di truyền chiều cao từ bố mẹ, 70% còn lại ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khác. Vì vậy, khi trẻ đến giai đoạn phát triển chiều cao nhanh nhất, bố mẹ cần khuyến khích trẻ vận động, cung cấp các dưỡng chất giàu canxi để thúc đẩy trẻ "nhổ giò" cao lớn.

30% trẻ di truyền chiều cao từ bố mẹ, 70% còn lại ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khác.

5. Má lúm đồng tiền

Những người có má lúm đồng tiền thường có nụ cười ngọt ngào, đáng yêu và không phải ai cũng may mắn sở hữu được. Tuy nhiên, chỉ cần bố hoặc mẹ là người có má lúm đồng tiền, nhiều khả năng con cái sẽ được di truyền đặc điểm này.

Nếu người mẹ có má lúm đồng tiền, con trai sinh ra cũng sẽ có. Và ngược lại nếu người cha có má lúm đồng tiền, nhiều khả năng con gái sinh ra cũng có.

Thực ra, câu nói "con gái giống bố, con trai giống mẹ" không phải là không có lý, nó phù hợp với một số luật di truyền nhất định. Mặc dù điều này không phải là tuyệt đối, nhưng khả năng cao vẫn xuất hiện.