Con trai Đan Trường rửa bát cực chuyên nghiệp, Thủy Tiên nghẹn ngào: ''Có người nói mẹ chỉ biết Thiên Từ thôi nhưng nhìn con như vậy mẹ sao nỡ bỏ con giây phút nào''

Từ sau khi có con, doanh nhân Thủy Tiên dành rất nhiều thời gian để chăm sóc, dạy dỗ cậu bé. Dù kể cả đi công tác, cô cũng luôn đưa con trai đi theo vì không muốn xa con và tiện cho việc chăm sóc bé. Con trai Đan Trường cũng được mẹ đầu tư chuyện học hành, đưa đi chơi ở khắp mọi nơi, tham gia các môn thể thao ''quý tộc'', mặc quần áo hàng hiệu sang chảnh, thoả mãn đam mê lẫn sở thích của con...

Có thể nói Thủy Tiên là một người mẹ tuyệt vời, hết lòng vì con cái. Sau khi ly hôn, cô nhận trách nhiệm chăm sóc và nuôi dạy con. Hai mẹ con luôn có những khoảnh khắc bình yên bên nhau khiến ai nấy đều ghen tỵ. Bà mẹ 1 con từng tâm sự muốn cố gắng để đem lại những gì tốt nhất cho con trai của mình.

Có lẽ cũng chính vì thế mà nữ doanh nhân cũng tâm sự: ''Có người nói Mẹ Tiên giờ này chỉ biết mỗi Thiên Từ thôi''. Có một đứa con đáng yêu, ngoan ngoãn và hiểu chuyện như vậy thì làm sao không yêu cho được.

Con trai Đan Trường giúp mẹ rửa bát cực chuyên nghiệp

Bằng chứng là mới đây, Thủy Tiên khoe đoạn clip con trai vừa rửa bát vừa hát hò vô cùng vui vẻ. Cậu bé làm các công đoạn từ rửa xà phòng, tráng bát, đũa, cốc đều rất cẩn thận và nhẹ nhàng. Khi bát đã sạch sẽ, Thiên Từ bắt đầu xếp gọn gàng vào máy rửa bát. Toàn bộ quá trình diễn ra rất trơn chu, dễ dàng và khá chuyên nghiệp như người lớn.

Trong khi con trai đang rửa bát, Thủy Tiên cũng động viên và khéo léo giúp bé không bị chán bằng cách bảo con hãy hát bài hát mà mình yêu thích. Cứ như vậy, Thiên Từ vừa hát hò vừa rửa rất vui vẻ, thi thoảng còn nhìn mẹ cười tươi nữa. Sau khi hoàn thành, vợ Đan Trường tỏ ra vui sướng, thể hiện rõ cảm xúc hạnh phúc vì con đã làm rất giỏi.

Cậu bé Thiên Từ rửa bát giúp mẹ.

Bà mẹ 1 con cũng tâm sự ''Nhìn con như vậy làm sao mẹ nỡ bỏ con giây phút nào'' để thể hiện tình yêu của mình với con. Không chỉ giỏi giang, xinh đẹp, nữ doanh nhân còn được ngợi khen là một bà mẹ vô cùng khéo léo, tinh tế và yêu thương con hết mực.

Trước đó, trong một bài phỏng vấn, Thủy Tiên từng tâm sự: "Tiên và anh Trường đến với nhau là do duyên số. Nên khi duyên số đã hết thì việc chia tay cũng thuận theo tự nhiên. Tiên chỉ có một phương châm muốn chia sẻ đó là phụ nữ hãy làm một người vợ, người mẹ thật tốt nhưng nếu chúng ta đã làm hết sức mình mà vẫn không gặp may mắn trong hôn nhân thì hãy thật bản lĩnh, mạnh mẽ bước ra khỏi vòng an toàn mà tự chọn hướng đi riêng cho bản thân và làm chỗ dựa vững chắc cho con trẻ.

Doanh nhân Thủy Tiên và con trai.

Tiên và anh Trường đã chia tay nhưng vẫn xem nhau như hai người bạn tốt. Thiên Từ hiện tại vẫn nhận được đầy đủ tình thương và sự quan tâm của cả ba và mẹ nên Tiên nghĩ chưa cần thiết để nói với con chuyện chia tay của ba mẹ. Sau này con lớn hơn, con sẽ hiểu được".

Về cách nuôi dạy con, doanh nhân Thủy Tiên cũng luôn khuyến khích và tạo điều kiện cho Thiên Từ được làm những gì mà bé yêu thích, không áp đặt hay định hướng cho con phải như thế này hay thế kia. Cô cho biết Thiên Từ còn nhỏ, còn nhiều thay đổi lắm nên cứ để con được vui chơi, học tập và được sống vui vẻ với những điều con muốn.

