Con trai cưng Sushi diện vest bảnh bao, ôm hoa đến mừng mẹ Trương Quỳnh Anh

Tối 2/10, Trương Quỳnh Anh chính thức ra mắt MV Em muốn cùng anh về nhà với sự ủng hộ và góp mặt của đông đảo giới truyền thông, báo chí, các anh chị em nghệ sĩ, các khách mời đặc biệt và nhiều fan hâm mộ.

Nhân vật đặc biệt nhất trong buổi họp báo phải kể đến là con trai cưng của nữ ca sĩ - bé Sushi cũng đến chúc mừng mẹ.

Bên cạnh lời chúc mừng cho mẹ, Sushi còn tự tay viết thiệp và chúc cho mẹ luôn gặp nhiều may mắn trong công việc.

Bé Sushi ôm hoa đến mừng mẹ Trương Quỳnh Anh ra mắt MV.

Đây là dự án mà Trương Quỳnh Anh đã dành rất nhiều tháng để ấp ủ, lên kế hoạch và sản xuất nhằm mang lại cho khán giả một sản phẩm chất lượng nhất, ấn tượng nhất trong nửa cuối năm 2020. Đồng thời, MV Em muốn cùng anh về nhà cũng sẽ là "bước đà" để Trương Quỳnh Anh tiếp tục tăng tốc và có thêm nhiều năng lượng cho những dự án khác sắp tới.

Cô bật mí, sở dĩ cô chọn bài hát này để làm MV là vì cô thấy ca khúc này phản ánh rất đúng hình ảnh và tâm trạng của mình ở thời điểm hiện tại: trẻ trung, nhiều năng lượng, yêu đời và tích cực hơn.

Trương Quỳnh Anh cho biết, Em muốn cùng anh về nhà là một ca khúc về đề tài tình yêu với tiết tấu mới mẻ, hiện đại do nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Thuận sáng tác. Cùng góp giọng với Trương Quỳnh Anh trong bản thu của ca khúc này là một rapper trẻ cũng được rất nhiều khán giả yêu thích và mến mộ: PD Seven.

Nữ ca sĩ cùng nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Thuận và rapper PD Seven.

Lý giải việc lý do chọn thời điểm này để ra mắt MV, Trương Quỳnh Anh cho biết theo kế hoạch, cô dự tính đã phát hành sản phẩm này từ tháng 7 nhưng phải hoãn lại do dịch. Và dù kinh phí thực hiện MV cũng khá hạn hẹn so với nhiều anh chị em nghệ sĩ khác ở showbiz hiện tại, Trương Quỳnh Anh vẫn cảm thấy tự hào vì bản thân mình và ekip đã ra mắt được một sản phẩm hoàn chỉnh.

Khi được hỏi về khó khăn trong quá trình làm MV, Trương Quỳnh Anh cho biết khó khăn lớn nhất chỉ là thiếu tiền, còn lại mọi thứ thì đều rất trọn vẹn nhờ được sự ủng hộ của nhiều người.

Về mặt hình ảnh, MV được thực hiện bởi đạo diễn trẻ Đăng Quang cùng với một ekip cũng toàn những người trẻ. Trương Quỳnh Anh cho biết, cô rất thích làm việc với các bạn trẻ vì điều đó mang lại cho mình sức sống cũng như nguồn năng lượng bất tận. Dù các cảnh quay trong MV chủ yếu chỉ thực hiện trong không gian ở studio nhưng ekip cũng phải mất mấy chục giờ đồng hồ ròng rã mới có thể hoàn thiện được khâu ghi hình.

Như đã từng chia sẻ, sự kỹ lưỡng của mọi người được trau chuốt đến mức Trương Quỳnh Anh từng bị bong gân vì phải tạo dáng một tư thế quá lâu trong suốt nhiều giờ đồng hồ, lúc thực hiện cảnh quay trong bồn tắm.

Do không muốn làm ảnh hưởng tiến độ của đoàn quay và cũng không tìm được bác sĩ đến chữa trị tận nơi vì thời gian gấp rút, Trương Quỳnh Anh đã cố nén đau để thực hiện MV đến tận khi mới vội vã vào bệnh viện.

Trương Quỳnh Anh rất phấn khích khi bản thân mình và nhóm sản xuất đã có thể thực hiện được MV này một cách hoàn hảo và trọn vẹn nhất, đây cũng là một trong những sản phẩm mà Trương Quỳnh Anh tâm đắc nhất từ trước đến nay.

Chia sẻ trong buổi họp báo, Trương Quỳnh Anh cảm thấy rất vui khi bản thân mình đã tìm lại được sự yêu đời, trẻ trung, "yêu màu hồng", khác hẳn so với quãng thời gian gắn liền với hình ảnh ủy mị, ướt át trong các sản phẩm trước đây.

Tự động phát sau 3 Current Time 0:00 / Duration 4:11 MV "Em Muốn Cùng Anh Về Nhà" - Trương Quỳnh Anh ft PD Seven. 00:04:11 MV "Em Muốn Cùng Anh Về Nhà" - Trương Quỳnh Anh ft PD Seven.

Có mặt sớm tại sự kiện, Trương Quỳnh Anh xúc động khi rất nhiều nghệ sĩ đội mưa đến chúc mừng cô.

Trường Giang.

Tiến Luật.

Hiếu Nguyễn.

Băng Di.

Huỳnh Lập.

Hoa hậu Phương Lê.

Hữu Tín.

"Quý ông tia chớp" Trần Anh Huy.

Ngân Khánh.

MC Thanh Thảo.

Nghệ sĩ Mỹ Uyên.

Nam Cường.