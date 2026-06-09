Con trai, con gái của những tỷ phú, doanh nhân giàu bậc nhất Việt Nam học trường nào?

Trong số các tỷ phú và doanh nhân hàng đầu Việt Nam, thông tin về con cái thường khá kín tiếng. Chỉ một số cá nhân xuất hiện công khai, tham gia điều hành doanh nghiệp gia đình hoặc được truyền thông nhắc đến.

Gia đình tỷ phú Phạm Nhật Vượng (Vingroup)



Phạm Nhật Quân Anh (sinh năm 1993)



Phạm Nhật Quân Anh là con trai cả của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Quân Anh tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh tại Singapore Management University, trường đại học được xếp hạng khoảng 585 thế giới theo QS World University Rankings 2026.



Sau khi gia nhập VinFast từ năm 2019, Quân Anh trải qua nhiều vị trí quản lý quan trọng như: Giám đốc Khối Kế hoạch - Điều phối Chương trình - Kiểm định Chất lượng; Phó Tổng giám đốc phụ trách Dịch vụ Hậu mãi Toàn cầu; Phó Chủ tịch HĐQT VinFast; Thành viên HĐQT VinFast.



Tháng 5/2026, VinFast bổ nhiệm Quân Anh giữ chức Chủ tịch HĐQT VinFast Auto Ltd., đồng thời vẫn là Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng giám đốc thường trực tại Công ty CP Sản xuất và Kinh doanh VinFast. Đây được xem là bước tiến lớn nhất của thế hệ kế cận nhà Vingroup cho tới nay.



Ngoài VinFast, Quân Anh còn xuất hiện với vai trò cổ đông sáng lập hoặc lãnh đạo tại nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái như VinMetal, VinRobotics, VinEnergo, VinSpeed. Cuối năm 2025, ông được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc VinMetal.



Gia đình tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo (Vietjet Air - Sovico Group)



Nguyễn Phước Hùng Anh (Tommy Nguyễn, sinh năm 2002) là con trai của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo.



Hùng Anh theo học chuyên ngành Economics & Management tại University of Oxford, trường đại học đứng thứ 4 thế giới theo QS World University Rankings 2026.



Tommy Nguyễn lần đầu được biết đến vào năm 2019 khi đồng sáng lập startup công nghệ Swift 247 – nền tảng logistics ứng dụng công nghệ kết nối vận tải và giao nhận.



Tommy Nguyễn hiện tham gia hoạt động tại Galaxy Technology Services – đơn vị thuộc hệ sinh thái công nghệ mới của Galaxy Holdings (Sovico Group sở hữu), tập trung vào các lĩnh vực AI và công nghệ số thuộc sở hữu của CTCP Tập đoàn. Chủ sở hữu của Galaxy Holdings là Công ty TNHH Đầu tư Milky Way – doanh nghiệp do Nguyễn Phước Hùng Anh Victor nắm giữ 100% vốn.



Vào tháng 9/2025, CTCP Galaxy Technology Services đã tham gia thành lập CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa HD (HDEX).



Gia đình doanh nhân Đỗ Quang Hiển (Bầu Hiển)



Đỗ Quang Vinh (sinh năm 1989)



Đỗ Quang Vinh là con trai cả của doanh nhân Đỗ Quang Hiển. Quang Vinh từng học tập tại Anh và hoàn thành chương trình thạc sĩ Tài chính và Quản trị tại University of East Anglia, trường thuộc nhóm khoảng 332 thế giới theo QS.



Hiện nay Quang Vinh là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó TGĐ SHB; Phó Chủ tịch HĐQT T&T Group, Chủ tịch Công ty Chứng khoán SHS.



Đỗ Vinh Quang (sinh năm 1995)



Đỗ Vinh Quang là con trai thứ của Bầu Hiển, được biết đến với vai trò: Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines, Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội, đồng thời giữ vai trò Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội và là Đại biểu HĐND TP Hà Nội (nhiệm kỳ 2026 - 2031).

Đỗ Vinh Quang tốt nghiệp Trường Đại học City University và hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản trị Tài chính tại Middlesex University (Vương quốc Anh).

Đỗ Vinh Quang từng gây chú ý khi trở thành Chủ tịch CLB Hà Nội ở tuổi rất trẻ và là chồng của Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh.



Gia đình doanh nhân Nguyễn Đức Thụy (Bầu Thụy) ﻿

Nguyễn Ngọc Mỹ Anh (sinh năm 2001)



Nguyễn Ngọc Mỹ Anh là con gái của doanh nhân Nguyễn Đức Thụy (bầu Thụy) - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng quản trị Sacombank.﻿

Mỹ Anh được bổ nhiệm làm Trợ lý Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc kể từ ngày 4/6/2026. Trước khi gia nhập Sacombank, Mỹ Anh từng được biết đến khi đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Thaispace, cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank (LPBS) và Chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Ninh Bình.﻿

Về học vấn, Nguyễn Ngọc Mỹ Anh sang Mỹ học tập từ năm 2013. Trong thời gian theo học tại trường Forest Ridge School of the Sacred Heart ở bang Washington, Mỹ, cô liên tục đạt nhiều thành tích nổi bật. Năm đầu tiên học tập tại đây, Mỹ Anh nhận giải thưởng “Honors Award for Diligence”, dành cho những học sinh có tinh thần học tập nghiêm túc, chủ động và có nhiều đóng góp trong lớp học.



Đến năm 2015, khi là học sinh lớp 8, cô được trao bằng khen của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama dành cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc. Theo thông tin được công bố khi đó, Mỹ Anh là học sinh đứng đầu toàn khối của trường Forest Ridge School of the Sacred Heart - ngôi trường tư thục danh tiếng tại bang Washington, nơi con gái của tỷ phú Bill Gates từng theo học.﻿

Nguyễn Xuân Thái (sinh năm 2003)



Nguyễn Xuân Thái là con trai của doanh nhân Nguyễn Đức Thụy.



Xuân Thái tốt nghiệp ngành Kinh tế học và Quản trị Phân tích Rủi ro tại University of Massachusetts Boston. Trường thuộc nhóm 951-1000 thế giới theo QS World University Rankings 2026.



Nguyễn Xuân Thái giữ chức Trợ lý Hội đồng quản trị thuộc Văn phòng Quản trị ngân hàng kể từ ngày 4/6/2026 và còn giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX), doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài sản số.

Gia đình doanh nhân Bùi Thành Nhơn (Novaland)



Bùi Cao Nhật Quân (sinh năm 1982)



Bùi Cao Nhật Quân là con trai của doanh nhân Bùi Thành Nhơn. Ông tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh tại Western Washington University.



Đây là người con tham gia điều hành doanh nghiệp gia đình từ khá sớm. Trong quá trình phát triển của Novaland, Bùi Cao Nhật Quân từng giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Novaland và hiện giữ chức Chủ tịch.



Sau giai đoạn tái cấu trúc của Novaland, ông vẫn là một trong những cổ đông lớn và nhân sự chủ chốt trong hệ sinh thái của gia đình Bùi Thành Nhơn.



Không phải tỷ phú nào cũng công khai thông tin về con cái



Danh sách trên mới chỉ phản ánh những trường hợp có thông tin công khai trên truyền thông hoặc hồ sơ doanh nghiệp. Nhiều tỷ phú và doanh nhân lớn tại Việt Nam như các gia đình liên quan đến Hòa Phát, Masan, Techcombank, Thaco hay một số tập đoàn tư nhân khác hầu như không công bố chi tiết về học vấn, nghề nghiệp hay đời sống của con cái.

