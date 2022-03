Con trai chuẩn bị vào lớp 1, vợ chồng Hoa hậu Jennifer Phạm đưa ra quyết định không ngờ: Ai nghe xong cũng thấy đồng cảm

Lớp 1 là cột mốc vô cùng quan trọng đối với trẻ. Từ môi trường còn nhiều "hồn nhiên", tự do của mầm non, trẻ sẽ chuyển sang môi trường nghiêm túc, kỷ luật hơn. Lớp 1 cũng là cột mốc mang tính quyết định thái độ và niềm yêu thích học tập của trẻ hay tâm lý sợ đến trường. Chính vì vậy, mọi bậc cha mẹ đều cố gắng chuẩn bị thật tốt hành trang vào lớp 1 cho con, giúp con vững vàng về cả tâm lý và kiến thức cho một chặng đường hoàn toàn mới.

Là bà mẹ 4 con, Hoa hậu Jennifer Phạm cũng cực kỳ quan tâm đến chuyện học tập, giáo dục. Con trai thứ hai của cô và doanh nhân Đức Hải - bé Nu hiện 6 tuổi, dự kiến sẽ vào lớp 1 mùa hè năm nay. Giống nhiều bậc phụ huynh khác, vợ chồng nàng Hậu cũng lo lắng không kém cho giai đoạn quan trọng này của con.

Gia đình hạnh phúc của Hoa hậu Jennifer Phạm. Bé Nu ngoài cùng bên phải ảnh, năm nay 6 tuổi, dự kiến vào lớp 1 mùa hè này.

Khác với mọi năm, do ảnh hưởng của dịch Covid nên việc học của bé Nu ít nhiều bị ảnh hưởng. Mới đây, trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí, Jennifer Phạm cho hay, hai năm nay con cô học mẫu giáo "có cũng như không". Bởi do dịch nên học sinh mầm non không thể đến trường, trong khi đó cấp mầm non không có chương trình học online. Nhà trường chỉ hỗ trợ hai buổi mỗi tuần và mỗi buổi chỉ vỏn vẹn 30 phút. Việc điểm danh, hát đôi bài đã chiếm hết nửa thời gian, trẻ chưa kịp tiếp thu bài học.

Vợ chồng Jennifer Phạm từng nghĩ đến phương án thuê gia sư kèm cặp cho con nhưng ngại dịch nên đành gác lại. Thay vào đó, cả hai mua sách vở về, thay phiên nhau dạy con tập viết, làm Toán,...



"Thật gian nan khi tự dạy dỗ, chuẩn bị cho con vào lớp một nhưng chúng tôi chưa tìm được cách nào tốt hơn. Tôi thực sự không yên tâm khi để các con quay lại lớp trong lúc dịch dã đang căng thế này dù biết phương pháp đó sẽ có hiệu quả hơn nhiều. Vợ chồng tôi đều nghĩ chẳng thà con học chậm một năm còn hơn để ảnh hưởng đến sức khỏe", Jennifer Phạm trả lời báo chí.

Jenifer Phạm (sinh năm 1985) có 4 người con gồm Bảo Nam (con chung với Quang Dũng), bé Na, bé Nu, bé Nấm. Năm 2018, khi Bảo Nam sống ở Việt Nam, Jennifer Phạm từng đi tìm hiểu trường học cho con và quyết định "chốt" một ngôi trường quốc tế nổi tiếng tại Hà Nội. Người đẹp cũng từng chia sẻ hình ảnh con trai đứng trước cổng trường cùng dòng chú thích: "Chuẩn bị nhập học cho anh bạn nhà em".

Năm 2018, khi Bảo Nam sống ở Việt Nam, Jennifer Phạm từng đi tìm hiểu trường học cho con và quyết định cho con học tại một trường quốc tế nổi tiếng ở Hà Nội.

Được biết, ngôi trường này có mức học phí dao động từ 418 - 524 triệu đồng/năm đối với chương trình học quốc tế. Mức phí dao động từ 231-269 triệu đồng/năm đối với chương trình song ngữ. Trước đó khi Bảo Nam ở Mỹ, cụ thể là khi cậu nhóc học lớp 4, Quang Dũng từng khoe ảnh con trai cưng học tại trường Plavan Elementary School, một trường công lập nằm ở Fountain Valley, CA.

Được biết ngay từ nhỏ, Bảo Nam đã được học nhiều môn thể thao, nghệ thuật để phát triển toàn diện. Cậu bé được học võ Vovinam, piano,... Bảo Nam chơi piano rất tốt, từng nhiều lần biểu diễn ở trường nhưng không có ý định nối nghiệp bố mẹ hoạt động nghệ thuật. Cậu bé yêu thích các môn khoa học và thường mày mò, tìm hiểu về thiết bị công nghệ hiện đại.

Có thể thấy, Jennifer Phạm rất chăm chút, đầu tư cho việc học của các con.

