Con tôi suy dinh dưỡng đều tại... mẹ chồng

Hôm nay tôi đưa con đi khám sức khỏe và thật đau lòng khi thằng bé quá nhỏ so với bạn bè đồng trang lứa. Bác sĩ bảo rằng con tôi bị suy dinh dưỡng, nghĩ đến mà tôi não ruột. Có những điều tôi không muốn nghĩ xấu nhưng hiện thực khiến tôi không ngừng bận tâm. Lúc mang bầu con mẹ chồng luôn cản trở việc ăn uống của tôi, bà sợ rằng ăn nhiều không vào con mà vào mẹ, chính vì vậy mà bà đã đưa ra nhiều thực đơn không ổn chút nào. Vì lần đầu mang thai nên tôi cũng rất bối rối, tôi cũng hỏi mẹ đẻ và cũng được cho nhiều lời khuyên, nhưng có lẽ vì ở nhà chồng nên tôi cũng không muốn làm trái lại lời của bà.

Tôi lên mạng tra cứu nhiều tài liệu dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai và cũng chọn lọc được nhiều thông tin hữu ích. Nhưng cách tôi ăn uống chỉ là một phần, còn lại mẹ chồng luôn can thiệp vào, từ đó tuy cũng dẫn đến nhiều sự mâu thuẫn nhưng tôi tin lời trưởng bối. Thế nhưng, sau khi thằng bé tôi muốn suy sụp vì nó quá bé, lúc đó tôi rất buồn nhưng cố gắng quên đi, và nghĩ rằng thôi cứ bồi bổ cho con, đừng nghĩ ngợi nhiều cho mệt lòng. Đến khi đầy năm, thằng bé cũng vẫn rất nhẹ, vẫn rất bé so với cân nặng thông thường của những đứa trẻ 1 tuổi. Tôi không muốn đổ lỗi nhưng hiện thực thật sự là như thế, tôi không thể thay đổi suy nghĩ của mình vào lúc này được. Và suy nghĩ: Con tôi dinh dưỡng là do mẹ chồng vẫn đang ám ảnh tôi từng ngày!

