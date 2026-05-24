“Con tôi ngoan lắm”: Cú sốc từ tờ giấy siêu âm của cô bé 17 tuổi ở Hải Phòng và khoảng trống trong nhiều gia đình

Mới đây, chia sẻ của 1 bác sĩ ở Hải Phòng về ca khám đặc biệt được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Một người mẹ đưa con gái 17 tuổi tới bệnh viện vì đau vùng thượng vị, buồn nôn, mệt mỏi, đang học phải nghỉ giữa chừng vì không khỏe. Gia đình nghĩ con bị vấn đề dạ dày và mong muốn nội soi.

Trong lúc trò chuyện, bác sĩ nửa đùa nửa thật hỏi cô bé có bạn trai chưa. Người mẹ lập tức gạt đi: "Cháu còn bé lắm, ngoan lắm bác sĩ ơi". Nhưng kết quả siêu âm sau đó cho thấy trong tử cung có túi ối tương đương thai khoảng 5–6 tuần.

Khoảnh khắc cầm tờ giấy siêu âm, theo lời bác sĩ, "mặt người mẹ tái mét, không nói nên lời".

Kết quả khến người mẹ chết lặng

Câu chuyện nhanh chóng thu hút hàng nghìn bình luận. Không ít người bày tỏ sự thương cảm cho cả cô gái lẫn người mẹ. Nhưng bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng đây là hồi chuông cảnh báo về việc giáo dục giới tính trong gia đình và nhà trường vẫn còn bị né tránh.

Một tài khoản viết: "Việc dạy giáo dục giới tính, tính trách nhiệm và hệ lụy của quan hệ tình dục tuổi mới lớn đang bị xã hội xem nhẹ. Trong khi nó có thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời của một đứa trẻ và cả gia đình".

Nhiều người cho rằng phụ huynh thường có xu hướng tin rằng con mình còn ngây thơ, ngoan, chưa biết yêu đương, nên bỏ qua việc trò chuyện thẳng thắn về giới tính, tình yêu, ranh giới cơ thể hay các biện pháp bảo vệ bản thân.

"Con tôi ngoan lắm" có lẽ là câu rất nhiều giáo viên, bác sĩ hay chuyên gia tâm lý từng nghe. Nhưng sự ngoan ngoãn không đồng nghĩa với việc trẻ không tò mò, không rung động hay không có nhu cầu tình cảm khi bước vào tuổi dậy thì.

Theo nhiều chuyên gia giáo dục, chính sự chủ quan ấy khiến không ít cha mẹ bỏ lỡ giai đoạn quan trọng để đồng hành cùng con.

Điều đáng nói là giáo dục giới tính ở nhiều nơi hiện vẫn bị xem như chủ đề nhạy cảm. Không ít học sinh còn xấu hổ khi nhận băng vệ sinh trong các buổi ngoại khóa. Có trường chỉ cho học sinh nữ học về cơ thể nữ, học sinh nam học riêng về cơ thể nam, trong khi kiến thức giới tính thực chất cần được tiếp cận đầy đủ cho cả hai giới.

Một cư dân mạng kể lại: "Hồi cấp hai, chỉ có cô giáo chủ nhiệm dành riêng một tiết sinh hoạt để nói với cả lớp về kinh nguyệt, thay đổi cơ thể và chuyện giới tính. Lúc ấy mấy bạn nam mới ngỡ ngàng vì trước đó hoàn toàn không biết".

Bên cạnh những ý kiến nhẹ nhàng, mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều bình luận gay gắt, chỉ trích các em nhỏ yêu sớm. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng thay vì chỉ trích, điều cần hơn là nhìn nhận thực tế rằng tuổi dậy thì ngày nay đến sớm hơn, trẻ tiếp xúc mạng xã hội và thông tin nhanh hơn, nhưng khả năng tự bảo vệ bản thân lại chưa chắc đã đủ.

Không ít chuyên gia từng nhấn mạnh: giáo dục giới tính không phải là vẽ đường cho hươu chạy, mà là trao cho trẻ kiến thức để biết tự bảo vệ mình, hiểu về trách nhiệm và hậu quả của các quyết định liên quan đến tình cảm, cơ thể.

Quan trọng hơn, đó còn là việc xây dựng sự tin tưởng để khi gặp vấn đề, con dám tìm đến cha mẹ thay vì giấu kín trong sợ hãi.

Có những phụ huynh vẫn tin con bé bỏng" trong khi con đã bước vào tuổi có những biến đổi tâm sinh lý mạnh mẽ. Có những gia đình rất yêu thương con nhưng chưa từng ngồi xuống nói với con một cách nghiêm túc về tình yêu, tình dục an toàn hay trách nhiệm với bản thân.

Và đôi khi, chỉ đến khi cầm tờ giấy siêu âm trên tay, người lớn mới giật mình nhận ra: con mình đã lớn thật rồi.