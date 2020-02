Con rơi vào tuần “khủng hoảng” cáu gắt và khó ngủ, mẹ Đắk Lắk luyện con tự ngủ êm ru sau 1 tuần

Luyện con tự ngủ là vấn đề được nhiều mẹ hiện đại quan tâm. Chị Kiều Sương (sinh năm 1989, sống tại Đắk Lắk) cũng là một bà mẹ nuôi con theo phương pháp khoa học. Nhưng không nóng vội luyện con tự ngủ ngay khi mới lọt lòng, chị bắt đầu rèn bé Coca tự ngủ ở tuần thứ 5: "Khi Coca khi đang rơi vào tuần khủng hoảng thứ 5 khiến bé cáu gắt, khó ngủ, ngủ đêm kém, mình bắt đầu áp dụng rèn bé tự ngủ theo phương pháp 4S, 5S cho bé luôn. Trộm vía, Coca thuộc tuýp bé thiên thần và bài bản, nên tầm 1 tuần là bé đã quen với nếp sinh hoạt easy và tự ngủ rồi".

Bà mẹ hạnh phúc khoe, hiện Coca đang được 16 tháng, bé đã cai tất cả các công cụ hỗ trợ như: quấn, ti giả... và tự ngủ hoàn toàn 100% không cần mẹ hỗ trợ.

Hành trình giúp bé tập tự ngủ trong "1 nốt nhạc" của mẹ Đắk Lắk

Trước khi áp dụng phương pháp tập tự ngủ 4S, 5S, chị Sương chia sẻ, bản thân mình đã tìm hiểu lý thuyết rất kỹ. Tuy nhiên, khoảng thời gian chị tập thì phương pháp này chưa phổ biến, không có người chia sẻ, hay diễn đàn… như bây giờ nên rất khó tìm được bạn đồng hành cũng như người hỗ trợ giải đáp các thắc mắc cho mình.

Chị Sương luyện con tự ngủ vào thời điểm bé khủng hoảng 5 tuần tuổi

"Khi Coca được 5 tuần tuổi, mình bắt đầu với lịch easy 3 (phương pháp luyện trẻ từ 0-6 tuần tuổi theo nề nếp) và áp dụng luôn trình tự ngủ 4S, 5S cho bé", chị kể.

Ngày đầu tiên, vì quen với ăn vặt nên việc rèn cho con ăn cách nhau 3h, để bé ăn no và tự ngủ khá khó. Coca khóc nhiều vì đói, nhưng bù lại bé ngủ tốt hơn do được quấn, và được mẹ hỗ trợ trấn an khi ngủ.

Đến ngày thứ 2, việc cho con ăn theo cữ đã dễ dàng hơn, Coca không còn khóc nhiều như ngày đầu tiên nữa, và bé cũng đã ngủ được đủ 2 giờ mỗi giấc như lịch nếp sinh hoạt easy

Và ngày thứ 3, Coca đã có thể theo gần sát lịch easy 3, tuy giấc ngủ đêm chưa được mượt lắm, nhưng như vậy cũng đã khá thành công rồi.

Cùng sự kiên trì và nhất quán thì thời điểm 4 tháng tuổi chị Sương đã cắt ti đêm hoàn toàn cho Coca, và Coca ngủ xuyên đêm đến bây giờ. Mẹ trẻ bật mí, vì được ngủ thẳng giấc vào ban đêm nên con lúc nào cũng tỉnh táo, vui vẻ và khỏe mạnh. Hiện tại, bé còn ngủ 1 giấc ngày, lịch sinh hoạt tương đương như người lớn.

Mẹ Kiều Sương hướng dẫn các bước luyện bé tự ngủ.

Các bước luyện bé theo phương pháp tập tự ngủ 4S, 5S

Dưới đây là trình tự mà mẹ Kiều Sương bật mí giúp các mẹ theo phương pháp tập tự ngủ 4S, 5S cho bé:

Bước 1: Quấn bé

Dưới 3 tháng tuổi, trẻ không có khả năng kiểm soát tay và chân của mình, hiếu động, chân tay khua khoắng. Quấn trẻ cũng là 1 cách để loại bỏ những thứ gây kích động cho trẻ khỏi môi trường.

Các bé dưới 3 tháng thường xuyên vặn mình và giật mình khi ngủ, thì quấn bé sẽ giúp tay bé không bị giơ lên khi giật mình, bé sẽ không bị thức giấc và ngủ được lâu hơn.



Việc quấn bé có thể áp dụng ngay từ khi mới sinh ra. Đến khi bé tự ngủ tốt, bé đỡ giật mình, vặn mình hoặc bé biết mút tay thì mẹ có thể cai quấn bằng cách quấn 1 tay. Khi quấn 1 tay mà bé đã ngủ tốt, bạn có thể quấn bỏ 2 tay, chỉ quấn phần dưới hoặc bỏ quấn hoàn toàn.

Hiện tại, Coca đã ngủ xuyên đêm.

Bước 2: Tạo môi trường ngủ

Sau khi quấn bé xong, bạn bế bé đi kéo rèm, tắt điện, bật điều hòa. Vừa làm vừa thì thầm với bé:

- Đến giờ đi ngủ rồi, mình đi ngủ thôi.

- Mẹ đóng cửa nha.

- Mẹ tắt đèn nè.

- Mẹ kéo rèm nè.

- Mẹ bật điều hoà nha.

- Hôn và chúc con ngủ ngon.

Những hành động và câu nói được lặp đi lặp lại nhiều lần, nhiều ngày sẽ tạo cho bé 1 thói quen như trình tự chuyển giao giữa môi trường động sang môi trường ngủ. Môi trường ngủ cần mát mẻ, tối và yên tĩnh.

Sau 1 tuần, Coca đã có thể tự ngủ.

Bước 3: Windown (Bế vác - thư giãn)

Khi tạo môi trường ngủ xong, bạn bế vác bé như tư thế vỗ ợ hơi rồi vỗ nhẹ vào lưng bé, người đung đưa nhẹ... để trấn an bé.

Bước 4: Đặt bé xuống giường (cũi)

Bạn bế vác đến khi người bé thả lỏng thì đặt bé xuống giường, cũi khi bé chưa ngủ. Với các bé mới tập tự ngủ thì bước bế vác mất 10-20 phút khi bé đã ngủ thành thạo rồi thì bước này chưa đến 5 phút.

Lúc này bạn vẫn để tiếng ồn trắng và ngừng hỗ trợ, sử dụng nút chờ 2 phút - 3 phút - 5 phút. Sau nút chờ, nếu bé vẫn chưa ngủ được hoặc vẫn khóc thì bạn mới tiếp tục hỗ trợ bé.

Bước 5: Dùng công cụ hỗ trợ bé

Mẹ trẻ đã có thành quả chỉ sau 1 tuần.

Sau khi sử dụng xong nút chờ mà bé chưa ngủ được, bạn bắt đầu hỗ trợ bé cho đến khi bé ngủ say thì ngừng:

- Cho bé nằm nghiêng hoặc nằm sấp vì như vậy giúp bé bình tĩnh hơn.

- Cho bé mút ti giả.

- Vỗ và tạo tiếng shhh (âm thanh bé được nghe thường xuyên trong bụng mẹ).

Trình tự ngủ 4S, 5S - phương pháp luyện ngủ ít tiếng khóc

Trình tự ngủ 4S, 5S phù hợp với các bé dưới 3 tháng vì khi giới thiệu các công cụ hỗ trợ trong bước trấn an bé như: quấn, ti giả, tiếng ồn trắng,… ở độ tuổi này các bé sẽ hợp tác hơn. Với các bé trên 3 tháng đến 4 tháng vẫn có thể tập theo phương pháp này nhưng hiệu quả không còn cao nữa.

Bé Coca hiện đã 16 tháng và có lịch sinh hoạt ngủ tương đương người lớn.

Các bé trên 4 tháng cần phải sử dụng các phương pháp "mạnh tay" hơn như: Cio With Check (Khóc có kiểm soát) hoặc PUPD (Bế lên đặt xuống). Vì vậy, các bạn nên tập tự ngủ cho bé càng sớm càng tốt, bé càng ít có thói quen ngủ xấu, thì tập tự ngủ càng dễ.

Theo chị Sương, trình tự ngủ 4S, 5S là phương pháp tập tự ngủ ít tiếng khóc vì các phương pháp luyện ngủ khác đòi hỏi khả năng bé tự lập cao, không có vật hỗ trợ nhiều. Phương pháp này lại khá nhẹ nhàng, nhiều công cụ hỗ trợ, nhờ đó mẹ cũng không rơi vào căng thẳng khi luyện ngủ cho con. Mục đích là giúp bé biết nằm trên giường, cũi để tự tìm vào giấc ngủ, giảm thiểu các thói quen ngủ xấu như: bế, ru, rung, lắc... Khi bé quen dần với các bước rồi thì khi đấy mẹ giảm dần hỗ trợ và bắt đầu sử dụng nút chờ để con có thể tập tự mình vào giấc, và chuyển giấc tốt hơn.

Ảnh: NVCC