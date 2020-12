Con rể và mẹ vợ cùng mắc bệnh chỉ vì thói quen ăn uống mà rất nhiều người cũng mắc phải

Bác sĩ Tiền Chính Bình - phó giám đốc bệnh viện Taipei Beitou Health Management Hospital, chia sẻ về trường hợp ông Trương (57 tuổi) sống tại Đài Bắc, Đài Loan, do tính chất công việc bận rộn nên đến buổi trưa ông thường giải quyết cơn đói bằng bánh ngọt và đồ ăn vặt, ngoài ra, ông cũng thường có bữa trà chiều và tráng miệng vào cuối tuần.



Tuy nhiên, từ nửa năm trước, ông Trương bắt đầu xuất hiện dấu hiệu chướng bụng, nghĩ rằng bệnh nhẹ nên ông Trương tự ý mua thuốc về uống nhưng không thấy hiệu quả, và khi cân nặng giảm nhẹ ông đã đến bệnh viện khám.

Kết quả khám phát hiện ông Trương bị rối loạn lipid máu, chỉ số đường huyết lúc đói và hemoglobin bị glycosyl hóa (HbA1c) đều vượt quá giá trị tiêu chuẩn, được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường.

Tiếp theo, ông Trương tiến hành chụp cộng hưởng từ (MRI) và phát hiện một tổn thương viêm nhiễm trong tuyến tụy có kích thước khoảng 2,5 cm và đang chèn ép vào ống tụy, ống mật, tá tràng. Sau khi được các bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán, ông Trương được xác nhận mắc thêm bệnh khác là ung thư tuyến tụy.

Ông Trương cảm thấy sốc khi nhớ ra mẹ vợ có thói quen ăn uống không khoa học giống như ông và bà đã sớm qua đời vì căn bệnh ung thư tuyến tụy.

Bác sĩ Tiền chỉ ra, nam giới trên 60 tuổi có thói quen hút thuốc, béo phì, viêm tụy mạn tính, bệnh tiểu đường, có tiền sử gia đình liên quan đến tuyến tụy, thích các loại thực phẩm nhiều đường, nhiều calo đều có nguy cơ bị ung thư tuyến tụy. Nếu trong gia đình có tiền sử mắc bệnh ung thư tuyến tụy thì các thành viên trong gia đình có nguy cơ mắc bệnh cao gấp 3 - 4 lần so với người bình thường.

Vào tháng 8 năm nay, một nghiên cứu của Đại học Harvard đã công bố trên Tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ phân tích: Bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường mới khởi phát, người có tiền sử mắc bệnh tiểu đường hoặc cân nặng giảm nhẹ đều liên quan đến nguy cơ ung thư tuyến tụy. Trong đó, bệnh nhân tiểu đường mới khởi phát, có tiền sử mắc bệnh tiểu đường trong vòng 4 năm, sụt cân nhẹ sẽ có nguy cơ mắc ung thư tuyến tụy cao gấp 3,6 - 6,8 lần người bình thường.

Bác sĩ Tiền cảnh báo, ung thư tuyến tụy là một trong những bệnh ung thư khó phát hiện ở giai đoạn đầu, không có triệu chứng cụ thể và tiên lượng xấu nhất. Và khi hầu hết bệnh nhân ung thư tuyến tụy được chẩn đoán đã bước vào giai đoạn cuối hoặc khối u đã di căn. Bác sĩ khuyến cáo người dân nên từ bỏ thói quen ăn uống thiếu lành mạnh, duy trì một lối sống tốt và sắp xếp việc kiểm tra sức khỏe thường xuyên.

Các triệu chứng của ung thư tuyến tụy

Ở giai đoạn đầu, ung thư tuyến tụy thường không có triệu chứng. Khi ung thư tiến triển, các triệu chứng có thể thay đổi tùy thuộc vào việc khối u nằm ở đầu, thân hay đuôi tụy.

Các khối u ở đầu tụy có xu hướng gây ra nhiều triệu chứng hơn so với những vị trí ở than hoặc đuôi tụy - điều này là do các khối u ở đầu tụy có thể chèn ép vào ống mật hoặc ống tụy và gây ra các tình trạng như vàng da.

Các triệu chứng có thể gặp phải với ung thư tuyến tụy bao gồm:

Vàng da và tròng mắt (đối với khối u đầu tụy).

Đau bụng.

Giảm cân.

Phân nhiều mỡ.

Các triệu chứng của bệnh tiểu đường mới khởi phát, chẳng hạn như khát nước, đi tiểu thường xuyên và mệt mỏi.

