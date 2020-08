Con phát hiện cha tử vong bất thường trong tòa nhà chung cư

Khoảng 13h30 ngày 28/8, con ông Nguyễn Thành Trưởng (SN 1966, quê An Giang) đi làm về thì phát hiện cha mình đã tử vong trong một căn hộ ở lầu 9, dãy K3 khu nhà ở xã hội thuộc phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để điều tra làm rõ nguyên nhân

Nhận được tin báo, công an TP Thuận An cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đã có mặt điều tra nguyên nhân ban đầu vụ việc.



Được biết, nạn nhân làm công nhân cho 1 công ty trên địa bàn, đang sống cùng các con ở khu nhà ở xã hội. Trước khi xảy ra vụ việc, nạn nhân cũng không có biểu hiện gì bất thường.

Đến 14h30 chiều cùng ngày, công an vẫn đang lấy lời khai nhân chứng, phong tỏa lối ra vào chung cư.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.