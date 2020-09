Con nhỏ bị sốt có nhất thiết phải tới bệnh viện, bố mẹ sẽ không còn lúng túng nếu nằm lòng những phương pháp hạ sốt vật lý này

Những cơn sốt bất thường của con lúc nào cũng khiến ba mẹ hoảng hốt. Nhất là khi bé đang ở những giai đoạn đầu đời, khi chưa biết nói, biết thể hiện. Mỗi một hành trình con lớn lên,



đối diện với những cơn sốt bất ngờ, và nhất là khi mẹ đã trải qua 2 lần làm mẹ thì mẹ đã nhận ra rằng, không phải lúc nào con sốt cũng phải ngay lập tức ôm con đến viện. Bởi mẹ đã dần rút ra được những kinh nghiệm và tích lũy cho mình những phương pháp hạ sốt đơn giản và hiệu quả ngay tại nhà.

1. Cho con uống nhiều nước

Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng khi đã bị sốt sẽ khiến cơ thể con bị mất nước, có biểu hiện khó chịu, ít hợp tác, không muốn đưa bất cứ thứ gì vào miệng, thậm chí cả cái "tu ti" quen thuộc. Những rồi, cứ kiên trì từng chút một, con dần hợp tác thì cơn sốt cũng được kiểm soát và sớm qua nhanh.

Tuy nhiên, cha mẹ nào cũng đều phải nằm lòng rằng, em bé không bao giờ được uống nước lạnh khi đang bị sốt, bởi có thể gây kích ứng họng và dạ dày, làm các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn. Nên cho con uống nước ấm vừa đủ để hạ nhiệt.

2. Tắm cho con bằng nước ấm



Mẹ đã từng rất ngạc nhiên khi một lần chứng kiến cảnh cô y tá ở bệnh viện cho con ngồi vào chậu nước ấm khi con bị sốt, mẹ phải đưa đến viện. Đây là điều mà trước đấy mẹ không bao giờ làm, vì cứ nghĩ, con đang sốt mà cho tắm thì càng khiến cho tình trạng sốt trở nên tồi tệ hơn. Thế nhưng, trả qua những lần mang con đến viện, được các bác sĩ hướng dẫn nhiệt tình cách hạ sốt cho con, mẹ vô cùng yên tâm và tự tin thực hành khi nhận thấy rằng, tắm nước ấm có thể giúp cơ thể tản nhiệt nhanh và hạ sốt tức thì. Khi tắm, mẹ tập trung lau lòng bàn tay, trán và nách của con.

3. Lau sạch mồ hôi trên cơ thể con kịp thời

Ngay khi phát hiện trẻ bị sốt, thay vì quấn kỹ cho con như các bà, các cụ xưa vẫn truyền lại, mẹ cũng được bác sĩ khuyên rằng, cần giảm bớt quần áo trên cơ thể, không mặc đồ dày hoặc đắp chân, đi tất kín cho con. Bởi điều này sẽ khiến con càng ra mồ hôi nhiều, khi ấy nhiệt độ cơ thể tăng cao hơn và tình trạng sốt trở nên tồi tệ hơn.

Vì thế, khi thấy con sốt, cha mẹ nên lau mồ hôi kịp thời bằng khăn ấm sạch, và thay quần áo cho trẻ để ngăn ngừa các bệnh lý như cảm lạnh.

4. Sử dụng khăn ấm để chườm

Các bác sĩ chỉ ra rằng, một trong những nguyên nhân khiến cơ thể trẻ bị sốt là do các lỗ chân lông bị bít lại do lạnh đột ngột, các mạch máu co lại khiến lưu lượng máu lưu thông bị giảm. Do đó, việc chườm nóng có tác dụng làm giãn nở lỗ chân lông trên cơ thể, giãn các mạch máu ngoại vi, tăng khả năng lưu thông máu, tăng khả năng tản nhiệt giúp hạ nhiệt nhanh hơn.

Vì thế, khi con sốt, mẹ thường dùng 5 chiếc khăn nhỏ nhúng vào nước ấm, đặt 2 bên nách và 2 bên bẹn của con, chiếc khăn còn lại nhúng nước ấm lau khắp người. Kiên trì từng chút một cho đến khi nhiệt độ của con hạ xuống mức bình thường.

5. Sử dụng miếng dán hạ sốt

Và tất nhiên rồi, trong tủ thuốc nhà mình luôn có sẵn một vài miếng dán hạ sốt Koolfever. Mẹ có tìm hiểu và biết rằng, không ít loại dán hạ sốt trên thị thường đều sử dụng hoạt chất Menthol để giúp trẻ nhanh chóng cảm thấy dễ chịu ngay khi dán lên da. Tuy nhiên, khi dán vào da trong thời gian đài, do lượng menthol nhiều và diện tích lớn rất dễ khiến da trẻ bị kích ứng, mẩn đỏ.

Vì thế, sau khi trải nghiệm, mẹ chỉ tin dùng miếng dán hạ sốt Koolfever. Miếng dán hạ sốt Koolfever có 2 lớp: lớp hydro gel chứa nước và lớp màng phủ ngoài. Khi dán, nước trong gel của KoolFever hấp thụ nhiệt, bay hơi và khuếch tán nhiệt ra bên ngoài miếng dán hạ sốt, giúp hạ nhiệt cho con.

Koolfever sử dụng công nghệ hạt làm mát - "Cooling capsule" vừa giúp kéo dài cảm giác the mát vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối cho làn da non nớt của con.

