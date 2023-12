Con người tò mò về điều gì nhất thế giới trong năm 2023?

Việc tìm kiếm câu trả lời trên internet cho các câu hỏi ngày càng phổ biến và được người dùng trên khắp thế giới sử dụng. Và Wikipedia - trang "Bách khoa toàn thư trực tuyến" chính là nơi được nhiều người lựa chọn để tìm ra đáp án. Chỉ riêng năm 2023, theo dữ liệu từ Wikimedia Foundation, tổ chức phi lợi nhuận quản lý Wikipedia đã có đến hơn 84 tỷ lượt xem trên trang Wikipedia tiếng Anh.

Wikipedia là nơi giải đáp những thắc mắc cho rất nhiều câu hỏi của người dùng internet

Bên cạnh đó, những bài viết tìm kiếm nhiều, xem nhiều nhất trên Wikipedia cũng đã được chỉ ra. Nó đồng nghĩa với những vấn đề khiến con người trên thế giới tò mò nhất. Dưới đây là danh sách 20 bài viết trên Wikipedia với lượt xem nhiều nhất trong năm 2023.

ChatGPT: 49,490,406 (lượt xem trang)

Deaths in 2023 (Số người chết năm 2023): 42,666,860 2023

2023 Cricket World Cup (Giải vô địch cricket thế giới 2023): 38,171,653

Indian Premier League (Giải Ngoại hạng Cricket Ấn Độ): 32,012,810

Oppenheimer (film): 28,348,248

Cricket World Cup (Giải vô địch cricket thế giới): 25,961,417

J. Robert Oppenheimer (Nhà vật lý người Mỹ): 25,672,469

Jawan (film): 21,791,126

2023 Indian Premier League (Giải Ngoại hạng Cricket Ấn Độ 2023): 20,694,974

Pathaan (film): 19,932,509

The Last of Us (series truyền hình): 19,791,789

Taylor Swift (ca sĩ): 19,418,385

Barbie (film): 18,051,077

Cristiano Ronaldo (cầu thủ): 17,492,537

Lionel Messi (cầu thủ): 16,623,630

Premier League (Giải bóng đá Ngoại hạng Anh): 16,604,669

Matthew Perry (diễn viên): 16,454,666

United States (nước Mỹ): 16,240,461

Elon Musk (tỷ phú) 14,370,395

Avatar: The Way of Water (phim khoa học viễn tưởng): 14,303,116

ChatGPT là thứ được người ta tìm kiếm nhiều nhất năm 2023 trên Wikipedia

Thông qua danh sách trên, có thể thấy được sức nóng của ChatGPT là cực kỳ mạnh mẽ trong năm 2023. Trí tuệ nhân tạo AI này cũng mở ra một cuộc chạy đua giữa những gã khổng lồ công nghệ toàn cầu như Google, Meta... Bên cạnh đó, mức độ phủ sóng của các giải đấu thể thao như Giải vô địch cricket thế giới 2023, Ngoại hạng Anh hay các ngôi sao hàng đầu như Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi cũng mạnh mẽ không kém.

Hai ngôi sao bóng đá nổi tiếng nhất thế giới hiện tại dù có lượt xem không hề nhỏ nhưng vẫn nằm ngoài top 10

Ở mảng phim và truyền hình, Oppenheimer và Barbie cho thấy được sự thành công của những bộ phim điện ảnh này. Đặc biệt là rất nhiều người tò mò về nhà vật lý J. Robert Oppenheimer, họ đã đến Wikipedia để tìm hiểu thêm về cuộc chạy đua chế tạo quả bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới.

Về người nổi tiếng, Taylor Swift chính là cái tên dẫn đầu khi Eras Tour đã trở thành album bán chạy nhất trong lịch sử.