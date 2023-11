Con người có thể tử vong vì cười được không?

Ảnh: Getty Images

Các bác sĩ cho rằng việc tử vong vì cười là điều rất khó xảy ra, tuy nhiên về mặt lý thuyết thì hoàn toàn có thể và đã có những trường hợp tử vong liên quan đến cười được ghi nhận trong quá khứ.

Cười có nhiều cách tác động tiêu cực đến cơ thể, nhất là đối với trái tim. Trong một vài trường hợp hiếm hoi, cười quá mức có thể ra hiện tượng “ngất do cười” - tình trạng xảy ra khi huyết áp của một người giảm nhanh chóng. Điều này khiến hệ thống thần kinh tự trị - mạng lưới dây thần kinh kiểm soát các quá trình sinh lý không chủ động - tăng cao phản ứng, dẫn đến lượng máu lưu thông lên não giảm, gây mất ý thức.

"Khi cười, bạn sẽ di chuyển ngực lên xuống và điều này làm thay đổi áp lực trong khoang ngực, gây ảnh hưởng đến dây thần kinh phế vị. Nó có thể khiến bạn trở nên lâng lâng hoặc thậm chí trong một vài trường hợp rất rất hiếm hoi là bất tỉnh”, Tiến sĩ Todd Cohen, trưởng khoa tim mạch và giám đốc sáng tạo thiết bị y tế tại Viện Công nghệ New York cho biết.

Trường hợp ngất do cười được ghi nhận lần đầu tiên là vào năm 1997, một bệnh nhân 62 tuổi bị tăng huyết áp và có các vấn đề về tim mạch khác đã ngất nhiều lần do cười quá lớn khi xem chương trình truyền hình "Seinfeld". Do đó, người ta gọi tình trạng này là “ngất Seinfeld”.

Cohen cho biết bệnh nhân không thể tử vong vì tình trạng này và loại ngất này thường chỉ khiến một người bất tỉnh trong vòng chưa đầy vài phút trước khi tỉnh lại. Ông nói thêm, về mặt lý thuyết, ngất do cười có thể khiến tim ngừng đập, nhưng rủi ro lớn hơn ở đây là chúng có thể xảy ra trong những tình huống nguy hiểm. Ông nói: “Có thể ai đó mắc phải tình trạng này dẫn tới bị ngã đập đầu vào tường, ngã cầu thang,…”.

Trong những trường hợp khác, tiếng cười có thể ảnh hưởng đến lượng không khí đi vào tim, phổi và não. Ví dụ, những cảm xúc cao độ như sự thích thú sâu sắc có thể làm tăng nhịp thở và gây ra các triệu chứng hen suyễn bùng phát, đặc biệt triệu chứng này có thể trở nên trầm trọng hơn do nhịp thở bất thường liên quan đến tiếng cười.

Trong một nghiên cứu năm 2009, các nhà khoa học đã khảo sát 105 bệnh nhân mắc bệnh hen suyễn và phát hiện ra rằng 40% trong số họ bùng phát cơn bệnh do cười. Trong trường hợp nghiêm trọng, cơn hen suyễn có thể gây tử vong nếu người bệnh không có ống hít.

Ngoài những tác động tiêu cực của việc cười quá mức, Cohen cho biết rằng trên thực tế tiếng cười là vô hại và có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Các nghiên cứu cho thấy rằng tiếng cười có thể làm giảm sự lo lắng, đồng thời tăng giải phóng dopamine, chất hóa học "cảm thấy dễ chịu" của não. Ngoài ra, cười có thể giúp tăng lưu lượng oxy lưu thông trong cơ thể và giảm viêm ở bệnh nhân mắc bệnh động mạch vành, theo một nghiên cứu chưa được bình duyệt trình bày tại Hiệp hội Tim mạch Châu Âu ở Amsterdam.