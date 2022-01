Con lỡ ngủ gật trong lớp bị cô giáo "bêu tên" trong nhóm chat, bố bức xúc nói 1 câu mà cô đỏ bừng mặt: Vội xin lỗi công khai

Thời học sinh chắc ai cũng từng có lần ngủ gật trong lớp. Học sinh thường thiếu ngủ bởi nhiều lý do như: Thức khuya học bài, cày game muộn, nhắn tin nói chuyện với bạn bè, xem phim,… khiến các em không còn năng lượng cho giờ học ngày hôm sau.



Khi ngồi học, đặc biệt là học những môn như: Ngữ văn, Lịch sử, Triết học,… lại càng khiến học sinh thêm buồn ngủ. Lời giảng bài lúc này giống như lời ru vậy! Thấy học sinh ngủ gật, một số giáo viên không quan tâm và vẫn tiếp tục giảng. Trong khi đó, một số thầy cô sẽ sẽ đánh thức học sinh, vặn hỏi lý do.

Thời đại công nghệ số bùng nổ, ngày nay, việc trao đổi thông tin rất dễ dàng. Thông thường, mỗi lớp có một nhóm phụ huynh để giáo viên trao đổi tình hình học tập.

Học sinh ngủ gật trong giờ bởi nhiều nguyên nhân khác nhau.

Anh Trương (Trung Quốc), bố của Hào Hào là người bận rộn trong công việc. Vừa qua, khi anh đang làm tại công ty thì đột nhiên thấy thông báo của giáo viên chủ nhiệm. Cô giáo gửi một tấm ảnh vào nhóm chat phụ huynh. Anh mở ra xem và đứng hình mất vài giây khi thấy đứa trẻ đang ngủ ngon lành trong giờ học là con trai mình.

Cô giáo gửi kèm một tin nhắn: "Chào bố Hào Hào, không biết tối qua con trai anh có thức khuya chơi game không? Hôm nay, trong giờ học, cậu bé đã coi lớp như là nhà, hồn nhiên lăn ra ngủ. Cậu bé thức khuya, chắc cha mẹ không quan tâm nên không biết chuyện này. Anh có thể đưa con trai về nhà nếu con vẫn muốn ngủ!".

Thấy cô giáo nói như vậy, anh Trương không hài lòng, cảm thấy vô cùng bực bội. Hào Hào thức khuya không phải vì chơi game mà để chăm mẹ ốm. Tối hôm qua, mẹ Hào Hào sốt cao, anh phải đi mua đồ ăn, nấu nướng thay vợ. Cậu con trai hiếu thuận đã phụ cha, chăm sóc mẹ đến 12 giờ đêm. Hôm sau, cậu bé còn phải dậy sớm nên cơ thể mệt mỏi, tinh thần kiệt quệ.

Thấy con trai bị hiểu lầm, anh Trương đã trả lời trong nhóm: "Thưa cô, trước tiên tôi xin lỗi vì hành vi con ngủ gật trong lớp. Nhưng hôm qua, mẹ Hào Hào bị ốm, cháu vừa thức khuya chăm sóc mẹ vừa làm bài tập về nhà. Nhiều ngày liền, cháu ngủ rất muộn và phải thức dậy vào sáng sớm. Vì quá mệt mỏi nên cháu đã ngủ gục trong lớp, tôi sẽ nói chuyện với con vào tối nay".

Khi biết lý do Hào Hào ngủ gật, ai cũng nghẹn ngào xúc động.

Câu trả lời của bố Hào Hào khiến giáo viên cảm thấy xấu hổ. Ngay lập tức, cô giáo đã xin lỗi anh Trương vì hiểu nhầm đứa trẻ khi chưa tìm hiểu kỹ lý do. Trước lời giải thích hợp lý, cô giáo dành lời khen ngợi đến Hào Hào trong nhóm phụ huynh.

Trong vấn đề này, thái độ của giáo viên có phần sai lầm. Trước mọi vấn đề của học sinh, giáo viên cần cẩn trọng xử lý tình huống.

1. Tìm hiểu kỹ lý do học sinh mắc lỗi

Khi trẻ mắc lỗi, trước tiên nên tìm hiểu nguyên nhân thay vì đổ lỗi bừa cho trẻ. Đôi khi, trẻ không tránh khỏi những sai lầm, có thể mắc lỗi vì ham chơi hoặc vì một số lý do khác. Như trong câu chuyện trên, giáo viên nên hỏi rõ lý do tại sao Hào Hào ngủ gật trong lớp. Khi đã biết được lý do sẽ có cách giáo dục trẻ phù hợp.

Phương pháp này khiến học sinh cảm thấy đỡ lo sợ, hoang mang. Nếu trẻ mắc lỗi, cô giáo liên tục mắng mỏ, đánh đòn sẽ ảnh hưởng không tốt đến thể chất và tinh thần. Học sinh cũng vì điều này mà cảm thấy chán ghét, sợ hãi cô giáo.

Cần tìm hiểu kỹ lý do khiến trẻ phạm phải sai lầm.

2. Hãy trao đổi đúng nội dung trong nhóm phụ huynh

Mục đích của nhóm là để giáo viên và phụ huynh trao đổi tình hình học tập của con, giao bài tập về nhà, đưa ra thông báo của trường lớp. Chứ đây không phải là nơi "kể tội" học sinh. Khi trẻ mắc lỗi, giáo viên cần tế nhị nhắn tin riêng với cha mẹ các em, tránh việc phê bình trực tiếp trên nhóm. Việc chỉ ra lỗi sai của trẻ nơi đông người khiến không chỉ cha mẹ xấu hổ mà còn ảnh hưởng đến tâm lý học sinh.

Việc nuôi dạy những đứa trẻ không bao giờ là dễ dàng. Mọi vấn đề của trẻ cần được theo dõi, quan tâm kỹ lưỡng và có phương pháp giải quyết hợp lý.

