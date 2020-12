Con nghiện đột nhập vào nhà hiếp dâm, cướp tài sản người phụ nữ lúc nửa đêm

Công an huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Nguyễn Trọng Thưởng (23 tuổi, trú xóm Tây Hồ, xã Nam Thành, huyện Yên Thành) về hành vi hiếp dâm, cướp tài sản, trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ, khoảng 2 giờ 30 ngày 10/11/2020 Thưởng đột nhập vào nhà chị N.T.B (32 tuổi, trú huyện Yên Thành). Thấy chị B. đang ngủ cùng con nhỏ, đối tượng đã dùng một con dao nhọn khống chế, thực hiện hành vi hiếp dâm chị B.

Sau khi thoả mãn thú tính, đối tượng cướp 2 điện thoại của chị B. rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đối tượng Thưởng tại cơ quan chức năng.

Chị B. sau đó đã trình báo vụ việc với cơ quan chức năng.

Đến 21 giờ, ngày 23/11 ban chuyên án đã bắt giữ đối tượng Thưởng khi đang lẫn trốn tại địa bàn xã Nam Thành.

Tại cơ quan chức năng, đối tượng Thưởng khai nhận hành vi của mình.

Được biết, Thưởng là đối tượng nghiện ma tuý, thường xuyên có sinh hoạt bất thường.

Qua đấu tranh, Thưởng còn khai nhận ngày 2/11/2020 đối tượng có trộm một chiếc điện thoại Aphone 8 trên địa bàn xã Nam Thành.

Hiện Công an huyện Yên Thành đang tiếp tục điều tra để hoàn tất hồ sơ xử lí đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.