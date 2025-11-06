Cơn mưa sale đồ bếp đến 65% – Mua ngay 5 món đáng tiền nhất năm!

1. CAROTE | Thớt Inox Chống Khuẩn Và Mốc – Bền, sạch và sang trọng

Không còn lo ẩm mốc hay ám mùi sau mỗi lần thái thịt, băm rau. Thớt inox của CAROTE được làm từ thép không gỉ 304 cao cấp, có khả năng chống khuẩn và chống bám mùi vượt trội.

- Bề mặt nhẵn, dễ vệ sinh.

- Không cong vênh, không thấm nước như thớt gỗ.

- Thiết kế bo góc sang trọng, phù hợp mọi căn bếp hiện đại.

Giá sale: chỉ từ 262.000đ (giảm tới 65%) Mua hàng tại đây

2. SHELI | Chậu Rửa Rau Cấp Đôi & Rổ Lọc Nước – Gọn gàng và tiện lợi

Một món “must-have” cho những căn bếp nhỏ. Chậu rửa rau cấp đôi SHELI đi kèm rổ lọc nước rời, giúp tách riêng rau củ – trái cây, tránh nhiễm chéo và tiết kiệm diện tích.

- Thiết kế gấp gọn, dễ cất.

- Vật liệu nhựa PP dày dặn, chịu nhiệt tốt.

- Có thể dùng làm rổ ngâm, rổ rửa, rổ đựng trái cây.

Giá sale: chỉ từ 102.000đ (giảm tới 40%) Mua hàng tại đây

3. Lock&Lock | Hộp Cơm Inox 316 Chống Thấm Hình Chữ Nhật – Giữ nhiệt đỉnh, chống tràn tuyệt đối

Nếu bạn mang cơm đi làm mỗi ngày, đây là “best choice” mùa sale. Hộp cơm inox Lock&Lock 316 được lòng mọi chị em nhờ khả năng giữ nhiệt và chống rò rỉ siêu tốt.

- Chất liệu Inox 316 cao cấp, an toàn cho sức khỏe.

- Nắp khóa chặt 4 cạnh, đảm bảo không tràn dù nghiêng dốc.

- Dung tích hợp lý, chia ngăn tiện lợi.

Giá sale: chỉ từ 191.000đ (giảm tới 59%) Mua hàng tại đây

4. CAROTE | Bộ 5 Đôi Đũa Hợp Kim Chống Khuẩn – Sang, sạch, bền hơn đũa gỗ

Một trong những “item nhỏ mà sang” được săn nhiều nhất trên Lazada đợt này. Bộ đũa CAROTE làm từ hợp kim chống khuẩn, chịu nhiệt, không bong tróc sơn – dùng lâu vẫn như mới.

- Đầu đũa chống trơn trượt khi gắp thức ăn.

- Dễ rửa, không ám mùi, không ẩm mốc.

- Phù hợp dùng trong máy rửa bát.

Giá sale: chỉ từ 88.00đ (giảm tới 60%) Mua hàng tại đây

5. AMW | Túi Chứa Thực Phẩm Hút Chân Không – Giữ tươi gấp 3 lần

Nếu bạn thích chuẩn bị sẵn đồ ăn cho cả tuần, túi hút chân không AMW sẽ là “cánh tay phải” của tủ lạnh nhà bạn.

- Giúp bảo quản thực phẩm tươi lâu hơn 3–5 lần.

- Có van hút khí tiện lợi, tái sử dụng nhiều lần.

- Phù hợp cho thịt cá, rau củ, đồ khô hoặc đồ đã sơ chế.

Giá sale: chỉ từ 108.00đ (giảm tới 54%) Mua hàng tại đây