“Còn gì đẹp hơn” trở lại với bản phối đậm chất dân ca Bắc Bộ

Chiều 26/10, MV cover “Còn gì đẹp hơn” qua phần thể hiện của hai ca sĩ Triệu Hồng Ngọc và Trần Tuấn Hòa chính thức ra mắt, mang đến một diện mạo mới cho ca khúc từng được yêu thích trong dịp Quốc khánh 2/9.

Lấy cảm hứng từ bộ phim Mưa đỏ, “Còn gì đẹp hơn” do nhạc sĩ – ca sĩ Nguyễn Hùng sáng tác đã nhanh chóng trở thành hiện tượng âm nhạc nhờ giai điệu sâu lắng và ca từ lay động lòng người. Phiên bản mới mang đến cảm xúc khác biệt khi kết hợp tinh tế giữa chất liệu dân gian và hơi thở đương đại.

Triệu Hồng Ngọc và Trần Tuấn Hòa

Khác với bản gốc mộc mạc, phiên bản cover mở đầu bằng giai điệu “Bèo dạt mây trôi” – làn điệu dân ca Bắc Bộ quen thuộc, gợi nên không gian thanh bình của làng quê Việt. Từ đó, ca khúc dần đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ sự bình yên đến lòng tự hào và niềm tin vào tương lai.

Nhạc sĩ – đạo diễn âm nhạc Vũ Quang Trung, người đảm nhận phần hòa âm, chia sẻ: “Tôi chia bài hát thành ba phần: hòa bình, chiến đấu và hòa bình sau chiến tranh. Phần đầu lấy hình tượng làng quê Bắc Bộ làm nền, phần hai thể hiện tinh thần tranh đấu bằng tiết tấu và dàn dây mạnh mẽ, phần ba khép lại bằng hình ảnh thiếu nhi, như biểu tượng cho thế hệ tiếp nối.”

Với cách xử lý mang màu sắc Pop-Classical, bản phối khéo léo dung hòa hai giọng hát mang phong cách khác nhau – Triệu Hồng Ngọc mềm mại, cảm xúc và Trần Tuấn Hòa sâu lắng, học thuật – tạo nên sự hòa quyện tự nhiên giữa tính đại chúng và tính nghệ thuật.

Ca sĩ Triệu Hồng Ngọc cho biết cô xúc động ngay từ lần đầu nghe ca khúc: “Tôi rất ấn tượng với ca từ ‘Hết kháng chiến nếu con còn chưa về, mẹ ơi vui lên mẹ có đứa con anh hùng’. Âm nhạc giúp ta kết nối với lịch sử bằng cảm xúc. Khi hát về chiến tranh, tôi không chỉ muốn kể lại nỗi đau, mà còn muốn gửi gắm niềm tin và lòng biết ơn.”

Trong khi đó, Trần Tuấn Hòa chia sẻ anh mang cảm xúc cá nhân vào từng câu hát, bởi bố anh là cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu: “Tôi hiểu cái giá của hòa bình là bao máu xương của cha anh. Khi thu âm, có những đoạn tôi phải dừng lại vì xúc động. Hy vọng khi nghe lại, khán giả – đặc biệt là thế hệ trẻ – sẽ cảm nhận tình yêu quê hương theo cách tự nhiên nhất. Chỉ cần biết trân trọng những điều nhỏ bé trong hòa bình, đó đã là yêu nước rồi.”

MV “Còn gì đẹp hơn” được xem như một lời tri ân gửi đến những người đã hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời là lời nhắc nhở dịu dàng về niềm tự hào dân tộc.

Qua sự kết hợp giữa chất liệu dân ca và hơi thở hiện đại, ca khúc không chỉ tái hiện lịch sử bằng âm thanh mà còn mở ra không gian để người nghe tìm thấy chính mình trong những ký ức, trong tình yêu đất nước vẫn đang chảy qua từng thế hệ người Việt.



