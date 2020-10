Con gào khóc ăn vạ dỗ mãi không nín, mẹ dùng chiêu "gậy ông đập lưng ông" bé nín ngay lập tức

Các bố mẹ đã và đang nuôi con nhỏ sẽ chẳng lạ gì cảnh phút trước trẻ còn đang vui vẻ nói cười, chơi đùa, phút sau đã có thể lăn đùng ra gào khóc, ném đồ đạc lung tung, không cho ai chạm vào người.



Và một khi trẻ đã "lên cơn" ăn vạ, bố mẹ có dùng đủ chiêu trò từ mềm mỏng dỗ dành cho đến cứng rắn, quát tháo, thậm chí đe dọa... chưa chắc bé đã nín khóc. Nếu ứng xử không khéo, bố mẹ còn có thể vô tình làm cho tình huống ăn vạ của con đi xa hơn, kéo dài cơn khóc lóc đến hàng giờ đồng hồ. Mỗi khi ấy, chính bố mẹ cũng rơi vào tình trạng vô cùng căng thẳng, mất kiểm soát cảm xúc.

Trẻ dưới 3 tuổi chưa diễn đạt tốt bằng ngôn ngữ nên rất hay khóc ăn vạ (Ảnh minh họa).

Các mẹ thường rỉ tai nhau rằng khi muốn xử lý cơn ăn vạ của con thì phải hiểu được nguyên nhân của vấn đề. Với các bé nhỏ tuổi chưa có khả năng diễn đạt bằng ngôn ngữ thì bố mẹ có thể "đọc vị" ý muốn của con bằng ánh mắt, cử chỉ, hành động. Khi mong muốn được đáp ứng, trẻ sẽ dừng cơn ăn vạ.

Tuy nhiên, mặt trái của cách xử lý này là dần dần trẻ càng "bắt thóp" được bố mẹ. Hễ không đạt được điều mình muốn, thứ mình thích, trẻ sẽ lập tức lăn ra gào khóc, ăn vạ. Lâu dần, các bé sẽ càng trở nên "hư", muốn điều khiển người khác theo ý thích của mình. Trong khi đó, điều quan trọng là bố mẹ cần dạy con biết phân biệt đúng sai và hiểu được các giới hạn cho phép ngay từ nhỏ.

Một cách xử lý cơn ăn vạ của trẻ khác được không ít bố mẹ thông minh áp dụng đó là đánh lạc hướng của bé, hướng bé chú ý tới thứ khác, sẽ khiến bé nguôi ngoai cơn tức giận.

Cách này đặc biệt tỏ ra hiệu quả, như trong clip dưới đây:

Chiêu xử lý con ăn vạ của mẹ thông minh.

Không biết vì lý do gì mà bé trai này khóc rất to, đang lăn lộn ăn vạ trên tay mẹ. Chắc chắn rằng người mẹ đã dùng nhiều cách dỗ dành nhưng vẫn "bất lực". Ngay lập tức, một ý tưởng lóe sáng lên trong đầu, sẵn có chiếc micro ở gần đó, bà mẹ cầm micro, bận chế độ "on" và đưa sát vào miệng con. Đột nhiên thấy tiếng khóc của chính mình được phóng đại lên gấp mấy lần, bé trai nín khóc ngay lập tức.

Mặt ngơ ngác như chưa có cuộc ăn vạ nào.

Đang nhắm chặt mắt khóc vô cùng "chuyên tâm", cậu bé ngơ ngác nhìn xuống chiếc micro trước mặt, ngắm nghía một cách chăm chú. Nhìn cảnh này, ai cũng phải cười bò: "Con mà khóc to vậy ư?", "Ai, ai đã khóc long trời lở đất vậy mẹ?"... Một số bố mẹ khi xem clip này thì vô cùng gật gù tâm đắc với tuyệt chiêu mà bà mẹ trong clip áp dụng: "Hôm nào phải sắm một chiếc mới được", "Lưu lại dùng dần nhé, phải dùng chiêu gậy ông đập lưng ông này mới trị được", "Nên đầu tư 1 'em' mic, kiểu gì chẳng có lúc dùng đến, có khi phải dùng hết công suất cũng nên"....

Quả thật, khi hướng sự chú ý của trẻ đến chỗ khác thì cơn ăn vạ của các bé sẽ được dập tắt một cách nhanh chóng. Nếu lần tới bé nhà bạn khóc ăn vạ như thế này, bố mẹ hãy thử áp dụng chiêu hay ho trên xem hiệu quả ra sao nhé!