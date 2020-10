Con gái út nhà nữ hoàng ảnh lịch Diễm My gây bất ngờ với vóc dáng mũm mĩm sau thời gian "ở ẩn"

Nữ hoàng ảnh lịch Diễm My là một trong số ít các nghệ sĩ luôn khiến khán giả phải ngưỡng mộ vì có một gia đình hoàn hảo bên chồng doanh nhân và 2 cô con gái xinh đẹp, tài năng. Trong đó, cô con gái út Quế My mới ngày nào còn bé chũn chĩn mà nay đã lớn phổng phao, xinh đẹp hút người nhìn.

Quế My, con gái út của nữ hoàng ảnh lịch Diễm My.

Thời gian trước, Quế My thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội với phong cách năng động và trẻ trung. Tuy nhiên, trong một đoạn story đăng lên bởi chị gái Thùy My, cô nàng lại gây bất ngờ với vóc dáng có phần hơi mũm mĩm một chút.

Nhiều người đã nhận xét rằng, Quế My dường như có dáng người tròn và chiều cao khiêm tốn hơn một chút so với chị gái. Tuy nhiên, bù lại thì cô nàng lại sở hữu nước da bánh mật vô cùng khỏe khoắn và cực trendy. Cộng thêm với lối ăn mặc phóng khoáng, năng động, chẳng ai có thể chê được vẻ mũm mĩm của Quế My mà ngược lại chỉ có dành lời khen trở lên mà thôi.

Cô nàng Quế My thời gian gần đây có vẻ mũm mĩm hơn thì phải.

Cùng với phong cách này, cách đây vài tháng, Quế My cũng khiến nhiều người choáng váng vì đậu đến 4 trường đại học ở Mỹ gồm University of Southern California, University of California Los Angeles, University of California Irvine, Loyola Marymount University. Trong đó, con gái út của nữ hoàng ảnh lịch một thời chọn University of Southern California vì đây là trường nổi tiếng ở Cali để theo học.