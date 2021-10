Con gái út của tỷ phú Bill Gates chiếm trọn spotlight trong hôn lễ của chị cả, ảnh đời thường còn hoàn hảo hơn

Vào ngày 16/10, các thành viên trong gia đình tỷ phú Bill Gates đã tụ họp bên nhau trong hôn lễ xa hoa của cô dâu Jennifer Gates và chú rể triệu phú gốc Ai Cập. Đám cưới diễn ra trong khung cảnh xa hoa đẹp như mộng với khoảng 300 khách mời tại trang trại triệu đô.

Cuộc tái hợp giữa tỷ phú Bill Gates cùng vợ cũ Melinda đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông nhưng có một nhân vật khác lại chiếm trọn spotlight trong hôn lễ gây xôn xao cộng đồng mạng, không ai khác chính là con gái út của nhà sáng lập Microsoft, Phoebe Adele Gates.

Trước khi hôn lễ được diễn ra, Phoebe đã đăng tải trên Instagram những hình ảnh cô nàng đang trang điểm với vẻ mặt sắc sảo cùng khí chất hơn người. Những tấm hình này nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội khiến người xem không thể rời mắt.

Jennifer Gates tung ảnh cưới chính thức tuyệt đẹp.

Phoebe Adele đăng ảnh trang điểm sắc sảo khiến dư luận không thể rời mắt.

Phoebe tròn vừa tròn 19 tuổi là người có cuộc sống khá kín tiếng, cô hiếm khi xuất hiện cùng cha mẹ trong các sự kiện lớn. Con gái út nhà Gates gây ấn tượng mạnh mẽ với đôi mắt sâu, mái tóc nâu bồng bềnh cùng ngũ quan cân đối, gương mặt thanh tú.

Không chỉ sở hữu gương mặt khả ái, Phoebe còn có dáng người quyến rũ chuẩn như người mẫu. Nhiều người nói rằng, cô chính là người con xinh đẹp nhất của nhà sáng lập Microsoft. Dù cha mẹ là những người có tiếng nói trong ngành công nghệ, con đường mà Phoebe chọn lại thiên về nghệ thuật nhiều hơn.

Phoebe chụp cùng chị gái Jennifer.

Phoebe sở hữu vẻ đẹp quyến rũ.

Theo truyền thông Mỹ, Phoebe từng có nguyện vọng trở thành một nữ diễn viên múa ba lê chuyên nghiệp. Từ bé, tiểu thư út đã được tập luyện và rèn giũa kỹ năng múa ở các trung tâm lớn, sau này còn theo học Trường Ba lê Hoa Kỳ tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Lincoln danh tiếng hàng đầu.

Bên cạnh đó, thiếu nữ 19 tuổi có một sở thích chung giống như cha mình đó là đọc sách. Vào năm 2018, Bill Gates nói về thói quen chung của mình và cô con gái út một cách rất hào hứng: "Cả hai cha con chúng tôi đều không thể bỏ cuốn tiểu thuyết mới của John Green xuống, Turtles All the Way Down".

Phoebe tình cảm bên bạn trai.

Cô gái xinh đẹp này cũng đã có bạn trai và anh từng được trông thấy đi ăn với gia đình tỷ phú Bill Gates. Bạn trai của Phoebe tên là Chaz Flynn và thông tin về thanh niên này cũng khá ít ỏi. Chỉ biết rằng, anh hơn bạn gái 2 tuổi, đến từ Seattle (Mỹ) và từng học cùng trường với Phoebe tại ngôi trường tư thục đắt đỏ, Lakeside School. Chắc chắn Chaz Flynn cũng có xuất thân không hề tầm thường. Cặp đôi thường xuyên đăng tải những hình ảnh tình cảm lên trang cá nhân.

Nguồn: Daily Mail