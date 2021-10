Con gái tỷ phú Bill Gates tung ảnh cưới chính thức chứa đựng chi tiết gây chú ý

Vào ngày 16/10, Jennifer Gates, con gái tỷ phú Bill Gates đã tổ chức hôn lễ xa hoa đẹp như mơ với triệu phú gốc Ai Cập với sự chứng kiến của khoảng 300 khách mời.

Đám cưới diễn ra tại trang trại riêng của cô dâu ở North Salem, New York và được bảo vệ an ninh nghiêm ngặt. Trước đó một ngày, vợ chồng ái nữ tỷ phú Bill Gates cũng có hôn lễ riêng mang phong cách Hồi giáo với sự tham dự của các thành viên hai bên gia đình.

Sau bao nhiêu ngày chờ đợi cuối cùng Jennifer Gates cũng tung ảnh cưới chính thức vào hôm 18/10 nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Trong cuộc phỏng vấn đăng trên Vogue hôm 18/10, Jennifer cho hay cô đã yêu cầu toàn bộ khách mời đều phải tiêm vaccine và xét nghiệm Covid-19 để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người.

Con gái cưng của tỷ phú Bill Gates tung hai ảnh cưới chính thức tuyệt đẹp.

Cô dâu chú rể chụp ảnh ngoại cảnh ngay tại trang trại của con gái tỷ phú Bill Gates.

Con gái cưng của tỷ phú Bill Gates cho biết: "Chúng tôi đưa ra quyết định toàn bộ khách mời phải tiêm đủ hai mũi vaccine, cho kết quả âm tính trước khi đến dự. Thật may mắn khi gặp được những người yêu thương một cách an toàn. Chúng tôi biết có nhiều người khác không được may mắn như vậy, đặc biệt khi dịch bệnh vẫn tiếp tục tàn phá nhiều nơi ở Mỹ và khắp thế giới".

Jennifer cho biết cô đã lên kế hoạch đám cưới khi vẫn đang học ở trường y, còn Nayel chuẩn bị cho Olympic là một "kỳ tích không nhỏ". Nayel Nasar là thành viên đội cưỡi ngựa Ai Cập dự Olympic Tokyo 2020.

Bức ảnh thứ nhất trong hôn lễ cho thấy mẹ cô - bà Melinda - ngồi ở hàng ghế trước nhưng không có ông Bill. Đây là một chi tiết khiến nhiều người phải đặt ra dấu hỏi nghi vấn rằng ông Bill ngồi ở đâu? Vì sao cả hai lại không ngồi cạnh nhau? Trước đó cả hai được trông thấy cùng dắt tay con tiến vào lễ đường.

Bà Melinda xuất hiện một mình trong bức ảnh hôn lễ chính thức.

Vợ chồng tỷ phú Bill Gates cùng nhau dắt tay con tiến vào hôn lễ.

Theo chia sẻ của cô dâu, hai bố con tỷ phú sau đó khiêu vũ theo giai điệu ca khúc Can You Feel the Love Tonight. Điệu nhảy đầu tiên của cô và chồng là trên nền nhạc Yellow Lights - ca khúc có hơn 34 triệu lượt nghe trên Spotify. Jennifer nói vợ chồng cô đã tự viết lời thề nguyện.

"Đó là một khoảnh khắc thật đặc biệt, một buổi tối mùa thu tuyệt đẹp và một giấc mơ thành hiện thực với cả hai chúng tôi", cô nói.

Trên Instagram cá nhân hôm 18/10, tỷ phú Bill Gates cũng gửi lời chúc đến hai con khi viết: "Jen và Nayel, thật khó để diễn tả hết bằng lời rằng bố đã vui thế nào khi thấy hai con ngập tràn hạnh phúc trong ngày cưới. Bố tự hào về cả hai vì tất cả những gì các con đạt được trong cuộc đời đến nay và những gì hai con cùng nhau thực hiện trong tương lai".

Jennifer Gates, 25 tuổi, hẹn hò Nayel Nassar từ tháng 1/2017. Cả hai đính hôn tháng 1/2020 và tổ chức đám cưới khoảng 2 triệu USD cuối tuần qua tại trang trại 16 triệu USD do nhà đồng sáng lập Microsoft mua tặng con gái từ năm 2018.

Nguồn: Daily Mail