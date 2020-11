Con gái Trương Ngọc Ánh viết thư gửi mẹ đầy xúc động nhưng dân tình chỉ chú ý đến 1 chi tiết: Đúng là học trường quốc tế từ nhỏ!

Cô bé Bảo Tiên - con gái nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh hiện là một trong những nhóc tì hot nhất showbiz Việt. Mới 12 tuổi nhưng Bảo Tiên đã cao đến 1m59 và ngày càng xinh đẹp. Trên trang Facebook cá nhân, Trương Ngọc Ánh cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh của con gái.

Có thể thấy, Bảo Tiên thừa hưởng mọi nét đẹp của bố mẹ, từ khuôn mặt nhỏ gọn, chiếc mũi cao đến hàng lông mày cong vút đầy sắc sảo. Rất nhiều người hâm mộ tin rằng, tương lai Bảo Tiên sẽ trở thành một mỹ nhân đình đám như mẹ, thậm chí còn nổi trội hơn.

Mới đây, nữ diễn viên "Hương Ga" đã đăng tải một bức thư con gái viết gửi mình nhân ngày sinh nhật. Trương Ngọc Ánh tâm sự: "Thế là con gái đã tròn 12 tuổi. Con đã bước vào tuổi dậy thì nhiều mơ mộng. Con đã lớn trong suy nghĩ hơn mẹ tưởng. Khi đọc thư con viết nhân ngày sinh nhật mẹ, nước mắt mẹ cứ tuôn không kìm được. Con là cả thế giới đối với mẹ".

Bức thư của Bảo Tiên gửi mẹ nhân ngày sinh nhật.

Điều khiến mọi người bất ngờ, đó là Bảo Tiên viết thư gửi mẹ hoàn toàn bằng Tiếng Anh. Chẳng những đúng ngữ pháp, lời văn còn cực kỳ trau chuốt và đầy tình cảm. Nội dung cụ thể như sau:

"I hope you have the best birthday ever! You are such an amazing mom and you have helped and supported me through so much.

You have me helped me grow and developed as a person and made me who I am today. You have been with me through thunder and lightning and you were my umbrella. I appreciate you and everything you've done from the bottom of my heart".

(Tạm dịch: Con mong mẹ đã có một ngày sinh nhật hạnh phúc nhất. Mẹ là người mẹ tuyệt vời, luôn hỗ trợ con rất nhiều. Mẹ đã nuôi nấng con khôn lớn và trưởng thành như ngày hôm nay.

Mẹ luôn là chiếc ô che chở, cùng con vượt qua những bão tố mưa giông. Từ tận đáy lòng, con luôn trân trọng và biết ơn những gì mẹ đã dành cho con).

Rất nhiều người sau đó đã ngợi khen trình độ tiếng Anh của Bảo Tiên. Được biết con gái Trương Ngọc Ánh hiện đang theo học tại một trường quốc tế tại TP.HCM, mức học phí lên tới nửa tỉ đồng/năm. Nhờ học trường quốc tế từ nhỏ nên con gái Bảo Tiên có thể nói tiếng Anh lưu loát. Trong cuộc sống hàng ngày, cô bé cũng chăm chỉ học tập, say mê đọc sách tiếng Anh để rèn luyện thêm khả năng ngoại ngữ.

Trương Ngọc Ánh cũng dốc lòng đầu tư cho con. Ngoài việc học ở trường quốc tế, Bảo Tiên còn được mẹ cho học thêm nhiều môn nghệ thuật như chơi piano, đàn ukulele để rèn luyện trí nhớ, tăng khả năng cảm thụ âm nhạc. Nữ diễn viên cũng dự định cho con đi du học Mỹ vào năm 16 tuổi.

Có thể nói Trương Ngọc Ánh là bà mẹ rất tâm lý và có cách nuôi dạy con cực kỳ tinh tế. Ở giai đoạn dậy thì, Bảo Tiên bắt đầu có những thay đổi về suy nghĩ, tâm sinh lý. Chính vì vậy cô luôn theo sát, lắng nghe và tôn trọng mọi cảm xúc của con. Từ đó nữ diễn viên tìm ra phương pháp giáo dục con hợp lý nhất. Hai mẹ con luôn xem nhau như bạn bè, tri kỷ và sẵn sàng chia sẻ mọi điều trong cuộc sống.