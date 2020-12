Con gái Tăng Thanh Hà gần 4 tuổi: Nói tiếng Anh như gió, khoe mình sở hữu đặc điểm cơ thể mà nhiều người lớn đang phải mướt mồ hôi tập luyện

Sau khi kết hôn, ngọc nữ Tăng Thanh Hà dần rút khỏi showbiz và tập trung chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Thỉnh thoảng cô mới xuất hiện tại một số sự kiện. Hiện tại người đẹp đang hạnh phúc bên ông xã Louis Nguyễn và hai con: Richard (4 tuổi) và Chloe (3 tuổi).

Trên trang cá nhân, người đẹp thường xuyên chia sẻ những câu chuyện, hình ảnh về cuộc sống thú vị thường ngày của 3 mẹ con. Dù làm dâu nhà hào môn nhưng Hà Tăng chọn cho mình lối sống, cách dạy con vô cùng giản dị. Cô không mua sắm những món đồ chơi hàng hiệu, đắt đỏ cho con mà tận dụng chính những vật dụng trong nhà như tấm bìa cát-tông cũ, bút màu,...

Các con của Tăng Thanh Hà được mẹ cho chơi những trò chơi giản dị.

Mới đây, Út nhỏ của “Hương phù sa” đã chia sẻ hình ảnh kèm một câu chuyện thú vị về con gái. Ở độ tuổi gần lên 4, bé Chloe có mái tóc dài thắt bím, diện một chiếc váy hồng xinh xắn và đôi chân thon dài thừa hưởng từ mẹ. Đặc biệt cô bé có thể nói chuyện với mẹ bằng tiếng Anh lưu loát. Cụ thề Hà Tăng kể lại mẩu chuyện vui giữa hai mẹ con như sau:

Chloe: Mama i have abs.

Ha: Really?

Chloe: Yes, touch my tummy.

Ha: Touching...

Chloe: Is it hard mama? Is it hard?

Ha: Yes super hard, good job Chloe.

Chloe: I’m happy that you are home ....

Yes I’m home.

Theo đó, Chloe khoe với mẹ mình có múi bụng và còn bảo mẹ sờ thử. Cô bé háo hức hỏi mẹ có thấy múi bụng của mình cứng không? Ngọc nữ đáp lời con gái rượu. Cô khen ngợi múi bụng của con. Chloe sau đó khiến mẹ tan chảy khi thủ thỉ: “Con hạnh phúc lắm vì mẹ đã ở nhà rồi”.

Ngoài việc Chloe có thể nói tiếng Anh lưu loát thì việc cô bé khoe mình có múi bụng ở độ tuổi... gần lên 4 khiến ai nấy phì cười vì quá đáng yêu. Nhiều người cho rằng có lẽ bé Chloe hàng ngày đã tập thể dục rất chăm chỉ.



Bên cạnh đó, có thể thấy Tăng Thanh Hà thường nói chuyện bằng Tiếng Anh với các con. Đây là một cách hữu hiệu giúp Richard và Chloe rèn luyện được ngoại ngữ, tăng khả năng phản xạ hơn.

Được biết trong cuộc sống hàng ngày, Chloe và anh trai Richard được mẹ cho tiếp xúc với thiên nhiên và học tính tự lập từ nhỏ. Ngoài học tiếng Anh, hai bé được học thêm nhiều kỹ năng mềm như: nấu ăn, làm vườn,...

Tăng Thanh Hà không cho con sa đà vào các thiết bị công nghệ. Bởi cô nhận thức rõ những nối nguy hại của việc lạm dụng iPhone, iPad,... Khi có thời gian rảnh rỗi, ngọc nữ sẽ cho con đi chơi, tham gia các hoạt động ngoài trời để thêm năng động và học hỏi những điều thú vị trong cuộc sống.