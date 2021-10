Con gái Phi Nhung chia sẻ về tang lễ của mẹ được tổ chức vào ngày mai tại Mỹ

Trên trang cá nhân mới đây, Wendy Phạm - con gái ruột Phi Nhung đã có thông báo mới về việc tổ chức tang lễ cho cố ca sĩ.

Cụ thể, trên trang cá nhân, con gái Phi Nhung chia sẻ: "Trong vài ngày qua có rất nhiều khán giả của mẹ đã đến viếng mẹ tại Tịnh Xá Giác An và hỏi con là có thể đến dự tang lễ của mẹ vào ngày mai tại chùa Huệ Quang không? Con xin thưa là đám tang của mẹ con sẽ được mở rộng cho mọi người (open to the public) để những người yêu mến mẹ có thể đến thắp nén hương cho mẹ và đưa tiễn mẹ đến nơi yên nghỉ cuối cùng".

Chia sẻ mới nhất của con gái ruột về tang lễ cho cố ca sĩ.

Wendy Phạm nói thêm: "Mẹ dành cả cuộc đời để ca hát và mẹ rất yêu khán giả của mẹ vì vậy con biết mẹ cũng muốn chào khán giả của mình lần cuối cùng trước khi mẹ đi về trời. Chương trình thăm viếng sẽ bắt đầu vào lúc 1 giờ trưa ngày mai, Tuesday, Oct 12 (Thứ 3, ngày 12/10). Gia đình con xin được đón tiếp tất cả những người yêu mến mẹ con tại chùa Huệ Quang vào ngày mai".