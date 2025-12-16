Con gái nói hớ 1 câu, nữ MC nổi tiếng bị "ném đá" tơi bời: "Cô ta suốt ngày khoe của nên con gái mới chảnh choẹ như vậy"

Một câu nói vô tình lọt vào bức ảnh động (Live Photo) đã khiến con gái MC nổi tiếng Trung Quốc, Lý Tương trở thành tâm điểm chỉ trích. Sự việc không chỉ dừng lại ở một lời nhận xét, mà còn khơi lại những tranh luận gay gắt về phương pháp giáo dục hào nhoáng của gia đình này.

Ồn ào nổ ra khi Lý Tương đăng tải khoảnh khắc đời thường của con gái Vương Thi Linh. Tuy nhiên, dân mạng nhanh chóng phát hiện tạp âm trong video là giọng nói của cô bé 15 tuổi. Đó là câu: "Con không thích Châu Dã" . Châu Dã là một nữ diễn viên trẻ tuổi nổi tiếng tại Trung Quốc.

Từ câu nói vô tư đến làn sóng tấn công cá nhân

Ngay khi đoạn âm thanh bị phát tán, Vương Thi Linh lập tức hứng chịu "gạch đá". Người hâm mộ của nữ diễn viên Châu Dã tràn vào trang cá nhân của Lý Tương. Họ không chỉ chỉ trích Vương Thi Linh thiếu giáo dục, vô lễ với tiền bối mà còn miệt thị ngoại hình, cho rằng cô bé "dát hàng hiệu vẫn kém sang". Hay có người lại bình luận chê trách Lý Tương: "Cô ta suốt ngày khoe của nên con gái mới khinh người như vậy".

Dù Lý Tương đã xóa bài đăng và khóa bình luận để bảo vệ con, hành động này lại bị xem là "có tật giật mình", khiến sự việc càng thêm căng thẳng.

Dư luận chia làm hai phe rõ rệt. Một bên cho rằng Vương Thi Linh đã đánh mất thiện cảm gây dựng từ thời Bố ơi! Mình đi đâu thế? . Bên còn lại bênh vực, cho rằng việc một cô bé 15 tuổi bày tỏ quan điểm "thích hay không thích" ai trong không gian riêng tư là điều hoàn toàn bình thường, không đáng bị nâng cao quan điểm.

Lý Tương nổi tiếng với độ giàu có

Tranh cãi về cách "nuôi con gái kiểu nhà giàu"

Sự cố này một lần nữa khiến phương pháp nuôi dạy con của Lý Tương bị đem ra mổ xẻ.

Vương Thi Linh từ nhỏ đã nổi tiếng với cuộc sống "ngậm thìa vàng": Mặc đồ hiệu từ đầu đến chân, học trường quý tộc Anh với học phí 35 vạn tệ/năm, đưa đón bằng siêu xe. Lý Tương không tiếc tiền để con gái hưởng thụ những dịch vụ xa xỉ nhất, đúng chuẩn quan niệm "nuôi con gái kiểu nhà giàu" (phú dưỡng) để con không bị cám dỗ bởi vật chất.

Tuy nhiên, cách làm này thường xuyên bị chỉ trích là khoe của và chiều hư con. Nhiều người vin vào sự cố lần này để khẳng định: Sự bao bọc bằng vật chất đã tạo ra một cô tiểu thư kiêu kỳ, coi thường người khác.

Thực tế, công chúng thường chỉ nhìn vào bề nổi hào nhoáng mà quên đi sự đầu tư về tri thức. Vương Thi Linh không chỉ giỏi ngoại ngữ, có năng khiếu hội họa (tranh bán giá cao) mà còn rất nỗ lực giảm cân để hoàn thiện bản thân. Việc đánh đồng một câu nói lỡ miệng với toàn bộ nhân cách và sự giáo dục của gia đình là cái nhìn khá phiến diện.

Vương Thi Linh con gái của Lý Tương

Áp lực của những đứa trẻ sinh ra ở vạch đích

Vụ việc của Vương Thi Linh phơi bày góc khuất của các "cậu ấm cô chiêu" trong showbiz. Được hưởng nhiều đặc quyền, nhưng cái giá họ phải trả là sự soi mói quá mức từ dư luận.

Nếu một đứa trẻ bình thường có quyền ghét một ngôi sao, thì Vương Thi Linh lại bị tước đi quyền đó chỉ vì là con của Lý Tương. Cô bé đang phải chịu tiêu chuẩn kép: Người ngoài được quyền phán xét cô bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất, nhưng cô lại không được phép thể hiện cảm xúc cá nhân.

Vương Thi Linh mới 15 tuổi. Thay vì áp đặt những quy chuẩn đạo đức khắt khe của người lớn và biến mạng xã hội thành vũ khí sát thương, có lẽ công chúng nên dành cho cô bé một cái nhìn bao dung hơn. Suy cho cùng, trước khi là một người của công chúng, Vương Thi Linh cần được sống đúng với cảm xúc của một thiếu niên đang trưởng thành.