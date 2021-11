Con gái Mỹ Linh mặc cực chất khi tới Mỹ, xinh đẹp lên sân khấu hát live khiến ai nấy nổi da gà

Mỹ Anh - con gái út của Diva Mỹ Linh vừa đến Mỹ để tham gia lễ hội âm nhạc "Head In The Clouds Music 2021" ở Mỹ. Trên Facebook cá nhân, Huy MC đã chia sẻ đoạn clip quay lại cảnh trình diễn đầy cuốn hút của Mỹ Anh.

Clip Mỹ Anh hát live ở lễ hội âm nhạc Mỹ

Với tư cách là đại diện Việt Nam duy nhất, Mỹ Anh đã đứng chung sân khấu với CL, "hoàng tử lofi" keshi và nhiều nghệ sĩ indie khác. Tại đây, Mỹ Anh trình diễn 5 ca khúc gồm: Got you, Pillars, Real love, Yên, Isn't she lovely.

Diện trang phục cá tính, Mỹ Anh tự tin khoe giọng hát cực chất lượng. Dù chỉ mới 19 tuổi nhưng Mỹ Anh đã bộc lộ tài năng với âm nhạc thuộc hàng "không phải dạng vừa đâu".

Từ trước khi đi Mỹ, Mỹ Anh đã đăng tải thông tin cô đi dự lễ hội âm nhạc 1 mình. Dẫu vậy, cô bạn nhỏ vẫn tự tin, vui vẻ và còn chia sẻ hình ảnh tinh nghịch để chọc ghẹo khán giả hâm mộ mình.

Hình ảnh Mỹ Anh trình diễn tại lễ hội âm nhạc.

Việc Mỹ Anh lựa chọn hát ca khúc tiếng Việt - Yên ở lễ hội âm nhạc này cũng gây thích thú cho khán giả. Yên là khúc hát chất chứa những sự nhạy cảm mơ màng, một bản tổng hòa của suy tư và sự thay đổi xúc cảm trong tâm hồn Mỹ Anh.

Hình ảnh chụp ở Mỹ do Mỹ Anh chia sẻ lên Facebook.

Lạc lõng, bơ vơ, sợ hãi - những cảm xúc tiêu cực mà chắc hẳn ai cũng trải qua và chúng càng trở nên rõ ràng hơn khi đại dịch xảy đến. Trong cô đơn, chúng ta càng khát khao cảm giác thân thuộc, sự ấm áp trong những cái chạm của con người, hay bờ vai để ngả đầu nương tựa.

Vốn là một người có phần phụ thuộc vào nguồn năng lượng của mọi người xung quanh, Mỹ Anh rất dễ cảm thấy cô đơn, xa cách. Trên những chuyến bay vào Nam ra Bắc vì The Heroes, cô gái trẻ lại càng cảm nhận sâu sắc điều này. Một mình giữa một thành phố xa lạ, sống giữa những cảm xúc chơi vơi, Mỹ Anh đã phải dần tập làm quen với sự cô đơn không hề được báo trước.