Con gái Mỹ Linh đi Mỹ hát rồi ở lại chơi với Anna Trương, "Hoàng tử lo-fi gốc Việt" phải nói điều này

Trong buổi phỏng vấn độc quyền cùng báo chí Đông Nam Á vừa qua, Keshi đã có cơ hội chia sẻ sâu hơn về SOMEBODY và trải nghiệm âm nhạc tại Head In The Clouds. Tại đây, Keshi đã nhắc đến Mỹ Anh.

Mỹ Anh là con gái của Mỹ Linh.

Sau khi phát hành single mở đường, Keshi có màn tài xuất trên sân khấu tại Lễ hội âm nhạc Head In The Clouds vào đầu tháng 11 vừa qua tại Los Angeles. Tại sự kiện này, Mỹ Anh cũng là đại diện duy nhất và đầu tiên từ Việt Nam tham gia. Dù không đứng chung trên một sân khấu, Keshi cũng đã có những chia sẻ bất ngờ về Mỹ Anh.

"Tôi biết Mỹ Anh chứ, tôi đã nghe kể về cô ấy. Tôi thật sự phấn khích khi khám phá ra rất nhiều nghệ sĩ châu Á, gốc Á tài năng đến vậy. Họ là nghệ sĩ độc lập hoặc đã ký kết với các label lớn nhỏ rồi, chỉ là chúng ta chưa biết thôi. Điều tuyệt vời nhất của Festival này chính là tạo ra cơ hội cho các nghệ sĩ gốc Á mang âm nhạc của mình đến gần hơn với khán giả trên toàn thế giới".

Keshi.

Nam ca sĩ cũng đồng thời chia sẻ những hoài bão lớn hơn trong sự nghiệp sau khi phát hành Album đầu tay vào đầu năm sau: "Tour diễn thế giới, tôi và cả ekip đang cố gắng để hiện thực hóa. Giờ đây nó là mục tiêu lớn nhất của tôi. Sau đó có thể là Grammy, một giấc mơ mà tôi không hề muốn giấu".

Về phần Mỹ Anh, sau khi hoàn thành phần trình diễn, cô đã ở lại Mỹ để chơi với chị gái Anna Trương. Anna Trương hiện đang sống cùng chồng sắp cưới người Mỹ tên Eric Derwallis.

Ở lễ hội âm nhạc vừa diễn ra, Mỹ Anh là đại diện duy nhất của Việt Nam được tham gia. Tại đây, Mỹ Anh đã đứng chung sân khấu với CL, "hoàng tử lofi" Keshi và nhiều nghệ sĩ indie khác. Mỹ Anh cũng đã trình diễn 5 ca khúc gồm: Got you, Pillars, Real love, Yên, Isn't she lovely.