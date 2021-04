Con gái Minh Nhựa khoe thần thái sang chảnh với set đồ Chanel nhưng lại bị góp ý vì "lỡ" phối phụ kiện là túi Hermès

Mới 21 tuổi nhưng đã sở hữu tủ đồ toàn hàng hiệu đắt giá, đi siêu xe tiền tỷ và trở thành khách VIP của các thương hiệu đình đám, Joyce Phạm - con gái đại gia Minh Nhựa luôn thu hút sự chú ý của vô số người vì cuộc sống xa hoa. Dù ở nhà hay đi chơi, dự event, phong cách của Joyce đều nữ tính, ngọt ngào, hút like rầm rầm trên mạng xã hội.

Mới đây, bà mẹ 1 con Joyce Phạm lại khiến fan đứng ngồi không yên với khoảnh khắc đầy thần thái bên chiếc siêu xe Lamborghini xa xỉ. Cô nàng diện nguyên set đồ hồng rực rỡ lấy cảm hứng từ bộ sưu tập của nhà mốt Chanel năm 2019, trang điểm đậm và tạo dáng lạnh lùng trên đường phố. Sở hữu chiều cao khiêm tốn nhưng trong bộ ảnh mới này, nhìn Joyce không thua kém bất kỳ người mẫu bìa tạp chí nào.

Được biết mẫu túi Hermès Kelly có giá khoảng hơn 100 triệu VNĐ.

Đính kèm với bộ ảnh là câu quote Joyce rất tâm đắc, do nhà mốt huyền thoại Coco Chanel từng nói: "A girl should be two things: classy and fabulous" - tạm dịch "Một cô gái nên có 2 điều: Sang trọng và tuyệt vời".

Bà mẹ 21 tuổi nhận được vô số lời khen ngợi nhan sắc bên dưới bài đăng. Tuy nhiên, lại có bình luận góp ý trái chiều khiến Joyce phải trực tiếp lên tiếng. Một thành viên mạng tỏ ra thắc mắc, hỏi Joyce rằng "Câu Chanel cầm túi Hermès vậy chị, phải túi Chanel chứ". Là một rich kid có thâm niên dùng đồ hiệu, Joyce đã không ngần ngại đáp trả khéo léo rằng do cô thấy câu nói hay nên đăng, còn bộ đồ mang style Chanel và xách túi Hermès Kelly vì cô thích.

Nhiều người ủng hộ Joyce bởi sự cá tính ấy. Từ trước đến nay gu thời trang của Joyce khá ổn, cô phối đồ cũng thường tone sur tone, giờ "lỡ" phối đồ khác thương hiệu xíu thôi đã bị bắt bẻ. Thật khổ thân cô nàng!

Joyce Phạm cũng là 1 tay chơi hàng hiệu có tiếng, mỗi lần đi mua sắm của cô cũng tốn vài trăm triệu, các thương hiệu mà cô nàng yêu thích chủ yếu là Chanel, Louis Vuitton, Hermès.