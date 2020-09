Con gái Jennifer Phạm tí tuổi đã được mẹ cho học "môn thể thao quý tộc", nhưng ai cũng thắc mắc 1 điều khi nhìn bé cầm gậy

Mặc dù không hoạt động showbiz sôi nổi nhưng Jennifer Phạm vẫn luôn là cái tên nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng. Nhất cử nhất động của người đẹp sinh năm 1985 trên MXH đều thu hút nhiều lượt tương tác. Tuy nhiên, cô cũng khá kín tiếng về chuyện đời tư. Jennifer Phạm chủ yếu chia sẻ về công việc, thi thoảng mới đăng tải những khoảnh khắc về các con trên Facebook.

Mới đây, Jennifer đã chia sẻ hình ảnh bé Na - con gái đầu lòng tập chơi golf lên trang cá nhân khiến nhiều người bất ngờ. Mặc dù mới 7 tuổi nhưng cô bé đã được mẹ cho đi học bộ môn thường được gọi vui là "môn thể thao dành cho giới quý tộc", "môn thể thao dành cho người giàu".

Con gái Jennifer Phạm được nhiều người nhận xét dáng đẹp, nhìn cách cầm gậy đã ra dáng "golf thủ nhí".

Không tiết lộ nhiều, Jennifer Phạm chỉ chú thích đơn giản: "Chiều hoàng hôn ngồi thưởng trà, ăn bánh ngọt và ngắm nàng ý swing".

Do đó, không rõ bé Na thấy mẹ đi tập gofl mà hào hứng muốn tập cùng, hay do Jennifer muốn con theo môn thể thao này giúp kích thích não phát triển, rèn luyện mắt và giảm stress và căng thẳng cực hiệu quả? Nhưng dù vì lý do gì mà bé Na tập chơi gofl thì Jennifer Phạm vẫn khá chịu chi khiến ai nấy vẫn xuýt xoa.

Điều đặc biệt, khi nhìn bức ảnh bé Na đang trong tư thế cầm gậy chuẩn bị, rất nhiều người tò mò về việc cô bé sử dụng tay trái. Điều này cũng được bà mẹ 4 con xác nhận. Có vẻ nàng hậu không cố ép con phải thay đổi theo số đông, mà tôn trọng sự tự nhiên.

Công chúa nhà Jennifer từ nhỏ đã được mẹ đưa tới nhiều sự kiện.

Bé Na là con thứ hai của Jennifer Phạm và là "trái ngọt" đầu tiên của cô với chồng doanh nhân Đức Hải. Công chúa nhà Jennifer từ nhỏ đã được mẹ đưa tới nhiều sự kiện, tham gia rất nhiều hoạt động ngoài trời. Chính vì thế, ở tuổi lên 7, cô bé tỏ ra rất dạn dĩ, năng động và lém lỉnh. Trong tất cả những hình ảnh được mẹ đăng tải lên MXH, bé Na luôn vui vẻ, tươi cười và hầu như không có chút e dè, sợ sệt khi tới nơi đông người...

Bé Na gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh xắn, luôn vui vẻ, tươi cười.

Jennifer Phạm là bà mẹ đam mê công việc nhưng gia đình luôn là ưu tiên số 1. Người đẹp cho biết, khi đi làm cô luôn làm hết mình. Tuy nhiên, để có thời gian chăm sóc 4 nhóc tì thì cô phải chọn lọc các chương trình rất kĩ để tránh không để bản thân bị cuốn theo công việc.

Bà mẹ 4 con cũng từng chia sẻ dù bận đến mấy thì vẫn tự tay chăm sóc, đưa đón, nấu nướng cho các con. Cô luôn cố gắng để cân bằng mọi thứ trong cuộc sống của mình và gia đình luôn là sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu.