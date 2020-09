Con gái Jang Dong Gun bất ngờ lên top tin tức được tìm kiếm nhiều nhất chỉ nhờ khoảnh khắc này

Ngày 16/9 vừa qua, trên trang cá nhân, Go So Young đã chia sẻ hình ảnh cô và con gái đứng nắm tay nhau trên bãi cỏ trước sân biệt thự. Hai mẹ con nữ diễn viên cùng nhau đi dạo trên thảm cỏ xanh ngát. Bà xã Jang Dong Gun mặc đồ tông đen đơn giản. Trong khi đó, công chúa nhỏ của nữ diễn viên lại diện trang phục đầm hồng vô cùng đáng yêu.

Dù ảnh được chụp từ xa nhưng có thể thấy con gái của Jang Dong Gun rất xinh xắn, sở hữu mái tóc đen dài. So với năm ngoái, năm nay cô bé lớn phổng. Đặc biệt, nhiều người suy đoán rằng, hình ảnh của hai mẹ con là do đích thân Jang Dong Gun chụp.

Hình ảnh hai mẹ con Go So Young.

Tin tức về con gái Jang Dong Gun đã lên vị trí đầu tiên trong bảng tìm kiếm trên Naver.

Trước đó, khi vụ việc “săn gái trẻ” nổ ra, có tin đồn cho rằng hôn nhân của Jang Dong Gun và Go So Young đang trên bờ vực đổ vỡ. Go So Young từng khóa phần bình luận trên trang cá nhân, nhưng cô vẫn đều đặn đăng tải hình ảnh cuộc sống hàng ngày. Trước đây Go So Young còn up hình vợ chồng tình cảm nhưng đã rất lâu rồi cô không đăng ảnh 2 người bên nhau.

Nguồn: Naver