Con gái Hồ Ngọc Hà được dân mạng xuýt xoa khen: Mê đọc sách tiếng Anh, thích thú hát theo BLACKPINK

Mới đây, Hà Hồ đã đăng tải lên trang cá nhân những hình ảnh và clip trong ngày cuối tuần được ở nhà bên các con. Đáng chú ý, bé Lisa - con gái cưng của nữ ca sĩ khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi chưa đầy 3 tuổi nhưng đã có tính tự lập cao, thích học hỏi và đọc sách.

Trong khoảnh khắc mà Hà Hồ chia sẻ, cầm sách tiếng Anh và liên tục đọc. Dù không rõ cô bé đã biết đọc chữ hay chưa nhưng cách nói tiếng Anh tự nhiên, trôi chảy của Lisa cũng khiến nhiều người bất ngờ và dành lời khen. Bên cạnh đó, nhóc tỳ cũng "ra dáng người lớn" hơn khi luôn muốn tự làm những việc cá nhân.

Dưới phần bình luận, netizen xuýt xoa nhận xét về Lisa: "Tự học, tự ăn, tự chơi, giỏi lắm con gái ơi", "Yêu em quá, trộm vía em càng lớn càng xinh càng ngoan ngoãn đáng yêu nhiều lắm",...

Hồ Ngọc Hà rất tự hào khi khoe những khoảnh khắc này của con gái

Sau đó, bà xã Kim Lý còn đăng tải story Lisa ngồi xem BLACKPINK trên TV. Cô bé còn thuộc một vài đoạn và hát theo, nhất là bài hát "You and me" của Jennie. Khi được mẹ bắt nhịp, Lisa đã hát bằng tiếng Anh không sai chữ nào.