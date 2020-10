Con gái giành học bổng ở trường mà Hoàng tử, Công chúa Anh đang theo học, bà mẹ Hải Phòng tiết lộ bí quyết ôn thi thành công

Chị Hoàng Hà là người gốc Hải Phòng nhưng đã sang Anh định cư từ năm 2004. Hiện tại gia đình chị đang sinh sống tại thành phố London. Được biết chị Hà có 3 cô con gái, trong đó con gái thứ 2 Anna Hoàng hiện khá nổi tiếng trong giới mẫu nhí.

Dù mới 10 tuổi nhưng cô bé đã đoạt được loạt thành tích vô cùng đáng nể. Cụ thể là danh hiệu Hoa hậu nhí Châu Á; Á hậu nhí Âu Á (2017); Người mẫu nhí của năm do Tạp chí Tin Tức thời trang thế giới bình chọn, Người mẫu ảnh đẹp nhất do khán giả tạp chí Child Models Magazine (Mỹ) bình chọn, Đại sứ Văn hoá nhỏ tuổi do báo Thiếu niên tiền phong trao tặng (2018); Nghệ sĩ nhí tỏa sáng nhất của năm tại Anh, Nhà thiết kế trẻ của năm do Tạp chí Tin Tức thời trang thế giới bình chọn, Gương mặt Tài năng Vàng do báo Thiếu Niên Tiền Phong trao tặng (2019), Ngôi sao đại sứ thế giới Galaxy of Stars; Lãnh đạo trẻ truyền cảm hứng của tổ chức phụ nữ quốc tế Ladies of all nations international trụ sở tại Anh; Lãnh đạo trẻ toàn cầu của Hội nghị phụ nữ & giải thưởng thế giới WWCA trụ sở tại Mexico (2020),...

Anna Hoàng giành giải Hoa hậu nhí châu Á.

Cô bé xuất hiện trên tạp chí nước ngoài.

Không chỉ có tài năng nghệ thuật thiên bẩm, Anna Hoàng còn sở hữu thành tích học tập cực kỳ xuất sắc. Theo đó cô bé đã giành được khóa học bổng kéo dài 6 tháng tại trường Thoma’s Battersea - đây là ngôi trường mà Hoàng tử George và Công chúa Charlotte của Anh đang theo học. Nói về thành tích học tập của con, chị Hà đã tiết lộ một bí quyết cực đắt giá.

Tự giác là chìa khóa thành công

Nói về học bổng mà con gái đạt được, chị Hà cho biết: "Học bổng tại trường Thoma’s Battersea nơi các Hoàng tử, Công chúa Anh đang theo học là qua sự tuyển chọn và xét duyệt của hiệu trưởng các trường học. 26 em học sinh (lớp 5, lớp 6) xuất sắc nhất của quận sẽ được theo học khoá học bổng 6 tháng tại ngôi trường này hoàn toàn miễn phí từ việc ăn uống, sách vở, học tập các môn Văn- Toán- Lịch sử và tham gia các tiết học thể thao, nghệ thuật. Học bổng bắt đầu từ tháng 2 và lẽ ra sẽ kết thúc vào tháng 7 nhưng do nước Anh phong tỏa toàn quốc các trường học đóng cửa trong mấy tháng nên chương trình học bổng kéo dài tới 5/12 kết thúc".

Được biết, học phí một kì học 3 tháng tại trường Thoma’s Battersea là 6.500 bảng Anh (khoảng 200 triệu đồng). Như vậy, giá trị khóa học bổng của Anna là khoảng 13.000 bảng Anh (khoảng 400 triệu đồng).

Trường Thoma's Battersea nơi các Hoàng tử, Công chúa Anh theo học.

Bà mẹ Hải Phòng chia sẻ, để đạt được vinh dự nhận học bổng, Anna đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu trong nhiều năm học. Ngoài việc học giỏi, cô bé còn tích cực tham gia các hoạt động văn thể mỹ tại trường như làm trợ lý giáo viên, phụ trách trang thông tin và tuần báo của trường.

Nói về bí quyết học tập của con, chị Hà cho biết: Tự giác chính là chìa khóa thành công. Ngay từ nhỏ Anna đã rất ham học và tự lập trong việc học. Vậy nên bố mẹ không phải kèm cặp gì nhiều. Mỗi ngày Anna đều tranh thủ làm bài tập ngay tại lớp nên về nhà không phải học quá nhiều. Tuy nhiên tối nào Anna cũng dành 2 tiếng ở nhà để ôn lại bài tập, trong đó 1 tiếng để đọc sách.

Trong thời gian học tại Thoma's Battersea, thành tích học tập của Anna rất tốt. Hiện tại cô bé đang nộp hồ sơ thi xét tuyển khóa học bổng toàn phần tiếp theo của trường Thoma’s Battersea và một trường chuyên khác dành riêng cho học sinh nữ là Tiffin Gramma Girls School.

Những ngày này, Anna nghiêm túc ôn tập, tự mua sách và tài liệu để học tập tại nhà. Chị Hà không hề tạo áp lực mà luôn khích lệ tinh thần, không yêu cầu con bắt buộc phải thi đỗ. Có lần Anna hỏi: "Nếu con thi trượt mẹ có buồn không?". Chị Hà bảo con: "Con thi đỗ mẹ rất vui, nhưng nếu con thi trượt mẹ chắc chắn sẽ không buồn. Bởi con đã tự làm tất cả mọi việc như tự tìm mua sách, tự học tự ôn thi. Nếu có học bổng là tốt, nếu không có học bổng cũng không sao cả".

Nói về tính cách tự lập của Anna, bà mẹ gốc Hải Phòng chia sẻ tính cách này một phần do sự giáo dục của gia đình: "Mình nghĩ điều quan trọng nhất là dạy con biết tự lập và tinh thần trách nhiệm. Khi đi học con sẽ biết trách nhiệm của một học sinh là lắng nghe thầy cô giảng bài, tiếp thu kiến thức, hoà đồng với các bạn trong lớp. Ở nhà trách nhiệm của con là phụ giúp bố mẹ công việc dọn dẹp nhà cửa, biết nhường nhịn, quan tâm em.

Tự lập sẽ giúp con chủ động và tự giác trong mọi việc mà không quá trông chờ hay ỷ lại vào sự giúp đỡ của người khác".

Được biết ngoài học bổng của trường Thoma's Battersea, Anna còn từng đạt được một suất học bổng tại Mỹ. Trong thời gian đại dịch Covid-19, Anna và người bạn Emily cùng được mời tham gia thuyết trình và phỏng vấn trực tuyến tại nhiều diễn đàn online toàn cầu về thách thức và cơ hội trong đại dịch, làm thế nào để thống trị thập kỉ mới và thông điệp, chiến lược thay đổi thế giới ngày một tốt hơn

Giáo sư John Kalaras - người sáng lập, đồng thời là Chủ tịch quản trị của trường Ariston đã thực sự ấn tượng về bài thuyết trình và những câu hỏi đáp trực tiếp trong buổi phỏng vấn trực tuyến nên đã trao tặng cho 2 cô bé Việt Nam những suất học bổng theo học tại Mỹ trong tương lai bất kì khi nào các em đủ 16 tuổi trở lên.

Luôn hướng con đến việc học, bởi tri thức chính là sức mạnh

Dù Anna rất có năng khiếu nghệ thuật và từng đạt nhiều danh hiệu lớn nhỏ nhưng chị Hà không bao giờ cho phép con chểnh mảng việc học. "Mong muốn của mình là sau này Anna theo con đường học vấn và có một công việc ổn định. Còn tham gia nghệ thuật chỉ là đam mê tay trái. Bản thân Anna cũng mong muốn trở thành một nữ doanh nhân thành đạt hoặc một nhà ngoại giao", chị Hà chia sẻ.

Bà mẹ Hải Phòng cho biết, quan điểm ngay từ đầu của gia đình là không để việc tham gia nghệ thuật ảnh hưởng tới việc học của Anna. Vậy nên cô bé chỉ đi diễn vào những ngày thứ 7, chủ nhật hoặc những dịp nghỉ lễ không phải đi học.

Theo chị Hà, việc vừa học vừa tham gia nghệ thuật chuyên nghiệp tuy bận rộn nhưng lại bổ trợ cho nhau rất nhiều. Bởi nghệ thuật giúp trẻ tự tin hơn, có hình thể đẹp, khỏe mạnh vì vận động nhiều. Ngoài ra trẻ còn biết cách sắp xếp thời gian biểu và tự lập trong suy nghĩ.

3 câu thần chú của mẹ giúp con không ngừng nỗ lực

Để giành được suất học bổng của trường Thoma's Battersea không hề dễ dàng, Anna đã phải vượt qua nhiều ứng cử viên, cùng các vòng phỏng vấn, xét tuyển. Với một cô bé 10 tuổi, quá trình này không hề dễ dàng và đầy thách thức. Tuy nhiên sự tự tin vào bản thân đã giúp Anna thành công.

"Mình luôn nói với con hãy có niềm tin vào bản thân. Hãy luôn sáng tạo những gì con thích, dám nghĩ dám làm, nỗ lực cố gắng đến cùng. Nếu con có niềm tin, con sẽ làm được. Nếu chẳng may thất bại thì cũng không nên buồn hay bỏ cuộc bởi đó là bài học để con có thêm kinh nghiệm và kiến thức", chị Hà chia sẻ phương pháp dạy con.

Được biết mỗi ngày trước khi đi ngủ, chị luôn nói chuyện với các con 20 phút bằng tiếng Việt để tìm hiểu những chuyện vui buồn của con trong ngày. Hoặc có những hôm, cả 4 mẹ con chỉ đơn giản trêu đùa nhau. "Có 3 câu mình hay nói với các con, đó là: "Mẹ yêu con"; "Mẹ luôn mong được là bạn tốt của con" và "Mẹ tin con sẽ làm được, cố gắng lên"...