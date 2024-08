Con gái dọn về quê ở cùng mẹ, tận hưởng những ngày yên bình trong ngôi nhà tối giản

Wu Ang (năm nay 50 tuổi), chưa lập gia đình và mẹ cô - Lin Xiuli (80 tuổi), đã ly hôn. Hiện tại, 2 mẹ con sống cùng nhau trong 1 căn nhà nhỏ ở Vân Nam, cùng nhau tận hưởng tuổi già. Hơn 20 năm trước, Wu Ang đã giúp mẹ thoát khỏi người cha bạo lực. Đó là lý do cô muốn ở cạnh để được chăm sóc thêm cho mẹ.

Wu Ang và mẹ Lin Xiuli ngồi đọc sách tại nhà ở Vân Nam.

Trong năm đầu tiên chung sống, Lin Xiuli đã đọc khoảng 60 cuốn sách do con gái bà giới thiệu. Bà thích nghe podcast trong khi may quần áo. Còn con gái Wu Ang có thể "học thanh nhạc" ngay trong bữa sáng mà không cần do dự. Nhìn chung, 2 mẹ con không cần phải ăn cùng nhau hoặc chia sẻ cùng một thói quen. Nhưng trong một không gian cùng tồn tại tương đối độc lập, họ biết rằng người còn lại chính là chỗ dựa vững chắc về tất cả mọi mặt dành cho mình.

***

Năm nay là năm thứ 6 Wu Ang và mẹ Lin Xiuli sống cùng nhau và là năm thứ 3 ở Vân Nam. Năm 2018, do một thành viên trong gia đình lâm bệnh, mẹ cô trở nên hốc hác, Wu Ang cũng gặp một số vấn đề về sức khỏe nên họ đã đưa ra quyết định dứt khoát là dọn về ở cùng nhau.

Hai mẹ con cùng nhau làm tất cả mọi thứ để hỗ trợ cho sức khỏe.

Không gian làm việc riêng của 2 mẹ con.

Mẹ và con gái chênh nhau 30 tuổi nhưng điểm chung của họ là cả hai đều độc thân.

Wu Ang, 50 tuổi, vui mừng vì đã chọn không kết hôn. Sau khi rời huyện Chương Phố, Phúc Kiến, cô học tại Đại học Fudan và làm phóng viên điều tra cho các phương tiện truyền thông.

Bà Lin Xiuli, 80 tuổi từng là một sinh viên đại học hiếm hoi trong thời đại đó. Sau khi tốt nghiệp, bà trở thành một bác sĩ sản phụ khoa nổi tiếng trong huyện. Bà kết hôn với cha của Wu Ang khi vừa tròn 28 tuổi. Khi đó, trách nhiệm chăm sóc gia đình và bệnh nhân đè nặng lên vai cùng với việc phải chịu đựng sự bạo hành gia đình liên tục từ chồng mình trong suốt 20 năm đó khiến bà vô cùng mệt mỏi và đau khổ. Nhưng phải đến năm 55 tuổi, bà mới thoát khỏi cuộc hôn nhân bạo lực gia đình.

Sau khi chật vật ly thân khỏi ngôi nhà đó, Wu Ang hứa sẽ về sống với mẹ.

Lin Xiuli tự chuẩn bị những món ăn bổ dưỡng và cân bằng cho 2 mẹ con.

Bây giờ, họ thực sự sống cùng nhau. Quy tắc của họ là dành càng nhiều không gian độc lập cho nhau càng tốt. Họ gần như dành toàn bộ thời gian để làm những việc riêng của mình và đôi khi họ thậm chí không nói một lời nào trong một thời gian dài.

Bà đang may áo mới cho Wu Ang.

Khi may quần áo, bà sẽ cẩn thận vẽ ra giấy rồi cắt theo. Cuốn sổ phác thảo để làm quần áo cũng dày đặc hình ảnh và con số.

Trong đời sống thường ngày, bà Lin Xiuli luôn sẽ chỉ định các loại giẻ lau chuyên dụng khác nhau cho các khu vực khác nhau trong nhà bếp.

Họ có sự phân công lao động tự nhiên trong công việc nhà. Vì chân tay bà Lin Xiuli không được khỏe nên bà sẽ làm 1 số việc nhẹ như giặt, phơi quần áo... Bà cũng học cách mua sắm trực tuyến từ năm 2011 và luôn là người mua nguyên liệu, đồ ăn nhẹ, chịu trách nhiệm thanh toán tiền điện, nước trực tuyến... Wu Ang sẽ chịu trách nhiệm cho các việc vặt, ví như cô xuống nhà nhận hàng chuyển phát nhanh, vứt rác, ra ngoài làm việc vặt hoặc mua sắm...

Lúc đầu, mẹ cô đảm nhận nhiều công việc nhà hơn, nhưng Wu Ang sớm nhận ra điều này thật không công bằng nên cô bắt đầu cắt giảm việc nhà một cách rất có kế hoạch. Trong số đó, việc nấu nướng rõ ràng chiếm nhiều thời gian và sức lực nhất nên họ rất ít ăn cùng nhau. Wu Ang thích làm mì gạo, còn mẹ cô lại thích một ít ngũ cốc hấp và mì ống nhỏ. Thói quen ăn uống và thời gian ăn uống khác nhau nên không nhất thiết phải ăn cùng nhau.

2 mẹ con thường xuyên đi dạo cùng nhau.

Trong những ngày sống chung, hai người sẽ không cố tình hoặc ép mình hoàn thành các công việc riêng đúng giờ chỉ để ăn chung.

Cuộc sống yên bình ngày nay là kết quả của sự đấu tranh.

Wu Ang từng nghĩ mẹ mình có thể không sống được đến 60 tuổi khi kết hôn, nhưng bây giờ bà đã 80. Do đó, cô cho rằng bản thân càng cần đảm bảo cho bà và bà một cuộc sống bình yên, hạnh phúc hơn.

Bà Lin Xiuli thực hành chụp ảnh bằng điện thoại di động

Những bức tranh do chính Wu Ang vẽ được treo ở nhiều nơi trong nhà.

Những chiếc áo sơ mi do chính tay bà Lin Xiuli làm cho các con giống hệt những chiếc áo được bán trong cửa hàng.

Bà Lin Xiuli nghe các bài học thanh nhạc trực tuyến mỗi ngày.

Nhìn chung, cuộc sống của 2 mẹ con hiện giờ vô cùng giản dị nhưng lại rất bình yên, nhẹ nhàng. Cả bà Lin Xiuli và Wu Ang đều cho rằng, tuổi già thực ra không đáng sợ như thế, cô đơn cũng chẳng có gì cần lo ngại. Điều cốt lõi mà chúng ta cần hướng đến vẫn luôn là sự hạnh phúc trong tâm hồn, và giờ đây, họ cảm thấy may mắn vì đã có được điều đó.