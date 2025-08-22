Thông tin 2 ái nữ nhà Bi Rain - Kim Tae Hee được Chủ tịch công ty giải trí JYP khen ngợi hết lời và còn đặt kèo debut ngay từ bây giờ được lan truyền trên mạng xã hội, khiến dân tình sốt rần rần. Trang 163 cho biết, khi được hỏi có suy xét tới việc hợp tác với Bi Rain để cho ra mắt nhóm nhạc nữ hay không, Chủ tịch Park Jin Young lên tiếng trong show truyền hình rằng: "Con gái của Rain có tài năng hơn người, mà tôi cũng có hai cô con gái. 4 nàng công chúa này vừa lúc có thể tạo thành một nhóm nhạc nữ rồi!".

Chủ tịch JYP muốn để con gái mình lập nhóm nhạc với 2 ái nữ nhà Kim Tae Hee, khen các bé có tài năng trời cho.

Được biết, mới đây, khi tham gia show truyền hình, biểu tượng nhan sắc xứ Hàn Kim Tae Hee đã thu hút sự chú ý khi hé lộ về gia đình nhỏ của mình. Theo nữ diễn viên Nấc Thang Lên Thiên Đường, 2 nàng công chúa của cô và Bi Rain (bé lớn 8 tuổi, bé thứ hai mới 6 tuổi) được kế thừa nhan sắc từ cha mẹ theo một cách kết hợp khó ngờ: "Con gái lớn có phần trên gương mặt giống em, phần dưới mặt giống chồng em. Còn bé út thì ngược lại, nửa mặt trên giống bố, nửa mặt dưới giống em".

Điều này khiến người hâm mộ hết sức kỳ vọng vào giao diện trong tương lai của 2 nàng công chúa nhỏ nhà Kim Tae Hee. Bởi lẽ, mẹ của các bé là mỹ nhân đẹp tự nhiên hàng đầu Kbiz, khiến "MC quốc dân" Yoo Jae Suk phải thốt lên khen ngợi: "Mỗi lần nhìn thấy cô ấy, tôi đều cảm thấy Thượng đế thật bất công". Còn bố là "cỗ máy nhảy" trứ danh châu Á, khiến bao chị em phải mê mệt một thời.

Được hưởng nguồn gen "đỉnh chóp" lại được ông lớn JYP chứng nhận tài năng, 2 ái nữ nhà Kim Tae Hee được kỳ vọng sẽ là ngôi sao sáng trong làng giải trí xứ kim chi trong tương lai.

Kim Tae Hee vui vẻ chia sẻ về các con khi tham gia show truyền hình.

Bố mẹ "đỉnh chóp" thế này thì không biết các con đẹp đến nhường nào!

Vợ chồng Kim Tae Hee - Bi Rain luôn giữ kín hình ảnh của các con để đảm bảo quyền riêng tư, đồng thời, nam ca sỹ đình đám từng chia sẻ trên sóng truyền hình rằng: "Hi vọng các con có thể lớn lên một cách bình thường như bao đứa trẻ khác". Thế nhưng hiện tại, dù chưa từng lộ mặt trước công chúng, hai con của cặp đôi Kbiz đã thu về một lượng không nhỏ người hâm mộ, nhận được sự chú ý, quan tâm của đông đảo khán giả.

Trang 163 cho rằng với thân thế cực khủng như vậy, các bé sinh ra đã ở vạch đích, muốn không hot cũng khó. Trong tương lai, hai nàng công chúa này rất có thể sẽ debut trong làng giải trí dưới trướng của công ty JYP theo đúng lời "đặt trước" của Chủ tịch Park.

Kim Tae Hee - Bi Rain được coi là cặp đôi kiễu mẫu của làng giải trí Hàn Quốc với mối tình vừa lãng mạn lại vừa bền vững. Cả hai quen nhau vào năm 2011 khi cùng tham gia một đoạn phim quảng cáo. Theo lời Bi Rain, chính sự giản dị và chuyên nghiệp của Kim Tae Hee đã khiến anh "yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên". Tuy nhiên, anh đã phải mất nhiều lần mời hẹn hò mới được cô chấp nhận.

Cả hai công khai hẹn hò vào năm 2013 và chính thức về chung nhà vào năm 2017 với một hôn lễ đơn giản tại nhà thờ, chỉ có sự tham gia của gia đình và bạn bè thân thiết. Sau kết hôn, Kim Tae Hee và Bi Rain lần lượt chào đón hai cô con gái xinh xắn. Họ sống một cuộc sống gia đình kín tiếng, hạnh phúc và luôn dành cho nhau những lời yêu thương ngọt ngào trước công chúng.

Nguồn: 163