Con gái cứ có thưởng là ra thẳng tiệm vàng, 3 năm liên tiếp “mang vàng về cho bố mẹ”

Qua Tết dương lịch, gần Tết Nguyên đán có lẽ là khoảng thời gian mà dân văn phòng háo hức nhất. Dễ hiểu thôi, vì sắp có thưởng rồi! Chỉ cần nghĩ đến thưởng Tết, bao nhiêu deadlines dịp này cũng thành “chuyện nhỏ”.

Tùy vào từng doanh nghiệp mà lương tháng 13, thưởng Tết sẽ được trả vào các đợt khác nhau. Có người nhận vào kỳ nghỉ Tết dương lịch, cũng có người trước khi nghỉ Tết Nguyên đán mới được “ting ting”.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Phương Thảo (29 tuổi) hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội thuộc nhóm thứ nhất. Làm Kế toán cho 1 tập đoàn nước ngoài, Phương Thảo cho biết lương tháng 13 của cô sẽ được trả vào kỳ lương tháng 12, còn thưởng Tết thì tới lúc nghỉ Tết Nguyên đán mới biết được.

Như vậy nghĩa là tháng 12 vừa qua, Phương Thảo nhận 2 tháng lương. Và như thông lệ đã tự đặt ra, việc đầu tiên cô làm sau khi nhận lương tháng 13 là tới thẳng tiệm vàng!

Cứ nhận lương tháng 13 là đi mua vàng để biếu Tết bố mẹ

Tết năm nay sẽ là cái Tết thứ 3 Phương Thảo mua vàng biếu bố mẹ thay vì lì xì tiền mặt. Chia sẻ về thói quen này, cô cho biết: “Tùy vào giá vàng cũng như lương tháng 13, và tình hình tiết kiệm suốt cả năm mà số vàng mình mua để biếu bố mẹ dịp Tết sẽ khác nhau. Như Tết 2024 thì mình mua được 3 chỉ, Tết 2025 mua được 4 chỉ, còn Tết năm nay thì chỉ mua được 2 chỉ thôi.

Cứ nhận thưởng xong là mình xem giá vàng, tính toán xem mua bao nhiêu. Nếu tiền thưởng không đủ thì mình cố bù thêm trong khả năng để mua được nhiều nhất có thể” .

Khi được hỏi về lý do lẫn động lực mua vàng biếu Tết bố mẹ, Phương Thảo cười và tiết lộ nếu đưa tiền mặt, bố mẹ cô nhất quyết không cầm, còn biếu vàng thì lại rất ok!

“Vì vài lý do cá nhân nên đến tận 2022 (lúc đó cô 26 tuổi - PV), công việc của mình mới ổn định, cuối năm mới có lương thưởng và dư 1 ít. Tết 2023 mình biếu bố mẹ 10 triệu mà mẹ mình trả lại 9 triệu, bảo bố mẹ lấy mỗi người 500k coi như tiền mừng tuổi thôi. Mẹ mình thì mua vàng tích sản lâu rồi, nên từ Tết 2024 mình mua vàng lì xì thay vì biếu tiền mặt, thì bố mẹ mình lại rất vui, nhận ngay” - Phương Thảo chia sẻ.

2 chỉ vàng mà Phương Thảo mua để tặng bố mẹ năm nay (Ảnh: NVCC)

Cô còn tiết lộ thêm rằng mỗi năm nhận vàng con gái tặng, mẹ cô đều tổng kết xem cô đã mua được bao nhiêu chỉ, và luôn nói bố mẹ giữ giúp để dành đến lúc cô lấy chồng thì cho thêm.

Mặc dù mẹ có thói quen mua vàng hàng tháng, nhưng Phương Thảo thừa nhận bản thân “chưa đủ giỏi” để làm được như mẹ. Trung bình mỗi năm, cô chỉ mua vàng tối đa 2 lần: 1 lần mua để biếu bố mẹ, 1 lần mua để tích sản riêng - thường là vào dịp nhận thưởng Tết Nguyên đán.

“Mình từng kinh doanh nhưng không thành công, bây giờ vẫn đang còn nợ một ít, nên lương hàng tháng mình tập trung dành để trang trải cuộc sống ở Hà Nội và trả nợ, với tiết kiệm dự phòng 1 ít. Sau khi mua vàng biếu Tết bố mẹ, đến lúc nhận thưởng Tết Nguyên đán, mình mới cân đối xem còn dư bao nhiêu, có đủ để mua 1 chỉ không thì mới mua nhưng cũng ít năm đủ lắm, vì mình ưu tiên trả nợ hơn” - Phương Thảo bộc bạch.

Tiêu Tết tiết kiệm: Năm nay tối đa chỉ chi 8 triệu!

Với Phương Thảo, khoảnh khắc cầm trong tay số vàng để biếu bố mẹ, là công cuộc chuẩn bị cho Tết đã xong 80%. Một phần vì đó là mục tiêu lớn của cô trong năm, một phần vì còn độc thân chưa lập gia đình, nên Tết với Phương Thảo cũng nhẹ nhàng: Không phải lo “đối nội - đối ngoại”, cũng không cần mua sắm thực phẩm gì nhiều.

Kế hoạch tiêu Tết 2026 của Phương Thảo cũng đã xong: Tối đa chỉ chi 8 triệu!

“Mình tính toán rồi, nhận lương tháng 1/2026 xong, đến khoảng giữa tháng 2 thì nhận thưởng Tết, rồi sau Tết mới có lương tháng 2. Công ty mình không trả sớm lương tháng 2 cùng với thưởng Tết, nên Tết này cũng phải tiết kiệm” - Phương Thảo giải thích.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Với ngân sách 8 triệu tiêu Tết, cô phân bổ như sau:

- Chi phí mua áo dài, làm tóc, làm nail: 4 triệu

- Tiền lì xì ông bà, bố mẹ, các cháu: 3 triệu

- Tiền đi lại về quê: 1 triệuTất cả đều năm trong ngân sách của tiền lương tháng 1. Điều này đồng nghĩa với việc Phương Thảo “bảo toàn” được khoản tiền thưởng Tết Nguyên đán.

“Lương tháng 13 thì mình có thể áng chừng trước là nó sẽ khoảng bao nhiêu, chứ thưởng Tết Nguyên đán thì đến lúc nhận mới biết. Có năm cao, có năm cũng chỉ tạm ổn, nên khoản đó mình coi như không có, không tính vào chi phí tiêu Tết để đỡ bị động trong các kế hoạch cá nhân” - Phương Thảo chia sẻ.

Còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết, và giờ thì kế hoạch cho Tết 2026 của cô đã “hòm hòm” nên cảm giác có thể gói gọn trong 2 từ: Nhẹ nhõm! Đến tháng 3/2026, Phương Thảo chính thức trả hết toàn bộ số nợ.

Khi được hỏi về việc hết nợ rồi có kế hoạch mua vàng hàng tháng không, Phương Thảo lắc đầu.

“Mình sẽ tự thưởng bản thân 1 chuyến du lịch sau khi trả hết nợ. Sau đó, số tiền để trả nợ hàng tháng thì mình sẽ tiết kiệm, gom lại để đóng học phí, do nghề của mình cũng cần update kiến thức và bằng cấp nếu muốn phát triển. Xong 2 mục tiêu đó rồi chắc mình mới tính đến chuyện mua vàng hàng tháng” - Phương Thảo giải thích.