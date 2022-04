"Con gái chỉ hẹn lên Sài Gòn rước về quê nhưng bất ngờ bị tai nạn..."

Đây là tâm sự được gửi từ: Ái Thy - Bờ Kè Quận 3.

Hôm nay tôi vừa tan làm về đã thấy trong phòng chat của tổ dân phố xôn xao, có vẻ như mọi mọi người đang cãi nhau chuyện gì đó. Tôi lội lên thì biết được trưởng khu phố nói rằng nhận được khiếu nại, nói rằng mấy ngày nay có một người phụ nữ hay hát karaoke bất kể ngày đêm, thỉnh thoảng còn la hét không kiểm soát. Sau một hồi kiểm tra thì mới biết đó là dì Muỗi, bán hột vịt lộn ở xóm nhà tôi. Mấy ngày trước tôi cũng nghe nhưng không quan tâm lắm, hôm nay thì mới biết sự tình.

Tôi đã nhắn tin cho cô Năm kế nhà hỏi thăm về dì Muỗi, vì chị ấy vốn thân thiện và biết điều. Tại sao lại gây rối để tổ dân phố phải lên tiếng. Cô Năm nói với tôi: "Cô nghe nói con gái chỉ mới qua đời ở quê, chỉ buồn quá nên mới như vậy. Mọi người cũng đã an ủi nhưng sao mà nguôi ngoai được. Con gái chỉ hẹn lên Sài Gòn rước mẹ về quê nhưng bất ngờ bị tai nạn... Thấy thương thật sự". Tôi nghe câu chuyện xong tự nhiên cũng lặng người. Hóa ra mọi chuyện đều có lý do của nó, chắc là tôi cũng nên gặp dì an ủi một câu cho trọn tình làng nghĩa xóm.

