Con gái chết thảm vào ngày đầu đi học, được cho là tự sát nhưng bố không tin, lời khai có 4 nam sinh từng tiếp cận gây chú ý

Ngày 17/9, trang The Paper đưa tin, một vụ việc kỳ lạ khiến dư luận xôn xao bàn tán những ngày gần đây. Ngày 1/9, tại huyện Ninh Hải, thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc), một nữ sinh trung học tên là Na Na đã rời từ một tòa nhà cao xuống đất tử vong. Được biết, vụ việc xảy ra trong ngày đầu tiên nữ sinh đến trường.



Ông Du, bố nữ sinh Na Na cho biết, sáng ngày xảy ra sự việc vợ chồng ông đích thân đưa con gái đến trường. Vì quy định không cho phép phụ huynh vào khuôn viên trường nên Na Na miễn cưỡng tạm biệt bố mẹ tại cổng, cô bé còn nũng nịu: "Mẹ ơi, thứ 6 nhớ đến đón con về nhà sớm nhé". Nhưng ông Du không ngờ rằng đây là lời nói cuối cùng của con.

Đến 1h25 chiều cùng ngày, giáo viên chủ nhiệm Na Na liên hệ với ông Du để thông báo chuyện đau lòng: Na Na bị ngã. Họ cứ nghĩ mọi chuyện không quá nghiêm trọng nhưng chỉ 5 phút sau, hiệu trưởng đã gọi điện thông báo tình trạng của Na Na đang rất nguy kịch.

Khi ông Du đến bệnh viện thì được biết con gái bị gãy xương vùng thắt lưng, tử cung bị lệch đi và ổ bụng xuất huyết máu nghiêm trọng. Đến 10h tối cùng ngày, Na Na tử vong. Gia đình nạn nhân chỉ được biết nguyên nhân là tự tử.

Camera giám sát bị hỏng nên không thể xem được diễn biến ngày hôm đó.

Ngày hôm sau, vợ chồng ông Du đến ký túc xá thu dọn đồ đạc con gái thì phát hiện mất ví tiền, giấy khám sức khỏe, phiếu ăn, thẻ điện thoại và một số vật dụng cá nhân khác. Cảm thấy có chuyện bất thường, ông đề nghị kiểm tra camera giám sát thì phía nhà trường từ chối với lý do đã hư vì sét đánh trúng vào ngày 29/8.

Theo thông tin cảnh sát công bố, một số nam sinh đã nhìn thấy Na Na ngồi trên lan can cao khoảng 1m3, cơ thể hướng ra ngoài. Khoảng 3 - 5 phút sau thì Na Na ngã khỏi lan can và rơi xuống đất. Điều đáng chú ý là có một vết bầm kỳ lạ trên cổ của nữ sinh xấu số, không có dấu vân tay hay vân chân của cô ở hiện trường, kính của cô được gói cẩn thận và đặt tại nơi lan can cô từng ngồi trước đó.

Tuy nhiên, cảnh sát đã kết luận vết bầm là nội thương do va đập khi rơi chạm đất, loại trừ khả năng xảy ra án mạng và không lập hồ sơ điều tra nữa.

Dựa vào lời kể của một số nữ sinh khác, ông Du biết được con gái mình không hòa hợp với các bạn cùng phòng. Khoảng 13h hôm đó, mọi người mới nhận ra Na Na đã không còn ở phòng ngủ ký túc xá.

Thậm chí còn có một nữ sinh khác kể lại rằng, Na Na đã bị 4 nam sinh bế lên tầng lầu cao nhất của ký túc xá. Tuy nhiên sau này khi hỏi lại thì nữ sinh đó lại phủ nhận sự việc đó. Ngoài ra, ông Du nghi ngờ cái chết của con gái có liên quan đến việc bố trí giường ngủ tuy nhiên không có bằng chứng cụ thể.

Hiện tại gia đình ông Du rất đau lòng nhưng vẫn muốn tìm lại sự thật, muốn tìm công lý cho con gái xấu số của mình. Trước mắt ông Du chỉ biết liên hệ đến truyền thông để tác động cơ quan chức năng điều tra lại cái chết khuất tất của Na Na.

