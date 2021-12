Phản ánh với chúng tôi, ông Phan Văn Ba, sinh năm 1966, trú tại xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên cho biết, con gái ông là chị Phan Thị Thu H (32 tuổi) đã mất được 4 tháng nhưng vợ chồng ông vẫn chưa thể yên lòng bởi nhiều tình tiết bí ẩn và hoài nghi.



Người cha cầu cứu làm rõ cái chết bí ẩn của con gái

Không đơn thuần là tự tử?

Ông Ba trình bày, con gái ông lấy chồng ở cùng xã, khác thôn, cách nhau chỉ khoảng 3km. Vợ chồng chị H sinh được 2 đứa con nhỏ (một cháu 10 tuổi, một cháu 6 tuổi), từ khi lấy chồng con gái ông nhiều lần bị chồng bạo hành.

Trận đòn đáng nhớ nhất vào năm 2019, chị H bị chồng túm tóc đánh đập phải nhập viện khâu 8 mũi. Cũng kể từ thời gian này, con rể biệt tăm không một lần lên thăm bố mẹ vợ và sau đó là những rạn nứt kéo dài.

Lời kêu cứu của gia đình nạn nhân

Nơi phát hiện chị H tử vong

Kể lại sự việc cách đây 4 tháng, ông Ba nói, vào khoảng 7 giờ sáng, ngày 12/8/2021, bất ngờ nhận được tin từ thông gia về việc chị H tử tử, ông Ba chạy xuống hiện trường thì công an đang khám nghiệm.

Điều khiến vợ chồng ông Ba rất đau lòng khi chứng kiến cảnh con gái tử vong dưới ao, mực nước chỉ ngang cạp quần, thi thể nạn nhân có nhiều dấu hiệu bất thường như: vết hằn xung quanh cổ lằn đỏ, gần dái tai trái có vết bầm tím, phần thái dương trái có vết tụ máu, ngực bị tím đen, cổ tay bị cắt, một tay bị thâm tím.... Từ những tình tiết này, gia đình ông Ba cho rằng, cái chết của con gái không đơn thuần là một vụ tự tử.

Nói thêm về tình liên quan đến lần bạo hành gần nhất, ông Ba kể, trước khi xảy ra vụ việc đau lòng khoảng hơn 20 ngày, chị H cũng bị chồng bạo hành, sau đó gia đình nhà chồng phải đưa đi cấp cứu và phải khâu 8 mũi.

Ông Ba nói thêm, trước hôm xảy ra sự việc (tức ngày 11/8), con gái ông vẫn về thăm bố mẹ đẻ, không có biểu hiện bất thường.

Trong khi đó, tìm hiểu thêm hàng xóm xung quanh nhà thông gia, gia đình ông Ba được một số người cho biết, tối 11/8 họ có nghe tiếng kêu khóc rất to của con gái ông, nghi vấn có mâu thuẫn nhưng không ai dám can thiệp.



Lá thư tuyệt mệnh gây tranh cãi

Ông Ba cho biết, mặc dù cơ quan chức năng tìm thấy 2 trang giấy ô ly được cho là của nạn nhân viết lời tuyệt mệnh.

Nội dung bức thư nạn nhân gửi lời xin lỗi bố mẹ hai bên vì chưa báo hiếu được và là gánh nặng cho gia đình. Chị H nhắn nhủ gia đình bố mẹ đẻ nuôi dưỡng hai đứa con giúp chị, không giao cho chồng…

Bức thu được cho là của chị H

So sánh chữ viết với hồ sơ xin việc của chị H tại công ty

Về bức thư trên, cơ quan chức năng đã có kết quả giám định nhưng gia đình cho rằng; chữ viết nhưng gia đình ông Ba vẫn có nghi ngờ rất lớn do nét chữ trong hai trang giấy này không giống với nét chữ của chị H. viết trong Đơn xin việc, Bản tường trình tại nơi chị H làm việc.

"Sau khi khám nghiệm, công an có đưa ra tờ giấy tuyệt mệnh của con tôi, họ gọi hai đứa em trai lại hỏi có đúng chữ không, hai đứa em cũng đều khẳng định không giống", ông Ba kể và mong muốn cơ quan chức năng làm sáng tỏ vụ việc.

Liên quan đến vụ việc trên, Thông báo số 1838 về Kết luận giám định, nguyên nhân nạn nhân chết là do "Ngạt nước".

Kết luận giám định chữ viết

Kết luận cũng nêu về cơ chế hình thành vết thương; Vết tụ máu vùng trán bên trái do vật tày gây ra; Vết xây xát, bầm tím vùng cằm bên trái do vật tày gây ra; Vết hằn vùng cổ trước do vật tày (dạng dây treo) gây ra; Vết bầm tím vùng cánh tay phải do vật tày gây ra; Vết rách da, cơ vùng cổ tay trái do vật sắc gây ra.

Còn tại Thông báo số 1384, Kết luận Giám định của Cơ quan cảnh sát điều tra huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên cho biết: "Chữ viết trên quyển vở học sinh giấy kẻ ô ly, bìa màu đỏ vàng (có hình ảnh ghi Trường tiểu học Trung Hưng) kích thước (22x18) cm so với chữ viết trên bản sơ yếu lý lịch và bản tường trình mang tên Phan Thị Thu H. là do cùng một người viết".

Giám định các vết thương

Về các kết luận trên, gia đình nạn nhân mong muốn cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ:

"Vì chưa làm rõ được cơ chế hình thành các vết thương trên cơ thể của cháu. Đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra chưa đưa ra kết luận ai gây ra các vết thương trên cơ thể của con tôi", ông Ba nói.

Liên quan đến vụ việc trên, chiều 12/12 trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND xã Trung Sơn xác nhận vụ việc xảy ra tại địa bàn cách đây 4 tháng. Theo lãnh đạo địa phương, cơ quan điều tra huyện vào cuộc xác định nạn nhân tử vong do đuối nước. Còn về nguyên nhân cụ thể, chủ tịch UBND xã Trung Sơn đề nghị PV liên hệ với Cơ quan CSĐT huyện Yên Mỹ.

Về những mâu thuẫn nội bộ gia đình, đại diện chính quyền cho biết, ông cũng chưa nắm cụ thể.