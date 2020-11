Con gái 16 tuổi của Chiều Xuân: Lại gây tranh cãi vì ăn mặc táo bạo so với lứa tuổi, trước đó từng được mẹ dạy dỗ như này

Trong số con của sao Việt, cô bé Hồng Khanh - con gái nữ diễn viên Chiều Xuân hiện đang rất được dư luận quan tâm. Ở độ tuổi 16 Hồng Khanh xinh đẹp, tự tin như một bông hoa mới nở. Tuy nhiên cô bé cũng thường xuyên vướng vào nhiều tranh cãi.

Gần đây, Hồng Khanh lại khiến nhiều người hoang mang khi đăng những bức ảnh của bản thân trong các bộ trang phục cúp ngực hoặc xẻ ngực sâu hút. Các bộ váy của con gái Chiều Xuân thực sự rất đẹp nhưng theo nhiều người, nó có phần không phù hợp với một cô bé mới 16 tuổi, còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Trong cuộc sống hàng ngày, Hồng Khanh cũng thường xuyên trang điểm, làm tóc điệu đà.



Gần đây, Hồng Khanh lại khiến nhiều người hoang mang khi đăng những bức ảnh của bản thân trong các bộ trang phục cúp ngực hoặc xẻ ngực sâu hút.

So với thời còn thi "Giọng hát Việt nhí", Hồng Khanh thay đổi chóng mặt. Còn nhớ hồi tháng 6, Hồng Khanh khiến ai nấy ngỡ ngàng khi đăng ảnh hôn môi bạn trai lên trang Facebook cá nhân. Cụ thể, khi được một dân mạng ngỏ lời muốn nói chuyện để làm quen, Hồng Khanh đã từ chối khéo léo bằng cách đăng một tấm ảnh đang khoá môi bạn trai và cho biết mình đã có người yêu. Cũng theo tiết lộ của Hồng Khanh, bạn trai của cô bé làm DJ.

Đã có rất nhiều ý kiến tranh cãi nổ ra xung quanh việc làm của thiếu nữ 16 tuổi này. Nhiều người cho rằng, Hồng Khanh vẫn còn đang độ tuổi ăn học và không nên yêu đương quá sớm. Việc khoe ảnh hôn môi người yêu lên mạng xã hội cũng không phù hợp với hình ảnh của học sinh và có thể ảnh hưởng ít nhiều đến việc học.

Cô bé Hồng Khanh từng gây tranh cãi khi đăng ảnh hôn môi bạn trai.

Được biết trong cuộc sống hàng ngày, cô gái 16 tuổi được mẹ nuôi dạy theo phong cách tự do, được thoải mái thể hiện cá tính và theo đuổi đam mê của mình. NSUT Chiều Xuân không bao giờ áp đặt con cái theo ý mình. "Tôi coi các con là những người bạn, vì thế, chúng cũng có quyền nêu lên quan điểm của mình. Con gái đầu của tôi đã lập gia đình, còn Hồng Khanh rất tự lập. Con làm gì cũng hỏi ý kiến bố mẹ. Bây giờ, hai mẹ con là hai người bạn thân của nhau", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Mặc dù áp dụng cách dạy dỗ mềm mỏng, để con tự do nhưng NSƯT Chiều Xuân vẫn luôn chú ý đến việc phải nuôi dạy Hồng Khanh thành 1 thiếu nữ ngoan ngoãn, biết chừng mực. Đối với cô, cho con tự do, không đồng nghĩa với việc buông thả. Mọi việc vẫn phải nằm trong giới hạn, sự cho phép của bố mẹ. Nếu Hồng Khanh có hành động không đúng mực, bà mẹ nổi tiếng sẽ lập tức nhắc nhở.

Ngoài việc cho con sống tự do, NSƯT còn chú trọng dạy con sống nhân ái. Hồng Khanh từng theo mẹ lên Hà Giang làm thiện nguyện, tự tay giặt sạch và chuẩn bị quần áo ấm tặng các bạn nhỏ vùng cao. Nhờ vậy mà Hồng Khanh nhận ra, những việc làm bé nhỏ của mình có thể mang lại niềm vui to lớn cho nhiều người kém may mắn hơn.

Còn về việc makeup, bản thân Hồng Khanh từng chia sẻ: ngoài ca hát thì makeup là sở thích của cô bé. "2 lĩnh vực này tưởng chừng không hề liên quan tới nhau nhưng lại có một điểm chung là mang tới điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Nếu trang điểm khiến cho bề ngoài của bản thân xinh xắn, tươi tắn và mang lại năng lượng tích cực cho những người xung quanh thì viết lách lại là một cách khác khiến cuộc sống thêm phong phú. Đồng thời, viết cũng là một phương thức để em gửi gắm tâm tư, tình cảm tới vạn vật xung quanh. Em cảm thấy được là chính mình khi làm 2 việc này", Hồng Khanh cho biết.