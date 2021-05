Con gái 1 tuổi không xinh đẹp như đứa trẻ khác, người mẹ lo lắng nhưng rồi thức tỉnh khi biết con có phúc nhờ những đặc điểm này

Trên thực tế, trẻ sơ sinh trông không đáng yêu là điều bình thường khi những đường nét trên khuôn mặt của chúng chưa được hình thành rõ ràng. Khác với cái đẹp, cái xấu mà các bà mẹ bỉm chú ý lại được xem là “dấu hiệu phước lành”.



Con gái của Mai Mai - bạn thân tôi vừa mới tròn một tuổi. Mai Mai là tín đồ thời trang, cô thích ăn mặc và luôn chú trọng đến vẻ ngoại hình của mình, kể cả sau khi sinh con. Nhưng điều khiến Mai Mai luôn trăn trở chính là con gái cô không thừa hưởng nét đẹp trời cho.

Con gái Mai Mai tuy không phải kiểu người đẹp có mắt hai mí nhưng đôi tai và khuôn mặt lại đầy đặn đáng yêu. Mọi người nói rằng con gái Mai Mai rất có phúc. Bố mẹ chồng cô ấy cũng tự hào về điều này, thường khen cháu gái sẽ có phúc về sau.

Trên thực tế, suy nghĩ của Mai Mai là một sai lầm lớn. Đứa trẻ nào cũng là đáng yêu theo cách riêng của nó. Có những bà mẹ không biết rằng, những đặc điểm mà họ cho là xấu lại chính là ưu điểm, dấu hiệu chứng minh con họ rất có phúc. Để tôi liệt kê cho bạn xem:

Thứ nhất: Mông to

Nhiều bậc bố mẹ sẽ cảm thán về phần mông to của con mình. Trên thực tế, nếu đứa trẻ nào mông to thì bố mẹ nên mừng thay vì buồn. Điều này được một số bài báo chứng minh rằng, khớp háng càng lớn thì mức độ thông minh càng cao. Ngoài ra, khớp háng lớn hơn cũng có thể giảm tỷ lệ mắc một số bệnh và kéo dài tuổi thọ một cách hiệu quả.

Thứ hai: Mặt to và vầng trán to

Ai cũng biết, mặt to là không ưa nhìn, vì vậy một số trẻ có vầng trán to sẽ khiến bố mẹ hơi buồn một chút. Nhưng trên thực tế, người xưa cho rằng, người có vầng trán to là người thông minh. Theo các cuộc khảo sát, những người có vầng trán to, đầy đặn thường có chỉ số thông minh cao hơn. Những người này có khoang sọ lớn hơn và não của họ có thể phát triển tốt hơn nhờ điều này. Đây không phải là một điều may mắn sao?

Mặc dù không thể đặc biệt hấp dẫn về ngoại hình, nhưng những đứa trẻ sở hữu đặc điểm này có thể đạt được thành công trong sự nghiệp nếu có chỉ số IQ xuất sắc.

Thứ ba: Đôi tai to

Những người có dái tai dày và rõ thường có cuộc sống tốt. Tuy câu này có vẻ vô lý nhưng không phải hoàn toàn vô lý. Tai là cơ quan phản xạ vô cùng quan trọng. Và những người có đôi tai to thường có thể nghe rõ hơn và có thính giác rất tốt, đây là biểu hiện của phúc khí. Nhiều bậc cha mẹ hay than phiền tai to quá, nhiều thịt quá, thực tế thì lo lắng này không cần thiết.

Thứ tư: Mũi to

Mũi luôn được ưu tiên hàng đầu trong ngũ quan của con người. Người có sống mũi cao và nhỏ luôn là tiêu chuẩn cho đàn ông tuấn tú và phụ nữ xinh đẹp.

Tuy nhiên, các bậc cha mẹ nên biết rằng không phải ai sinh ra cũng có được những nét đẹp ấy trên khuôn mặt, ấn tượng đầu tiên của nhiều người về một người là nhìn tướng mũi, nếu mũi không đẹp sẽ ảnh hưởng đến nhận định thẩm mỹ của mọi người.

Một số trẻ do di truyền, mũi to và bị sụp có thể ảnh hưởng đến ngoại hình, tuy mũi to không được đẹp cho lắm nhưng những đứa trẻ này thường hoạt bát và khỏe mạnh hơn những đứa trẻ bình thường.

Những đứa trẻ có lỗ mũi tương đối lớn hơn, dung tích phổi cũng sẽ lớn hơn nên sẽ khỏe mạnh hơn. Cha mẹ nào cũng mong con mình được người khác khen là đẹp, nhưng cha mẹ không nên chỉ chăm chăm vào cái nhìn của người khác, con mình có xinh đẹp hay không còn phụ thuộc vào cách nhìn của chúng khi lớn lên.

Sắc đẹp không nên là tiêu chí duy nhất để cha mẹ đánh giá con cái, nếu sau này con cái có phúc sẽ khiến cha mẹ yên tâm hơn rất nhiều so với việc xinh đẹp.

