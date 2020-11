Con cả của David Beckham: Được bố mẹ cho ăn học đến mấy vẫn bị truyền thông gọi là bất tài, nhưng cuộc đời sắp rẽ hướng khác vì điều này

Brooklyn Beckham (sinh năm 1999) là quý tử đầu lòng của cặp đôi đình đám Victoria và David Beckham. Ngay từ khi ra đời, Brooklyn đã sống trong ánh hào quang, được truyền thông thế giới quan tâm hết mực. Mọi thông tin, hình ảnh của cậu đều gây bão mạng xã hội.

Ai nấy đều kỳ vọng Brooklyn có thể đi theo nghề bóng đá của bố, trở thành một cầu thủ lẫy lừng thế hệ thứ 2. Hoặc ít nhất Brooklyn cũng phải trở thành nhà thiết kế thời trang tài ba như mẹ Victoria. Tuy nhiên dù được o bế, dạy dỗ đến mấy thì tất cả những gì Brooklyn thể hiện đều khiến bố mẹ thất vọng. Cậu quý tử Beckham thậm chí còn bị truyền thông gọi là "bất tài".

Hai bố con nhà Beckham.

Được bố mẹ dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ

Brooklyn hiện đã 21 tuổi nên không còn bị bố mẹ kiểm soát. Nhưng hồi còn thiếu niên, cậu ấm này được bố mẹ dạy dỗ nghiêm khắc, quản lý rất chặt chẽ. Khi Brooklyn chỉ 14, 15 tuổi, David Beckham quản lý mọi thứ mà con trai chia sẻ trên mạng xã hội, truyền thông, hay mọi hành động của cậu.

David Beckham nhấn mạnh gia đình phải nỗ lực giữ an toàn cho con trên thế giới ảo và cả ngoài cuộc sống thực. "Tôi liên tục giám sát cậu con trai 16 tuổi của mình. Thằng bé không đăng bất cứ thứ gì lên Instagram mà chúng tôi không xem trước. Thằng bé trò chuyện với bố mẹ về mọi thứ", cựu cầu thủ Manchester United từng chia sẻ với báo chí.

Ngoài ra, hai vợ chồng Beckham còn dạy con về lòng biết ơn, luôn hướng con đến những giá trị gia đình. Nếu thường xuyên theo dõi gia đình Beckham sẽ thấy, dù có bận rộn đến mấy thì tất cả thành viên trong gia đình đều sẽ tụ họp lại vào những ngày lễ đặc biệt như sinh nhật, giáng sinh,...

Brooklyn từng được bố mẹ quản lý nghiêm ngặt.

Được bố mẹ o bế, hỗ trợ hết mình nhưng vẫn... bất tài

Không chỉ rèn giũa con về nhân cách, vợ chồng Beckham còn hỗ trợ con hết mình về mặt học tập, công việc. Có bố là cầu thủ nổi tiếng nên từ nhỏ, cậu quý tử đã được học tại những ngôi trường Hoàng gia với mức phí cực kỳ đắt đỏ. Được biết, Brooklyn từng theo học tại trường tư nhân Curtis, học phí 12.000 bảng/năm (khoảng 350 triệu đồng) và trường West London, học phí 18.000 bảng/năm (hơn 500 triệu đồng).

Ngay từ năm 2 tuổi, Brooklyn đã chập chững theo bố đến sân cỏ để làm quen sớm. Hình ảnh cậu nhóc ôm trái bóng tròn, chạy từng bước chậm chạp trên sân Old Trafford đã gây bão truyền thống khi ấy.

Bức ảnh từng gây bão truyền thông của Brooklyn.

Ai cũng nghĩ rằng Brooklyn sẽ là một tương lai đầy hứa hẹn của bóng đá Anh. Năm 15 tuổi, nhờ danh tiếng của bố, Brooklyn nhận được lời mời từ 3 đội bóng hàng đầu nước Anh là Arsenal, Chelsea và Manchester United.

Cứ ngỡ cậu ấm sẽ gia nhập MU - đội bóng cũ của bố nhưng cuối cùng Brooklyn lại chọn Arsenal và được đào tạo ở vị trí hậu vệ. Tuy nhiên, Brooklyn sau đó bị loại vì không đáp ứng được yêu cầu của ban huấn luyện. Thời điểm đó, Brooklyn bị chỉ trích rất nhiều.

Thất bại với nghiệp quần đùi áo số, Brooklyn chuyển hướng sang đam mê nghệ thuật. Lần này, cậu quý tử cũng được bố mẹ hỗ trợ hết mình. Cặp đôi quyền lực thường xuyên dẫn con tham dự các sự kiện nghệ thuật, giới thiệu con gặp gỡ những người máu mặt nhất làng giải trí.



Nếu những người mẫu lâu năm trầy trật mãi mới có cơ hội lên những trang bìa tạp chí lớn thì Brooklyn ngoại hình không nổi bật, chiều cao chỉ 1m74 - quá thấp so với một mẫu nam lại có thể đàng hoàng khoe dáng trên bìa loạt tạp chí danh giá như: New York Times Style, Reserved,... Không chỉ vậy, cậu còn được ký hợp đồng với công ty người mẫu.

Nhan sắc bình thường, chiều cao trung bình nhưng Brooklyn lại đàng hoàng xuất hiện trên bìa tạp chí.

Tuy nhiên ở bất kỳ lĩnh vực gì thì tài năng vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Nhận ra mình không có năng khiếu với nghề mẫu nên Brooklyn lại nhảy sang đam mê nhiếp ảnh. Bằng quyền lực của mình, cặp vợ chồng Beckham lại hậu thuẫn con hết mình.

Và lần này, mọi chuyện dường như đi quá xa. Dù chẳng có tài cán gì nhưng Brooklyn lại giành được quyền phụ trách mảng hình ảnh của chiến dịch quảng bá cho Burberry. Việc này khiến dư luận dậy sóng, chỉ trích nhãn hàng dữ dội vì thiên vị, biệt đãi cậu cả cả Beckham.

Tháng 6/2017, Brooklyn ra mắt cuốn sách ảnh đầu tay mang tên "What I see" - một thảm họa về nhiếp ảnh theo lời truyền thông và giới chuyên môn. Sau đó, cậu ấm theo học tại một trường đào tạo nhiếp ảnh ở New York, nhưng nhanh chóng bỏ dở và quay về Anh sống với gia đình.

Sau quá nhiều sự vụ, dư luận thế giới gán cho Brooklyn biệt danh bất tài, sống dựa hơi cha mẹ. Cả lĩnh vực bóng đá, thời trang đến nhiếp ảnh, cậu quý tử đều được bố mẹ o bế, tạo điều kiện gấp 10 lần người khác. Nhưng lần nào, Brooklyn cũng khiến ông bà Beck thất vọng. Cậu quý tử làm gì cũng hời hợt, cả thèm chóng chán.

Nhiều người thậm chí còn so sánh Brooklyn với Cristiano Ronaldo Junior - con trai của siêu sao bóng đá Ronaldo. Cậu nhóc mới 10 tuổi nhưng đã tập luyện thể lực chăm chỉ, khiến bố tự hào vì tài năng bóng đá của mình. Được biết, con trai Ronaldo hiện đang khoác áo đội U9 Juventus và mới tỏa sáng rực rỡ với 58 bàn thắng sau 23 trận, cùng với đó là 17 đường kiến tạo cho các đồng đội.

So với Ronaldo Junior, nhiều người gọi Brooklyn là thế hệ thứ hai thất bại của người nổi tiếng.

Chuẩn bị đổi đời nhờ kết hôn với con gái tỷ phú

Dù bất tài nhưng Brooklyn lại rất đào hoa. Quý tử nhà Beck thường xuyên được lên mặt báo nhờ các tin tức hẹn hò dày đặc. Chỉ trong 5 năm ngắn ngủi, Brooklyn đã thay tới 20 cô bạn gái, toàn là diễn viên và người mẫu nổi tiếng của Hollywood. Trong đó, mối tình tốn nhiều giấy mực nhất là với nữ diễn viên Chloe Grace Moretz.

Càng trưởng thành, Broolyn lại càng tỏ ra ngỗ ngược và chỉ biết chìm đắm vào yêu đương. Cậu quý tử từng khiến bố mẹ thất vọng và giận dữ khi vắng mặt trong một loạt sự kiện quan trọng của gia đình như sinh nhật bà nội, lễ rửa tội con gái của cậu ruột,... Sau đó, Beckham đã "bơ" đẹp con trai khi Brooklyn đăng bài chúc mừng Ngày lễ của cha. Tuy nhiên gia đình này cũng nhanh chóng làm lành sau đó.

Brooklyn và Nicola.

Nicola có bố là tỷ phú.

Gần đây Brooklyn lại khiến dư luận dậy sóng khi thông báo tin tức sắp kết hôn. Được biết, vị hôn thê của cậu ấm này là Nicola Peltz - con gái của tỷ phú Nelson Peltz - nhà đầu tư nổi tiếng tại New York, giữ cổ phần nhiều công ty lớn như Pepsi, Procter & Gamble. Ông Peltz là người giàu thứ 432 ở Mỹ, có tài sản ước tính khoảng 1,67 tỉ USD, tức gấp 3 - 4 lần tài sản ròng của vợ chồng nhà Beckham.

Nicola cũng khá nổi tiếng. Cô đóng phim từ năm 11 tuổi, có vai diễn đột phá trong The Last Airbender (năm 2010) và góp mặt trong Transformers: Age of Extinction (năm 2014). Nhiều người cho rằng, lấy được Nicola là "thành tựu" lớn nhất mà Brooklyn Beckham đạt được, tính tới thời điểm hiện tại.