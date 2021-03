Con Bò Cười hợp tác cùng Operation Smile chung tay mang đến tiếng cười trọn vẹn cho trẻ hở môi, hàm ếch

"Một tiếng cười - Một hi vọng" là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động kỉ niệm 100 năm do Con Bò Cười phát động kêu gọi mọi người trong cộng đồng cùng chung tay quyên góp 100.000 tiếng cười. Qua đó, Con Bò Cười sẽ đóng góp 1 tỷ đồng cho Tổ chức Operation Smile phẫu thuật cho các em bị dị tật khe hở môi, hàm ếch. Để có thể quyên góp tiếng cười, các bạn hãy vào trang điện tử [https://100ytlc.com/vi-vn/] để đóng góp tiếng cười, góp thêm hi vọng cho các em.