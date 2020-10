Con 6 tuổi đã đi tổng cộng 148 chuyến bay, mẹ Việt tiết lộ: Đừng chỉ dắt con đi du lịch rồi về, hãy tranh thủ dạy con những thứ hay ho này

Nhiều bố mẹ thường có suy nghĩ, con bé tí đi du lịch biết gì, hiểu gì đâu. Nhưng thật ra, ngoài việc thích nghi múi giờ, sự thay đổi khí hậu, văn hoá rất tốt... nếu bố mẹ biết cách khơi gợi, truyền tải thông tin cho con, bé sẽ học được rất nhiều kiến thức bổ ích mà không phải sách vở nào cũng có thể dạy được.



Chị Trang, làm công việc liên quan đến tư vấn kinh doanh, đầu tư, hiện đang sinh sống và làm việc tại Phần Lan. Chị Trang có con gái là bé An An, hiện nay được 6 tuổi.

Ngay từ khi 7 tháng tuổi, bé An An bắt đầu chuyến du lịch đầu tiên trong đời, cả nhà bay từ Phần Lan sang Thuỵ Sỹ. Thậm chí bé còn được hãng hàng không Finnair mời chụp hình lưu niệm với phi công trưởng kỷ niệm chuyến bay đầu tiên và hợp tác rất tốt, không khóc.



Đến bây giờ bé An An đã 6 tuổi, tổng cộng các chuyến bay của bé là 148 chuyến bay quốc tế. Bé đã cùng ba mẹ đi công tác, du lịch ở châu Âu, châu Á (nhất là Việt Nam), và Mỹ. Trải qua nhiều chuyến đi cùng nhau, bà mẹ này đã tích cóp nhiều kinh nghiệm dạy con đi du lịch và cách cung cấp vốn kiến thức du lịch cho con.

Mình cùng con chuẩn bị hành lý để con biết được là mẹ bỏ những gì trong hành lý cho hợp thời tiết mùa hè hay mùa đông, mình phải mang quần áo như thế nào. Buổi tối trước khi đi ngủ trước chuyến bay mình dặn con là sáng mai con phải dậy sớm hoặc là mấy giờ mình sẽ ra sân bay để con không lè nhè mà phối hợp nhanh hơn. Nếu bé lần đầu đi máy bay, ba mẹ nên nói với bé khi máy bay cất cánh và hạ cánh, ai cũng sẽ hơi đau tai một tí, mẹ chỉ con bí mật để hết đau tai nhé, con chỉ cần uống nước liên tục lúc đó sẽ hết đau tai liền.

Mỗi khi chuẩn bị đi du lịch, An An đều được mẹ chuẩn bị kĩ về tâm lý.

Bí quyết dạy con khi đi du lịch: Miêu tả, nói rõ lí do

Vợ chồng mình luôn có thói quen miêu tả cho con những gì ba mẹ đang làm. Khi ra sân bay mình luôn dùng những thuật ngữ du lịch như là bây giờ mình phải Check-in, Hành lý ký gởi, Hành lý xách tay, sau đó đến Kiểm tra an ninh mình cũng nói con là mọi người phải cởi giày, áo khoác, thắt lưng, đồng hồ, đồ chơi... để ở khay. Con đi qua cửa điện tử sẽ kêu bíp, đèn xanh là mọi thứ đều ổn, con được đi qua.

Sau đó mình cho con cầm Thẻ lên máy bay, nói với con đây là vé máy bay nên cầm cẩn thận vì có vé mình mới được lên máy bay, mới biết chỗ ngồi của mình. Trên thẻ này mình cũng chỉ tên của con, chuyến bay đi từ đâu đến đâu, và cửa ra máy bay số bao nhiêu. Con đã biết mặt số nên mình để con tự tìm, bé nhìn theo bảng hiệu và sẽ hăm hở đi trước để tìm cửa máy bay.

Khi lên máy bay lần đầu tiên, thay vì đọc sách cho con thì mình dùng bảng hướng dẫn an toàn trên máy bay và kể cho con nghe thành một câu chuyện. Ví dụ em bé đi máy bay với mẹ, mẹ dạy em bé phải thắt Seatbeal/Dây an toàn như thế này, và khi máy bay gặp nguy hiểm ví dụ có ai đó hút thuốc trên máy bay máy bay có khói thì mặt nạ sẽ rơi xuống, và mẹ thì phải đeo mặt nạ để thở trước rồi mẹ mới đủ sức mà đeo mặt nạ cho con.

An An đặc biệt rất tự tin đi rừng, biết phân biệt nấm độc và có thể tự tìm đường ra khỏi rừng.

Ngoài ra mình còn dạy con quan sát cảm xúc của những người xung quanh trên máy bay, vì mình biết trẻ con rất hiếu động, không chịu ngồi yên, nên việc các bé đòi đi lại trên máy bay là chuyện bình thường, nhất là những chuyến bay dài. Mình dạy con: Nếu con thấy ông /bà/ chú/cô cười với con, chào con thì con có thể đứng chơi ở chỗ của họ. Nhưng nếu con thấy họ đang ngủ thì con không nên đánh thức vì họ rất mệt, hay nếu họ đang ăn, đang đọc sách thì con cũng không nên làm phiền...

Tóm lại, vợ chồng mình luôn tự dặn bản thân phải NHỚ MIÊU TẢ, NÓI RÕ LÍ DO cho con trong mọi hoàn cảnh, cái này khó tập lắm vì mình quên hoài nhưng vợ chồng chịu khó nhắc nhau thôi. Hoặc khi nào nhớ ra mình quên thì mình nói sau với con cũng được, miễn để bé hiểu được ý mình muốn nói/ muốn bé thực hiện.

"Vợ chồng mình luôn tự dặn bản thân phải NHỚ MIÊU TẢ, NÓI RÕ LÍ DO cho con trong mọi hoàn cảnh", chị Trang chia sẻ.

Dịch Covid, bé nhà mình cũng bị stress vì không được đi du lịch, bé tự mở youtube để coi quảng cáo của các hãng hàng không, để nghe nhạc hiệu quen thuộc Welcome on board của Finnair hay Qatar. Vợ chồng mình cũng tìm các địa điểm tương đối an toàn, gần gũi thiên nhiên để lái xe đưa con đi du lịch nội địa. Trước khi đi chồng mình cũng cho con coi bản đồ, cùng theo dõi GPS, các bảng tên đường...





Những chuyến đi xa nhà luôn là cơ hội quý để cha mẹ dạy con và cùng con trải nghiệm những kỹ năng sống,

Những chuyến đi xa nhà luôn là cơ hội quý để cha mẹ dạy con và cùng con trải nghiệm những kỹ năng sống một cách hiệu quả như rèn luyện tính kiên nhẫn, cách đối phó với tình huống bất ngờ, khả năng tự lập hay làm quen với những người bạn mới... Chỉ cần tham gia các khâu chuẩn bị và trải nghiệm thực sự từ một chuyến du lịch là con bạn sẽ học được điều bổ ích đó.