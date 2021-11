Con 2 tuổi khỏi Covid-19 nhưng tụt 2 kg, mẹ Sài thành bật mí thực đơn chỉ 15 ngày giúp con hồi sức, tăng cân trở lại

Là một bà mẹ có con mắc Covid-19 cách đây không lâu, chị Thanh Thủy (TP.HCM) không tránh khỏi tình trạng đau đầu nghĩ cách giúp con hồi phục sớm nhất có thể.



Bé Bin (25 tháng tuổi) nhà chị Thủy thời điểm trước khi xác định dương tính với Covid-19 có chiều cao 93 cm, nặng 17 kg. Sau khi nhiễm virus đến khi được xác định âm tính trở lại, bé Bin sút cân nhanh, giảm còn 15 kg.

Sau khi nhiễm Covid-19, bé Bin giảm cân nhanh.

Hình ảnh của Bin sau khi khỏi bệnh, cân nặng đã gần chạm về mốc 17 kg.

"Gia đình phát hiện Bin có vấn đề sức khỏe khi bé húng hắng ho, ấm người vào ngày 7/9. Khi phát hiện bệnh, bé đã có triệu chứng nên có thể đã nhiễm Covid-19 hơn 1 tuần trước. Sau 3 ngày được chăm sóc và làm theo các hướng dẫn của bác sĩ thì ngày 9/11 bé cơ bản khỏe lại. Tuy nhiên, con chưa ăn được nhiều nên mình chia nhỏ bữa cho Bin, vừa cho bé dễ tiêu hóa vừa không bị dồn thức ăn quá nhiều", chị Thủy nhớ lại.

Cụ thể, sau khi con khỏi bệnh, chị Thủy chuẩn bị "phác đồ" dinh dưỡng cho bé Bin từ việc chia nhỏ bữa ăn, đến việc thay đổi đa dạng, liên tục thực đơn để bé ăn vừa ngon miệng, vừa hấp thu được nhiều dinh dưỡng.

Theo đó, mẹ Bin chia khẩu phần ăn của Bin 1 ngày thành các bữa như sau:

- Bữa sáng:

Chị Thủy thường chọn món súp nhiều dinh dưỡng, dễ ăn, dễ tiêu hóa cho bữa sáng của con.

+ Ưu tiên các món súp thơm ngon, bổ dưỡng, lạ miệng cho bé hứng thú hơn như: súp cá hồi cà rốt yến mạch rau bina sốt kem tươi, súp bò khoai tây cải kale phô mai, súp trứng chim trĩ bí đỏ yến mạch sốt kem,... Các món súp này đảm bảo kết hợp đầy đủ tinh bột, chất xơ, vitamin và chất béo từ kem tươi và phô mai.

+ Ăn yến chưng 1 lần/tuần vào buổi sáng khi bé đói để tăng hấp thu và tăng cường đề kháng tốt hơn.

+ Sau ăn sáng tầm 10 phút, bổ sung cho bé 1 muỗng vitamin tổng hợp để tăng sức đề kháng.

- Bữa phụ sáng:

+ Sau bữa sáng 45 phút đến 1 tiếng, bổ sung cho bé 1 cốc sữa bột/ sữa tươi/sữa hạt.

- Bữa trưa: Cho bé ăn vừa đủ cơm cùng món mặn như cá hoặc thịt, kèm món rau hoặc canh, thêm hoa quả như nho, cam.

- Bữa phụ chiều:

Một số món bữa phụ chiều được mẹ Bin lựa chọn.

+ Sau giấc ngủ trưa, cho bé ăn theo thứ tự váng sữa- bánh mix phô mai- sữa chua phô mai mix hoa quả- sinh tố trái cây- súp bánh mì kem tươi, hũ dinh dưỡng mix trái cây hoặc bánh flan.

- Bữa tối:

Một số thực đơn món cháo cho bữa tối của Bin.

+ Nên cho bé ăn món loãng như cháo với đầy đủ tinh bột, đạm, rau củ quả, hạt dinh dưỡng, chất béo như: cháo gà ác hầm hạnh nhân khoai lang rau mồng tơi, cháo bồ câu đậu đỏ bí đỏ táo đỏ, cháo bào ngư nấm đông cô hạt kê rau ngót,…

- Bữa phụ tối:

+ Trước khi đi ngủ, cho bé ăn 1 hũ sữa chua trắng giúp tiêu hóa và hấp thu canxi tốt.

Nhờ áp dụng thực đơn trên, sau 15 ngày bé Bin đã trở lại cân nặng thời điểm ban đầu khi chưa được xác định nhiễm Covid-19.

Mẹ Thanh Thủy cũng lưu ý thêm, ngoài chế độ ăn chia nhỏ, lựa chọn món dễ ăn, dễ tiêu hóa, giàu dinh dưỡng, mẹ có con hậu nhiễm Covid-19 cần chú ý việc vệ sinh, tắm gội cho bé. Với chị Thủy, chị đặc biệt chú ý giữ ấm cho con khi tắm với việc tắm nhanh bằng nước gừng+ tinh dầu tràm. Sau khi bé tắm xong, mẹ nên thoa dầu ở ngực, bụng, lòng bàn chân, mũi để giữ ấm cho bé.

Covid-19 là một bệnh truyền nhiễm, có thể gây ra các triệu chứng sốt, ho, suy nhược chung, đau, khó thở cũng như thay đổi vị giác và khứu giác. Người mắc Covid-19 bị ảnh hưởng đến tình trạng dinh dưỡng ở nhiều mức độ; do tăng nhu cầu dinh dưỡng gây ra do sốt, nhiễm trùng huyết, khó thở và giảm lượng dinh dưỡng do ho quá nhiều, khó nuốt, rối loạn tiêu hóa, mệt mỏi kéo dài, kém ăn và các vấn đề tiếp cận thực phẩm.

Bên cạnh đó, việc điều trị kéo dài càng làm cho người bệnh thường có nguy cơ cao bị suy dinh dưỡng, giảm sức khỏe, giảm khối cơ và sức bền hệ cơ –xương, suy yếu và giảm vận động. Một số triệu chứng này có thể vẫn còn ảnh hưởng trong giai đoạn phục hồi sau mắc bệnh, có thể ảnh hưởng đến sự thèm ăn và khả năng ăn uống của người bệnh, khiến cho nhu cầu dinh dưỡng khó đáp ứng. Theo thời gian, điều này có thể dẫn đến tình trạng được gọi là suy dinh dưỡng (thiếu dinh dưỡng), có thể làm chậm quá trình hồi phục sau mắc bệnh.