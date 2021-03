Con 17 tuổi mới chỉ đạt chỉ số chiều cao trung bình thì liệu có cải thiện được chiều cao nữa hay không?

Hỏi:

Con trai tôi hiện nay 17 tuổi, cao 1m68. Trong khi theo kết quả Tổng điều tra Dinh dưỡng năm 2020, người Việt vào top 4 chiều cao Đông Nam Á, chiều cao trung bình của người Việt tăng, nam cao 168,1cm (tăng 3,7cm), nữ 156,2cm (tăng 2,6cm) trong 10 năm trở lại đây.

Như vậy, đối chiếu theo bảng số liệu này, con tôi mới chỉ đạt mức chiều cao trung bình. Tôi rất lo lắng không biết trong một vài năm tới con tôi có thể cao thêm được không. Tôi phải làm gì để cải thiện chiều cao cho con mình?

Trả lời:

Ở bảng xếp hạng chiều cao, tiêu chí xếp hạng, dữ liệu so sánh với các nước trong khu vực cũng như toàn thế giới nói chung chỉ mang tính tương đối, là cơ sở để chúng ta tham khảo. Thực tế, sự thay đổi chiều cao của người dân Việt Nam có thể nhìn thấy rõ. Trong đó những chương trình can thiệp về dinh dưỡng đã tác động rất tốt đến việc thay đổi chiều cao, tầm vóc. Hầu như chúng ta đều có thể nhìn thấy rất rõ câu chuyện về tầm vóc ở đây.

Cụ thể là việc người dân thừa nhận so với thế hệ trước trẻ con thế hệ sau được nuôi dưỡng chăm sóc tốt hơn khi đời sống kinh tế thay đổi. Ở góc độ dinh dưỡng, tôi thấy các con số có sự thay đổi rõ rệt. Cụ thể là tỷ lệ suy dinh dưỡng, thấp còi. Theo khảo sát của Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trong 8 năm 2007-2015, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ em dưới 5 tuổi đã giảm từ 21,2% xuống còn 14,1%. Tỷ lệ thấp còi giảm từ 33,9% xuống còn 24,5%.

Chưa kể, nhà nước và ngành y tế rất quan tâm đến vấn đề này. Từ năm 2013, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra một số chương trình với mức đầu tư lên tới 285 triệu USD nhằm cải thiện dinh dưỡng và sức khỏe thể chất và tăng chiều cao. Dự án dự kiến đến năm 2030, với mục tiêu nâng chiều cao trung bình của phụ nữ và nam giới Việt Nam tăng lên 157,5cm và 168,5cm.

Do đó, kết quả Tổng điều tra Dinh dưỡng năm 2020 với thông tin chiều cao trung bình của người Việt có sự cải thiện (nam tăng 3,7cm, nữ tăng 2,6cm) là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Chúng ta cần nhìn vào những mặt tích cực của việc cải thiện chiều cao, nhất là số liệu được công bố từ những nguồn tin chính thống. Đây là nỗ lực của nước nhà trong việc cải thiện giống nòi. Chưa cần biết so với những nước nào trên thế giới, sự tiến bộ trong việc cải thiện tầm vóc Việt của chúng ta thực sự rất đáng ghi nhận.

Nói về câu chuyện chiều cao, tầm vóc có những yếu tố có thể và không thể can thiệp được. Yếu tố không can thiệp được là gen, chủng tộc. Yếu tố có thể can thiệp để cải thiện chiều cao là dinh dưỡng, hoạt động thể lực, lối sống, môi trường... Điều quan trọng là chúng ta biết kiên trì can thiệp đúng những yếu tố giúp phát triển chiều cao tối ưu.

Để giải quyết vấn đề này, chúng ta cần tiếp tục các giải pháp mang tính chiến lược dài hạn như đảm bảo an ninh lương thực, vệ sinh thực phẩm. Trong đó cần chú trọng xây dựng cơ cấu bữa ăn hợp lý, nghiên cứu xây dựng mô hình điểm về phòng và chống mất cân bằng dinh dưỡng để nhân rộng ra toàn quốc.

Trong gia đình, cha mẹ nên làm gương thiết lập lối sống lành mạnh trong chính gia đình của mình. Xây dựng thực đơn phong phú, đầy đủ các nhóm thực phẩm, bổ sung vitamin (A, C, D, và nhóm B,…) và các khoáng chất (sắt, kẽm, selen, iod, canxi,…), các enzym tiêu hóa thông qua các loại thực phẩm khác nhau, hoặc một số sản phẩm chế phẩm hỗ trợ tiêu hóa cho trẻ và cả gia đình... để trẻ phát triển thể chất và trí tuệ một cách tốt nhất. Ngoài ra cần tăng cường các hoạt động vui chơi ngoài trời cho trẻ để trẻ có thể được phát triển một cách toàn diện, kể cả chiều cao.

Trẻ em là thế hệ tương lai của mỗi gia đình và xã hội. Do đó cần thiết chăm sóc khoa học để đảm bảo sức khỏe thể chất, trí tuệ, nâng cao tầm vóc Việt trong tương lai. Do đó, bạn nên giúp con thay đổi lối sống, nhất là chuyện ăn uống để cải thiện thêm chiều cao trong tương lai.

Trong trường hợp của con bạn, cháu vẫn có thể cao thêm đến năm 20-22 tuổi nên bạn không cần quá lo lắng. Bạn nên bổ sung đạm vào chế độ dinh dưỡng đầy đủ, bổ sung kẽm và canxi. Những thức ăn nên bổ sung nhiều là hải sản (đặc biệt các loại hải sản có vỏ cứng), thịt cừu, rau dền, uống nhiều sữa, ăn nhiều rau xanh, đậu nành, ngũ cốc dinh dưỡng, bánh mì. Duy trì chế độ ăn uống lành mạnh. Đặc biệt không bỏ bữa sáng.

Ngoài ra cần tăng cường rèn luyện thể lực ngoài trời. Tắm nắng 20 phút mỗi ngày, tăng tổng hợp vitamin D cho cơ thể.Mỗi ngày nên dành 30 phút đến 1 tiếng để luyện tập mỗi ngày. Cháu nên kết thân với các bộ môn như bóng rổ, bơi lội, quần vợt, bóng đá, cầu lông... sẽ giúp ích rất nhiều cho mục tiêu cải thiện chiều cao của con.

PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, Nguyên Viện phó Viện Dinh dưỡng quốc gia