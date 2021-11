Cốm trí não hỗ trợ trẻ phát triển trí tuệ toàn diện

Cốm trí não và lưu ý khi "chọn mặt gửi vàng"

Không gì quan trọng hơn một chế độ dinh dưỡng đầy đủ để trẻ phát triển cả mặt thể chất lẫn trí tuệ. Nhưng khá ít ba mẹ biết cách lựa chọn sản phẩm Cốm trí não phù hợp cho con mình.

Sản phẩm Cốm trí não chất lượng còn phụ thuộc nhiều yếu tố

Chuyên gia dinh dưỡng trẻ em đã đưa ra các tiêu chí đánh giá một sản phẩm Cốm trí não nên dùng như sau:

Dễ hấp thụ, có hiệu quả lâu dài

Đối với trẻ nhỏ, việc hấp thụ dinh dưỡng là điều vô cùng quan trọng. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cốm trí não G-Brain được bào chế dạng cốm dễ dàng tan trong nước. Pha với nước chỉ cần từ 5-7 giây, cháo loãng từ 7-9 giây và các dạng sinh tố khác khoảng 9-10 giây là hòa tan hoàn toàn. Khi trẻ sử dụng đúng, đủ liệu trình sẽ cho thấy kết quả rõ rệt sau 3-6 tháng. Và tác động này có hiệu quả lâu dài nếu ba mẹ duy trì bổ sung cho con thường xuyên.

Mùi vị

Đảm bảo hợp khẩu vị của trẻ như mùi sữa, vị thơm, ngọt. TPBVSK Cốm trí não G-Brain mang hương vị sữa thơm ngon, ngọt dịu giúp trẻ dễ dàng tiếp nhận. Điều đặc biệt ở TPBVSK Cốm trí não G-Brain là không có mùi tanh vì được chiết xuất từ tảo xoắn. Bên cạnh đó, khi pha kết hợp với các thực phẩm dinh dưỡng khác như cháo, sữa chua, sinh tố… sẽ không làm mất mùi vị của món ăn chính.

Nguồn gốc rõ ràng, an toàn vệ sinh thực phẩm

Cốm trí não phải rõ thành phần, xuất xứ, có giấy chứng nhận/giấy cấp phép của Bộ, Sở liên quan. Đối với TPBVSK G-Brain được sản xuất tại Nhà máy Medistar có chứng nhận là cơ sở đủ điều kiện An toàn Vệ sinh Thực phẩm. Sản phẩm TPBVSK Cốm trí não G-Brain đạt 11 điều kiện kiểm nghiệm an toàn với các chỉ số đạt tiêu biểu như hàm lượng E.coli, Coliforms dưới 3,0. Đặc biệt là hàm lượng Vitamin A cao hơn gần 84 chỉ số, DHA cao hơn 0.63 chỉ số cần đạt. TPBVSK Cốm G-Brain được chứng nhận sản phẩm an toàn theo tiêu chuẩn GMP.

Chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng

TS. Phan Bích Nga – Giám đốc Viện Dinh Dưỡng Việt Nam: "TPBVSK Cốm G-Brain có hàm lượng dinh dưỡng DHA cao từ tảo biển Spirulina, thêm các chiết xuất ưu tú trong quả óc chó rất tốt cho sự phát triển của trí não. Đây là một trong những sản phẩm ba mẹ nên tìm hiểu để lựa chọn bổ sung cho con mình".

Các bậc phụ huynh tin tưởng sử dụng

Sản phẩm được các cha mẹ đã/đang cho trẻ dùng, có chứng thực về lợi ích của Cốm đem lại.

Chị Nguyễn Thị Huệ (Thanh Trì, Hà Nội): "Sau khi sử dụng TPBVSK Cốm trí não G-Brain, tôi thấy con có thay đổi rõ rệt. Cô giáo và các bạn phản ánh lại cháu càng ngày càng tiến bộ hơn".

Chị Lê Hương (Văn Giang, Hưng Yên): "Từ khi dung TPBVSK Cốm G-Brain, con không cần phải dung nạp quá nhiều loại thức ăn để hấp thụ. Trộm vía, thấy con thay đổi dần dần, nhớ nhanh, nhớ lâu".

TPBVSK Cốm trí não G-Brain - Dinh dưỡng chuyên sâu hỗ trợ não bộ trẻ

TPBVSK G-Brain là thương hiệu hàng đầu thị trường về Cốm trí não với các thành phần dinh dưỡng cao. Nhờ vậy, bổ sung các dưỡng chất hỗ trợ phát triển não bộ cho trẻ trong độ tuổi tăng trưởng từ 2-18 tuổi. Bên cạnh đó, sản phẩm còn giúp trẻ bồi bổ sức khỏe, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng và sức bền của não bộ.

Thành phần của TPBVSK Cốm G-Brain 100% hoạt chất từ các dược liệu quý hiếm có trong tự nhiên. Trong cốm chứa DHA từ tảo xoắn Spirulina nhập khẩu chính ngạch từ Hoa Kỳ. WHO đã công nhận tảo Spirulina là thực phẩm tốt hàng đầu cho con người thế kỷ 21. Kết hợp các vitamin, khoáng chất cần thiết tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển toàn diện của não bộ.

Bên cạnh việc sử dụng các sản phẩm hỗ trợ tăng cường trí não cho trẻ, ba mẹ cũng cần xây dựng cho trẻ có thói quen ăn uống, sinh hoạt khoa học để nâng cao thể lực phát huy tốt công dụng của sản phẩm.

TPBVSK Cốm trí não G-Brain chứa hàm lượng DHA vượt trội giúp phát triển não bộ

bộ Diễn viên Lâm Vỹ Dạ (Mẹ bé Xá Xị) chia sẻ: "Khi cho con dùng thì Dạ thấy bé sử dụng rất là thích luôn, không bị mùi tanh. Nếu như trước đây 2 mẹ con phải cùng nhau học 2-3 tiếng đồng hồ thì bây giờ chỉ mất 30-45 phút thôi thì con có thể giải quyết hết bài tập về nhà luôn".

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cốm trí não G-Brain: hỗ trợ phát triển não bộ cho trẻ trong độ tuổi tăng trưởng, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng và tăng cường sức khỏe cho trẻ

Đơn vị phân phối: Công ty Cổ phần Grand Nutrition

Địa chỉ: Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Tổng đài tư vấn: 1900 8668 45 hoặc 0971 276 598

Chi tiết sản phẩm: https://grandnutrition.vn/

Chú ý: Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.