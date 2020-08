Cốm non đầu mùa giá 200 ngàn/kg vẫn hút chị em đặt mua ăn vặt và làm quà Hà Nội mùa thu

Gia đình nhà chị Vân Anh ở Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội cũng vậy. Mỗi năm vào vụ mùa và vụ chiêm, nhà chị Vân Anh lại thu hoạch lúa cốm non để bán cho khách.



Theo người phụ nữ này chia sẻ, 1 năm có 2 vụ cốm: "Vụ mùa thường bắt đầu vào mùa mưa tức tầm khoảng tháng 5, tháng 6 và kết thúc vào cuối mùa mưa tức vào khoảng tháng 10-11. Còn vụ chiêm thì thường bắt đầu vào mùa khô tức khoảng tháng 1 và kết thúc vào tháng 4, tháng 5. Và cốm non cũng có trong 2 mùa trên".



Thế nhưng, theo kinh nghiệm của người làm cốm lâu năm này thì cốm ở vụ mùa tức là vụ lúa vào mùa mưa thường có chất lượng cốm ngon hơn hẳn cốm vụ chiêm.

Nguyên nhân do mùa mưa nước tưới nhiều hơn, cây lúa được ăn nước nhiều hơn mùa khô. Vì vậy hạt cốm cũng trở nên dẻo hơn, mềm và ngon hơn.

Vụ mùa rơi đúng vào thời điểm mùa hè và mùa thu nắng nóng nên lúa sẽ chín nhanh hơn nếu không gặt kịp. Do đó, cốm vào vụ mùa sẽ có thời gian kết thúc nhanh hơn.

Cốm vụ mùa là cốm ngon hơn hẳn vụ chiêm. Ảnh minh họa.

"Vụ mùa chính là vụ cốm non tháng 8. Thời điểm này đang mùa cốm non, nếu không gặt kịp mà chỉ cần muộn khoảng 5 đến 3 ngày thôi là lúa sẽ chín già trở thành cốm bánh tẻ, cốm già. Như vậy hạt cốm già không thể nào làm những hạt cốm chất lượng thơm ngon được", chị Vân Anh khẳng định.

Chính bởi thế, ra phố thời điểm này nhiều người sẽ dễ dàng bắt gặp những hàng cốm xanh thơm ngon. Cốm đầu vụ sẽ ngon hơn hẳn cuối vụ vì hạt cốm non vừa phải, dẻo mà không bị cứng, mất đi vị dẻo vốn có như cốm cuối vụ.

Nhiều người mua cốm vẫn thích ăn nhất hạt cốm tươi mộc để cảm nhận hương thơm của lá sen, lạt buộc… như gói ghém cả mùa thu Hà Nội trong đó. Ảnh minh họa.

"Nhà mình vừa bán cốm non ở ngoài phố vừa bán online. Khách hàng mua cốm chủ yếu là các chị em phụ nữ thích ăn vặt. Họ đặt mua 2-3 lạng rồi gói mang đến công sở hay mang bọc cốm tươi về nhà ăn vặt cho vui miệng. Nhiều chị em đặt mua 1-2kg cốm để mang về quê hay vào Sài Gòn làm quà cho người thân, bạn bè", chị Vân Anh nói.

Tiểu thương này cũng cho biết, 1kg cốm non được bán với giá 200 ngàn đồng/kg. Cốm bánh tẻ chị bán giá 140 ngàn đồng/kg. Riêng gạo cốm đồ chị bán giá 130 ngàn đồng/kg. Vì bán nhiều loại cốm như vậy nên cốm nhà chị luôn đắt khách đặt mua. Song cốm non vẫn được nhiều khách ưa chuộng hơn hẳn.

Dù bản thân bán cốm tươi nhưng chị Vân Anh vẫn khuyên các chị em không nên mua quá nhiều cốm mà nên mua vài lạng để ăn hết trong ngày: "Nếu mua nhiều, không ăn hết, hạt cốm thường bị cứng lại, mất đi vị dẻo dai. Chưa kể, cốm tươi rất dễ hư nếu bảo quản không tốt, nhất là thời tiết ẩm ướt, cốm rất dễ bị mốc. Trong khi đó, để tủ lạnh, hạt cốm sẽ bị cứng và khô. Vì thế, mọi người chỉ nên mua từng chút ăn đến đâu hết đến đấy mới thơm ngon, vừa nhâm nhi cho vui miệng".

1kg cốm non được bán với giá 200 ngàn đồng/kg. Ảnh minh họa.

Ngoài thưởng thức cốm tươi, tiểu thương này cũng cho biết, khách mua cốm non về có thể chế biến thành các món ăn hấp dẫn như: bánh cốm, cốm xào và chè cốm, xôi cốm: "Tùy theo sở thích của mỗi người mà có nhiều cách chế biến món ăn từ cốm. Song cá nhân mình cũng như nhiều người mua cốm khác vẫn thích ăn nhất hạt cốm tươi mộc để cảm nhận hương thơm của lá sen, lạt buộc… như gói ghém cả mùa thu Hà Nội trong đó".

Do đang mùa cốm non, nên mỗi ngày, nhà chị Vân Anh bán được cả 40-50 kg cốm: "Cứ đầu mùa cốm như này bán cốm non rất chạy. Bởi vì rất nhiều người tò mò muốn ăn cốm thời điểm này. Dù chỉ ăn chơi cho vui thôi song khách nào cũng đặt ít nhất 1-2 lạng ăn thử".

Mấy ngày nay, chị Ngọc ở Cầu Giấy cũng vừa đặt mua 3kg nhờ người họ hàng mới ra Hà Nội chơi mang vào Sài Gòn làm quà cho mọi người thân nhà chị ở trong đó: "Mình mua 3kg để gửi mỗi nhà vài lạng coi như thứ quà bình dị của Hà Nội trong mùa thu. Người nhà mình ở trong đó nhận được rất vui. Họ khen cốm non Hà Nội vừa thơm dẻo, vừa bùi khiến họ nhớ Hà Nội quá".

Xôi cốm - một trong những món ăn khó quên - Ảnh minh họa.

Người phụ nữ sành ăn cốm này cho biết, nhà chị gần Mễ Trì – làng bán cốm tươi nên chị khá có kinh nghiệm chọn cốm ngon: "Cốm tươi không để tủ lạnh được vì dễ bị khô. Cốm để qua đêm cũng sẽ khác hơn vì hạt cốm bắt đầu se lại ăn không ngon.

Khi chọn cốm, nên chọn cốm có màu xanh nhẹ, hơi ngả vàng 1 chút. Tuyệt đối không nên mua cốm có màu xanh đậm, tươi vì tuy đẹp mã nhưng có thể đã bị nhuộm phẩm màu. Ngoài ra, chú ý đến hình dáng của hạt cốm. Chỉ chọn những hạt lúa nếp mỏng, dẻo nhưng chắc. Nếu cắn thử sẽ thấy cốm hơi dai, bùi bùi và thơm mát thì đó chính là cốm ngon".

Bà nội trợ này còn chia sẻ thêm, khi ăn cốm non sẽ thấy có độ dẻo, mùi hương thơm nhẹ của lúa non. Nhưng nếu ăn cốm không còn độ dẻo, mất đi hương thơm đặc trưng thì phải cẩn thận vì rất có thể đó là hạt cốm bị nhuộm màu.

"Muốn ăn cốm non ngon, khách mua phải chú ý cả tới thời điểm mua cốm nữa. Cốm xanh bán vào buổi sáng thường là cốm mới, không lo bị cứng mà còn có mùi thơm. Ngược lại nếu mua cốm vào buổi chiều rất dễ mua phải cốm cũ, khi ăn không còn độ dẻo, hạt cốm bị cứng. Thậm chí khi bảo quản cũng phải để nơi khô ráo, không bị ẩm ướt để không làm ảnh hưởng đến hương vị cốm".