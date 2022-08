Colosmulti ưu đãi cực lớn trên Shopee Mall: Giảm giá 50% cùng quà tặng lên đến 60 triệu đồng

Dinh dưỡng cho bé trong thời kỳ đầu, đặc biệt là sữa bột, luôn là vấn đề được hội mẹ bỉm dành nhiều sự quan tâm. Với thành phần dưỡng chất an toàn và có lợi cho sự phát triển của trẻ, Colosmulti hiện là thương hiệu sữa bột được nhiều gia đình Việt tin dùng.

Đến với Ngày Siêu Thương Hiệu Colosmulti - "Cho bé khỏe, mẹ an tâm" trên Shopee, các mẹ sẽ có cơ hội nhận được vô vàn ưu đãi hấp dẫn cùng hàng ngàn quà tặng "khủng" với tổng giá trị lên đến 60 triệu đồng. Bên cạnh đó, Colosmulti còn cho ra mắt dòng sản phẩm mới với ưu đãi độc quyền mua 2 tặng 1 siêu hời cho mẹ và bé thỏa sức trải nghiệm.

Kéo dài từ nay đến hết 11.8, Ngày Siêu Thương Hiệu Colosmulti chính là địa chỉ mua sắm và săn ưu đãi lý tưởng cho hội mẹ bỉm.

Deal giảm sâu 50% - Cứ mua là có quà

Với mức giảm sâu lên tới 50%, hội chị em hãy tranh thủ "chốt đơn" để rinh ngay các sản phẩm sữa non Colosmulti về nhà. Ngoài ra, với mỗi hóa đơn mua sắm, người dùng còn có cơ hội nhận được nhiều phần quà đáng yêu cho bé và hữu ích cho mẹ như đồ chơi, cân điện tử, bình giữ nhiệt, máy vắt cam,...

Ghi dấu ấn mạnh mẽ với dòng sữa non cung cấp các loại dưỡng chất phù hợp với sự phát triển của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, Colosmulti mang tới nhiều dòng sản phẩm theo công thức riêng, đáp ứng các nhu cầu khác nhau của mẹ và bé. Với các bé biếng ăn và cần tăng khả năng hấp thu dưỡng chất, mẹ nên lựa chọn sản phẩm sữa non Colosmulti Pedia chuyên biệt hỗ trợ giúp bé ăn ngoan. Sản phẩm chứa hệ dưỡng chất độc đáo gồm sữa non, Lactoferrin, tinh chất men bia và các dưỡng chất thiết yếu khác giúp trẻ có hệ miễn dịch khỏe mạnh và đủ sức chống chọi các nguy cơ gây bệnh trong giai đoạn đầu đời.

Giúp trẻ hấp thu tốt và tạm biệt tình trạng biếng ăn với Sữa non Colosmulti Pedia giảm còn 855.000 đồng.

Một dòng sản phẩm khác cũng rất được các mẹ bỉm tin dùng của nhà Colosmulti chính là sữa non Colosmulti IQ. Chứa thành phần dưỡng chất có lợi cho trẻ nhỏ như DHA, vitamin D, canxi cùng nhiều vitamin khoáng chất khác, sữa non Colosmulti IQ giúp bé phát triển chiều cao tối ưu, hỗ trợ kích thích trí não và đồng thời giúp khung xương của bé chắc khỏe hơn.

Sản phẩm sữa non Colosmulti IQ hiện sở hữu mức giá chỉ 855.000 đồng khi đặt mua trên Shopee Mall trong hôm nay.

Voucher khủng cùng quà tặng lên đến 60 triệu

Bên cạnh các deal sản phẩm sữa bột hấp dẫn, Colosmulti cùng Shopee còn mang đến loạt voucher giảm giá "khủng" để người dùng không chỉ được trợ giá sản phẩm mà còn thoả sức áp dụng mã giảm giá siêu hời. Cụ thể, từ ngày nay đến hết ngày 11.8, người dùng sẽ được giảm trực tiếp 120.000 đồng cho hóa đơn từ 1.500.000 đồng khi nhập mã COLOS88C.

Trong hai ngày 9.8 và 10.8, khi nhập mã COLOSBD1, người dùng tiếp tục được giảm 10% tối đa 80.000 đồng cho đơn từ 500.000 đồng. Đặc biệt, duy nhất vào ngày cuối cùng của chương trình 11.8, hội chị em hãy tranh thủ áp mã COLOS11A để có cơ hội được giảm 12% tối đa 100.000 đồng cho đơn từ 400.000 đồng. Ngoài ra, người dùng đừng quên săn ngay voucher giảm sâu lên đến 888.000 đồng cho đơn 0 đồng siêu giới hạn từ Shopee trong sự kiện lần này.

Ba mã giảm giá "khủng" nhất trong Siêu hội Colosmulti trên Shopee Mall sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí đáng kể cho đơn hàng của mình.

Chưa dừng lại tại đó, Colosmulti còn mang đến bộ quà tặng bất ngờ và giá trị gồm Airpods Pro và iPhone 13 Pro Max cực kỳ "sang - xịn - mịn" dành cho 10 hóa đơn cao nhất trong ngày. Vừa mua sản phẩm với mức giá tiết kiệm nhất, vừa có cơ hội trúng ngay giải thưởng công nghệ siêu "xịn xò" - tất cả chỉ có tại Ngày Siêu Thương Hiệu Colosmulti.

10 hóa đơn cao nhất sẽ có cơ hội nhận được bộ đôi đẳng cấp Airpods Pro và iPhone 13 Pro Max.

Hãy lựa chọn cho bé sản phẩm sữa non phù hợp nhất và đừng quên mua sắm tại Ngày Siêu Thương Hiệu Colosmulti trên Shopee Mall ngay hôm nay để tận hưởng ưu đãi ngập tràn các mẹ nhé! Chương trình vẫn đang diễn ra vô cùng sôi nổi, tham gia ngay tại https://shopee.vn/colosmulti.official.

