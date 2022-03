Collagen sale mạnh ngày 15/3: Giảm tới 50%, chị em mua ngay để da “lên đời” căng bóng

Trong dịp 15/3 này, nhiều thương hiệu mỹ phẩm và các sàn thương mại điện tử lại tung ra những chương trình khuyến mãi siêu hấp dẫn cho các chị em. Đặc biệt, trong dịp giữa tháng này, nhiều dòng collagen ngừa lão hóa cũng đang sale mạnh tới 50%, tặng kèm nhiều quà tặng hấp dẫn mà hội chị em không thể bỏ qua. Cùng điểm danh nhanh 7 chiếc deal collagen sale mạnh, từ dạng nước, dạng viên tới dạng bột hấp dẫn nhất trong dịp này.

Nước uống đẹp da Blossomy Curcumin Collagen có chứa chiết xuất nghệ vàng tự nhiên cùng với collagen và các chất lactium, vitamin B1, vitamin B6, mật ong giúp da sáng đẹp, căng mịn, trẻ trung và làm lành giảm viêm loét dạ dày. Đây đúng là sản phẩm mà những cô nàng bận rộn không thể bỏ qua.

DHC Collagen Hard Capsule dạng viên nang tiện dụng giúp bổ sung collagen cho cơ thể, hỗ trợ tăng khả năng đàn hồi của da, giúp da săn chắc, căng mịn. Mỗi viên chứa 2050mg collagen peptide (từ cá), 14mg vitamin B1, 2mg vitamin B2.

DHC Collagen Beauty Collagen 7000 Plus dạng nước ứng dụng công nghệ Beauty Plus độc quyền từ DHC. Bên cạnh hàm lượng collagen vượt trội, collagen nước DHC còn được tăng cường bổ sung thêm hơn 1000mg các siêu dưỡng chất hỗ trợ nâng cao hiệu quả làm đẹp là: 500mg vitamin C, 400mg citrulline, 200mg tiền chất HA.

Collagen ADIVA combo 2 hộp (14 lọ/ hộp) cũng đang có chương trình giảm giá hấp dẫn. Sản phẩm chứa 100% collagen peptide (thủy phân) giúp cơ thể luôn duy trì sự trao đổi chất, xương khớp được chắc khỏe và da dẻ luôn tươi trẻ, ẩm mượt, mịn màng, quá trình lão hóa diễn ra chậm hơn từ đó đẩy lùi khô sạm, ngăn ngừa nếp nhăn hiệu quả.

Collagen vitamin C sáng da InnerB Glowshot chứa 3000mg collagen peptide đậm đặc, elastin, vitamin C, vitamin B1, vitamin B6... giúp hỗ trợ làn da khỏe mạnh, bổ sung độ ẩm và cấp nước cho làn da luôn được tươi mới.

Collagen YOUTHEORY là dòng viên uống collagen đình đám được nhiều chị em yêu thích. Sản phẩm có chứa collagen loại 1, 2, 3; vitamin C giúp tổng hợp collagen, xóa mờ vết nhăn, vết chân chim, cân bằng độ ẩm cho da và giữ làn da luôn căng mịn.

Nếu đang tìm kiếm bột collagen thì Collagen Hyaluronic Acid Orihiro sẽ là sự lựa chọn đáng lưu ý. Sản phẩm giúp bổ sung tới 11000 mg cho làn da, thành phần chứa HA giúp tăng khả năng dưỡng ẩm, ngừa lão hóa.

